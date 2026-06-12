BAICYCLONがURBAN RESEARCH DOORSに仲間入り。初のカラー別注も実現！

株式会社アーバンリサーチ

ドイツ・ベルリン発のバッグブランド「bagjack」のセカンドラインとして誕生したBAICYCLON（バイシクロン）。

bagjackが培ってきた高い機能性やデザイン哲学を受け継ぎながら、より日常に取り入れやすいアイテムを展開しています。

今回、BAICYCLONとして初となるカラー別注が実現。URBAN RESEARCH DOORSでは、2型のバッグをBROWNカラーで別注しました。

落ち着いた色味がスタイリングに馴染みやすく、シーズンを問わず活躍するBAICYCLONのバッグを、ぜひご覧ください。

別注SHOLDER BAG

まず1型目は、パソコンも入るサイズのショルダーバッグ。

華奢なストラップが女性らしい印象を演出しながらも、肩掛けしやすい安定感のある仕様です。ストラップの長さをアレンジすることで、斜め掛けだけでなくトートバッグ感覚でも使用可能。サイドポケット付きで、小物をさっと取り出せる実用性も兼ね備えています。

別注カラーのブラウンとブラックの2色をご用意しました。

別注SHOLDER BAG

品番：CD26310-2220081

価格：\8,580 (税込)

カラー：BROWN / BLACK

サイズ：FREE

ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26310-2220081/?_ga=2.134605489.1966686839.1780877436-1707465614.1775020796&_gac=1.162389454.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)

別注DRAW STRING BAG

2型目の巾着型バッグは柔らかな風合いながら耐久性にも優れたナイロン素材を使用し、デイリーに活躍するアイテムです。

巾着仕様のため中身が見えにくく、安心感のある使い心地もポイント。荷物の出し入れがしやすいサイズ感に加え、外側にはポケットを備え、スマートフォンや鍵などをさっと取り出せる実用的なデザイン。

ブランドロゴは本体と同色でさりげなく配置し、ミニマルな印象に。

別注カラーのブラウンは、普段ブラックのバッグを選ぶことが多い方にもぜひ手に取っていただきたいカラーです。

別注DRAW STRING BAG

品番：CD26310-2220082

価格：\7,150 (税込)

カラー：BROWN / BLACK

サイズ：FREE

ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26310-2220082/?_ga=2.171429600.1966686839.1780877436-1707465614.1775020796&_gac=1.149352644.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)

【発売日】

2026年6月12日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?service=item&tab=01000000&seq=1&brand=2022&bf_brand=2022&_ga=2.133098830.1966686839.1780877436-1707465614.1775020796&_gac=1.180239190.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)

※ 発売日、取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

BAICYCLON MORE VARIATION

2026年6月19日(金)～6月28日(日)の期間、URBAN RESEARCH DOORS アトレ川崎店、URBAN RESEARCH DOORS グランフロント大阪店にて「BAICYCLON MORE VARIATION」を開催いたします。

期間中は、ブランドのキーカラーであるブラックを中心に、夏らしい軽やかなメッシュ素材のアイテムなど、バリエーション豊富なラインナップをご用意。通常はお取り扱いのないアイテムも揃い、BAICYCLONの世界観をより深くお楽しみいただける機会となっています。

皆様のご来店お待ちしております。

【開催期間】

2026年6月19日(金)～6月28日(日)

【開催店舗】

URBAN RESEARCH DOORS アトレ川崎店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_76/)

URBAN RESEARCH DOORS グランフロント大阪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_13/)