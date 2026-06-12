【ドコモショップサテライト いせさきガーデンズ店】6月12日（金）グランドオープン！

株式会社ベイシア電器

株式会社ベイシア電器（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長 平井雅丈）は、2026年6月12日（金）、群馬県伊勢崎市の商業施設「いせさきガーデンズ」内に、「ドコモショップサテライト いせさきガーデンズ店」をオープンいたしました。当店は、ドコモショップ伊勢崎店のサテライト店舗として、スマートフォンの新規契約・機種変更・料金プランの見直しをはじめ、スマートフォンの使い方相談や各種お困りごとに対応する地域密着型の相談拠点です。スマートフォンは日常生活に欠かせない存在となる一方で、「料金プランが自分に合っているか分からない」「機種変更後の設定が不安」「スマホをもっと便利に使いたい」といったお客様の声も多く寄せられています。

ドコモショップサテライト いせさきガーデンズ店では、日常のお買い物のついでに気軽に立ち寄れる立地を活かし、ドコモをご利用中のお客様はもちろん、ドコモ以外をご利用のお客様にも開かれた相談窓口として、地域のお客様のスマートフォン利用をサポートしてまいります。

■ドコモショップサテライト いせさきガーデンズ店の特徴

1．買い物ついでに立ち寄れる、身近なスマホ相談窓口

ドコモショップサテライト いせさきガーデンズ店は、2025年9月に全面改装し、「いせさきの心地よい居場所をつくる」をコンセプトにリニューアルした商業施設「いせさきガーデンズ」内にオープンする、地域に身近なドコモショップの相談拠点です。いせさきガーデンズには、書店、カフェ、食品専門店、生活雑貨、行政センターなど、暮らしに身近な機能が集まっており、お買い物やお出かけ、行政手続きのついでに立ち寄りやすい環境が整っています。

当店では、このような日常利用の多い商業施設内の立地を活かし、スマートフォンに関するちょっとした疑問や不安を、買い物ついでに気軽にご相談いただける店舗を目指します。

2．料金プランの見直しや機種変更を分かりやすくサポート

スマートフォンは、電話やメール、インターネットの利用にとどまらず、キャッシュレス決済、情報収集、家族との連絡、写真・動画の保存など、日常生活に欠かせない存在となっています。

一方で、「料金プランが自分に合っているか分からない」「機種変更後の設定が不安」「データ移行の方法が分からない」といったお困りごとも増えています。

当店では、スマートフォンの新規契約、機種変更、料金プランの見直しなど、お客様一人ひとりのご利用状況に合わせたご提案を行います。初めてスマートフォンを持つ方や、ご家族で料金を見直したい方にも、分かりやすくご案内いたします。

3．ドコモ以外をご利用のお客様も相談可能

現在ドコモをご利用中のお客様はもちろん、ドコモ以外をご利用のお客様にも、スマートフォンに関するご相談を承ります。料金プランの見直し、他社からのお乗り換え相談、スマートフォンの使い方に関するご相談など、携帯電話会社を問わず、地域のお客様にとって分かりやすいご案内を心がけてまいります。

普段ドコモショップを利用する機会が少ないお客様にも、より身近な場所でスマートフォンに関する相談をしていただける環境を整えます。

4．スマホ教室を開催し、基本操作から活用方法までサポート

スマートフォン初心者の方やシニア層のお客様にも安心してご利用いただけるよう、スマホ教室を開催いたします。

基本操作、便利なアプリの使い方、スマートフォンを活用した暮らしのサポートなど、日常生活に役立つ内容を分かりやすくご案内します。

「スマホをもっと便利に使いたい」「家族に聞かずに自分で操作できるようになりたい」といったお客様の声にお応えし、地域の皆さまのスマートフォン利用をサポートしてまいります。

5．個別相談カウンターとスマホ教室スペースを備えたサテライト店舗

店内には、個別相談に対応できるカウンターに加え、スマホ教室を実施できるスペースを設けています。

契約手続きや料金相談だけでなく、スマートフォンの基本操作や暮らしに役立つ活用方法まで、幅広いご相談に対応できる店舗づくりを進めてまいります。

ドコモショップ伊勢崎店のサテライト店舗として、地域のお客様との接点を広げ、より身近な場所でスマートフォンに関する相談ができる環境を整えます。

6．地域に根ざしたドコモショップの新たな相談拠点へ

ドコモショップサテライト いせさきガーデンズ店では、スマートフォンをきっかけに、お客様の毎日の暮らしがより便利で安心なものとなるよう、一人ひとりに寄り添ったご提案を行ってまいります。

日常的に利用しやすい商業施設内の店舗として、スマートフォンに関するちょっとした疑問から、料金プランの見直し、機種変更、スマホ教室まで、幅広いご相談に対応いたします。

地域のお客様に長く親しまれる、身近なドコモショップの相談拠点を目指してまいります。

■主なご相談内容

・新規契約、機種変更のご相談

・料金プランの見直し

・他社からのお乗り換え相談

・スマートフォンの使い方相談

・スマホ教室

・家計の見直しに関するご相談

ご相談内容により、一部対応できないお手続きがございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。



■オープン記念イベント

オープンを記念し、期間中さまざまなイベントを開催いたします。ご来店いただいたお客様に楽しんでいただける企画をご用意し、地域のお客様に親しまれる店舗づくりを進めてまいります。

■ドコモショップサテライト いせさきガーデンズ店 概要

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■株式会社ベイシア電器 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146205/table/11_2_b7cb0fbb1612cde6b60542fb9e3a94c0.jpg?v=202606131251 ]