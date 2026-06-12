レッドブル・ジャパン株式会社　AndGAMER株式会社とパートナーシップを締結

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、 AndGAMER 株式会社（本社：愛知県豊田市西町5-5 VITS豊田タウンB1、代表取締役：上森翼、以下「 AndGAMER 」）とパートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

■パートナーシップ締結の背景 ― 「ゲームのその先」へ

近年、ゲーム・ Esports の領域では、競技シーンだけでなくプレイヤーを取り巻くカルチャーやコミュニティそのものに注目が集まっております。このような背景から、 Esports イベントの開催やプレイヤーのサポートなど、世界中のゲームシーンと共に歩みながら、ゲームのみならず音楽やスポーツなど多様なカルチャー領域で独自のコミュニティを築いてきたレッドブルと、ゲーミングライフスタイルを提案してきた AndGAMER は「ゲームのその先」を共に作るパートナーとして、本パートナーシップの締結に至りました。エナジードリンクというプロダクトを起点に、ゲームカルチャーの可能性をさらに広げてまいります。

■本パートナーシップで展開する取り組み

本パートナーシップでは、「 Red Bull Gaming Sphere Tokyo 」や「 AndGAMER Store 」を起点に、イベント、リアル拠点でのブランド連携、コンテンツ展開など、複数の領域で取り組みを進めてまいります。

また、単発のイベントやキャンペーンにとどまらず、ゲーマーが集い、触れ、挑戦し、発信できる接点を継続的につくることで、ゲーミングカルチャーをより豊かにすることを目指してまいります。

■イベント企画の展開

「 Red Bull Gaming Sphere Tokyo 」および「 AndGAMER Store 」を活用し、プレイヤーやファンが参加できるイベントを継続的に展開してまいります。

2026年6月12日（金）には、レッドブル・ジャパンが運営する「 Red Bull Gaming Sphere Tokyo 」にて、招待制 1 v 1 トーナメント 「AndGAMER Face OFF」 を開催いたしました。本イベントでは、 APEX Legends 国内シーンを支える PAD プレイヤーが集結し、最強の座をかけて 1 v 1 形式で競い合いました。個と個のぶつかり合いから生まれる熱量を通じて、ゲーミングシーンに新たな盛り上がりをつくる取り組みとなりました。

今後も、今回のような競技性の高いイベントをはじめ、一般プレイヤーが参加できる企画や、製品体験と組み合わせたイベントなど、ゲーマーが集まり、挑戦し、交流できる機会をつくってまいります。

■リアル拠点におけるブランド連携

「 Red Bull Gaming Sphere Tokyo 」では、 AndGAMER が展開するゲーミングデバイスを設置し、来場者やイベント参加者が実際に触れながらプレイできる環境づくりを進めてまいります。また、 AndGAMER Store においても、レッドブル・ジャパンと連携を活かした体験づくりを進めてまいります。「 Red Bull Gaming Sphere Tokyo 」と「 AndGAMER Store 」、それぞれの場所の特性を活かしながら、両ブランドが持つカルチャーとプロダクトをつなぐ体験を展開してまいります。

■コンテンツ企画の展開

リアルな場で生まれる熱量を、オンライン上でも継続的に届けるため、ゲーミングカルチャーを発信するコンテンツの展開も進めてまいります。イベントや施設での体験をその場限りで終わらせず、 YouTube や SNS などを通じて発信することで、より多くのゲーマーに向けて、競技、キャリア、カルチャーの魅力を届けてまいります。

■プロダクト連携・キャンペーン

本パートナーシップでは、イベントやリアル拠点での取り組みに加え、プロダクト領域での連携も進めてまいります。レッドブル・ジャパンと AndGAMER が展開するゲーミングデバイスを組み合わせたキャンペーンや、 EC ・ Amazon などでの展開を含め、両社のプロダクトを掛け合わせた取り組みを検討しております。プレイする時間、集まる時間、挑戦する時間に寄り添う形で AndGAMER のデバイスとレッドブル・ジャパンが自然に接続される体験をつくってまいります。

■ゲーマーに翼を。―これからの展望

レッドブル・ジャパンと AndGAMER はゲーマーが集い、挑戦し、つながるきっかけを増やし、ゲームを取り巻くカルチャーそのものをより豊かにしていくことを目指します。

ゲーミングカルチャーを愛するすべての人へ、もっと自由で、もっと刺激的な未来を。ふたつのブランドが手を組むからこそ実現できる新たな挑戦を、これからも続けてまいります。



■AndGAMERについて

AndGAMERは、「“わかってる”プロダクトをデザインし続ける」をミッションに、ゲーマーの豊かなライフスタイルを提案する日本発のゲーミングライフスタイルカンパニーです。Void Gaming、AIM1、VIZARD CLUBなど複数のゲーミングブランドを展開し、ゲーマーならではの視点や感性を活かしたプロダクトを届けています。