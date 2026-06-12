仙台伊澤家 勝山酒造「勝山 KIRA KIRA」が SAKE COMPETITION 2026 純米吟醸部門にて全国第2位（GOLD）を受賞

仙台伊澤家 勝山酒造株式会社SAKE COMPETITION 2026 純米吟醸部門 第2位受賞

2026年6月10日、東京・高輪のTAKANAWA GATEWAY CITYで開催された日本最大級の市販酒鑑評会「SAKE COMPETITION 2026」において、仙台伊澤家 勝山酒造株式会社（宮城県仙台市泉区、代表取締役社長：伊澤亮平）の「勝山 KIRA KIRA（キラキラ）」が、純米吟醸部門で第2位（GOLD）を受賞いたしました。

純米吟醸部門は、日常の食卓、飲食店、ご贈答のいずれにおいても需要の高い、日本酒市場の中核をなすカテゴリーです。本年は同部門に328点が出品され、その中で「勝山 KIRA KIRA」が第2位に選出されました。

SAKE COMPETITIONは、市販酒を対象に、銘柄を隠したブラインド審査で酒質を競う鑑評会です。今回の受賞は、「勝山 KIRA KIRA」の酒質そのものが高く評価された結果であり、これからの日本酒の方向性を示す象徴的な受賞となりました。

勝山 KIRA KIRA 商品画像

【宮城県産高温耐性米「にじのきらめき」による新たな挑戦】

近年、気候変動による高温障害により、米の品質や供給の不安定化が酒造業界にも大きな影響を及ぼしています。

勝山酒造では、温暖化が進む今後30年を見据え、安定供給と品質維持を視野に入れ、宮城県内の農業法人との独占供給体制を構築しました。さらに、県産高温耐性米「にじのきらめき」を今季の酒造りに初めて採用しました。

「にじのきらめき」は、これまで主に食用米として注目されてきた品種ですが、高温環境下でも品質を維持できる特性を持つ米です。勝山酒造は、この米に次世代の原料米としての可能性を見出しました。

今回、「にじのきらめき」を100％使用した「勝山 KIRA KIRA」が純米吟醸部門で第2位を受賞したことは、高温耐性米「にじのきらめき」が酒米として高い可能性を有することを示す、全国でも先駆的な事例といえます。

【次世代型の「ほのかなメロン香とまろやかで後味クリアな旨口」】

「勝山 KIRA KIRA」は、ほのかなメロン系の香りと、日本酒度マイナス13、アルコール度数13.5度という設計により、低アルコールでありながら旨味のレイヤー感と後味の美しいキレを感じられる、飲み心地の良い酒質に仕上げられています。

従来の淡麗辛口のようなお酒や、濃醇な芳醇旨口のように重さで飲ませる酒ではありません。甘味と旨味を酒質の中心に据えながらも、軽やかで心地よく、キレイなアフターテイストを実現しています。

市場性が高く、飲食店やご贈答でも動きの大きい純米吟醸部門において、このような新しいタイプの酒質が評価されたことは、酒造業界と消費者の嗜好が変化していることを示しています。

【「勝山 KIRA KIRA」について】

「勝山 KIRA KIRA」は、国内外を問わず、日本酒のエントリー市場を担う20代の潜在顧客の掘り起こしを明確に意識して開発されたお酒です。

日本酒に親しみの少ない若い世代に向けて、飲み心地の軽やかさ、喉越しの美しさ、心地よく飲み続けられる低アルコール設計、そして現代の料理に寄り添う米の旨味のレイヤー感を追求した、新しいタイプの酒質です。まさに名前の通り、「キラキラ」ときめく米の輝きを瓶の中に閉じ込めた一本です。

その系譜は、勝山酒造の創業期である元禄年間（1688～1704年）の酒造りの思想をもとに開発した「元禄」に遡ります。その後、2009年にはANA国際線ファーストクラスに採用された「元（GEN）」へと進化し、さらに2011年には、現代の伊達家のサムライ酒として「鴒（LEI）」へと受け継がれました。

そして2026年、高温耐性米「にじのきらめき」を使用した、次世代を担う世界戦略酒として誕生したのが「勝山 KIRA KIRA」です。

【SAMURAI SAKEへとつながる勝山酒造の文脈】

勝山酒造は、元禄年間に仙台で創業し、現存する唯一の伊達家御用蔵としての歴史を持つ酒蔵です。

その酒造りの根底には、米、糀、発酵、熟成、料理との関係性を通じて、日本酒を一つの食文化として捉える思想があります。勝山が近年取り組む「SAMURAI SAKE」の文脈においても、日本酒は単なる飲料ではなく、料理、器、温度、場、人と人との関係性を結ぶ、食文化を体現する存在として位置づけられています。

「勝山 KIRA KIRA」は、その思想をより若い世代と世界市場へ開くための一本です。伝統を守るだけではなく、若年層の日本酒離れという現代の課題に対して、酒質そのもので応えるお酒です。

【代表取締役社長 伊澤亮平 コメント】

「今回の受賞は、温暖化時代の酒づくりと次世代の日本酒の味わいに対する新たな挑戦が評価されたものと受け止めています。勝山 KIRA KIRAを通じて、特に若い世代や世界の食卓に、日本酒の新しい基準となる酒質とキラキラした楽しさを届けてまいりたいと思います。」

仙台伊澤家 勝山酒造 外観

【商品概要】

商品名：勝山 KIRA KIRA（キラキラ）

特定名称：純米吟醸酒

アルコール度数：13.5度

日本酒度：マイナス13

原材料名：米（宮城県産「にじのきらめき」100％）、米こうじ（宮城県産米）

希望小売価格：2,992円（税込）

発売予定日：2026年6月30日

※ラベル資材の納品状況により、発売時期は2026年7月へ変更となる可能性があります。

【写真素材・キャプション】

写真1：SAKE COMPETITION 2026 純米吟醸部門 第2位受賞

写真2：勝山 KIRA KIRA 商品画像

写真3：仙台伊澤家 勝山酒造 外観

【会社概要】

仙台伊澤家 勝山酒造株式会社

所在地：宮城県仙台市泉区福岡字二又25-1

代表取締役社長：伊澤 亮平（いさわ りょうへい）

電話：022-348-2611

公式サイト：katsu-yama.com