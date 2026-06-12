【総務・人事・経理Week】「AI時代の保険」を深掘り。DMM総務部長×上場保険仲立人がライブコンサル

株式会社日本総険

株式会社日本総険（本社：香川県高松市、代表取締役社長：葛石智）は、2026年6月18日、日本最大級のバックオフィス向け展示会「総務人事経理Week」にて、合同会社DMM.comの総務部門を管掌する高橋応和氏と、当社取締役副社長の葛石晋三が登壇する特別セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、AI活用が急速に進む今日、総務担当者が直面している「次世代のリスク変化」と「AI時代の法人保険・リスク対応」をテーマに設定。DMMの総務を牽引する高橋氏が抱くリアルな問題提起に対し、保険仲立人のプロである葛石がその場で回答を導き出す「深掘りライブコンサルティング」形式で、総務が今日から実務に使える先進的な視点をお届けします。

▼株式会社日本総険 コーポレートサイト

https://www.iba-ns.com/

▼セミナー申込URL

「総務人事経理Week」セミナー詳細・お申し込みはこちら(https://biz.q-pass.jp/f/12092/sjim26#seminar115135)（事前申込制・無料）

■セミナー開催の背景：「利便性」の裏に潜む、AI時代の新たな影

業務効率化やクリエイティブの領域でAI活用が急速に進む一方、企業、特にバックオフィスを預かる総務部門にとっては、これまでにない「未知のリスク」への対応が急務となっています。情報漏洩やサイバーセキュリティの脅威、知的財産権を巡るトラブルなど、リスクの性質そのものが次世代の形へと変化しているのが現状です。

しかし、これらのリスクを「避けるべきもの」として守りに徹するだけでは、企業の成長やテクノロジーがもたらす可能性を狭めてしまいかねません。

本セミナーでは、総務の最前線で舵を取るDMMの高橋氏と、第三者的な立場からリスクマネジメントを支える保険仲立人の葛石が交わることで、リスクを正しく「扱う」ための新たなアプローチを提示いたします。

■セッションの見どころ：総務の想いを、保険仲立人のナレッジが補填

・総務と他分野の「掛け算トーク」で可能性を拡大

バックオフィスの「可能性を拡げるきっかけ」を提供し、経営支援策を模索します。

・「AI時代の保険」を深掘りするライブコンサルティング

高橋氏が現場目線のリアルなクエスチョンを投げかけ、葛石が法人保険の適応範囲やリスクコントロールの観点からアンサーを導き出す、生コンサルティングを実施します。

・多種多様な業界を網羅する、日本総険の提案実績を還元

株式会社日本総険は、1996年の保険仲立人制度解禁ととも創業し、2023年、同業界として日本初の株式上場を果たしました。製造業、医療・ヘルスケア・福祉分野、飲食・フードサービス業、美容・ビューティー産業、建設・インフラ産業、エンターテインメント・余暇産業、物流・ロジスティクス分野にいたるまで、業種・業態を問わない広範な企業のリスクに向き合い、最適な保険組成・ハンドリングを手掛けています。

今回のライブコンサルティングでは、法人保険の選定や管理を担当することも多い総務担当者に向け、これまで培ってきた実践的なナレッジと金融ロジックをベースに展開。AI特有の次世代リスクに対し、今日から実践できる具体的な対応策を伝授します。

■ 開催概要

イベント名： 総務・人事・経理Week 内 総務サービス EXPO 特別講演

日時： 2026年6月18日（木）10:00～11:00

会場： 東京ビッグサイト

受講料： 無料（事前申込制）

お申し込み方法： 下記特設ページよりお申し込みください。

https://biz.q-pass.jp/f/12092/sjim26/seminar_register#seminar115135

■ 登壇者プロフィール

高橋 応和 氏

（合同会社DMM.com 総務部門 管掌）

新卒で株式会社オンワード樫山に入社。本社人事部配属となり、制度企画や労務を中心に担当。2008年に本社総務部に異動し、庶務だけでなくBPRやBPOを担当。2016年、株式会社トライステージに移籍し、総務領域のほか、法務領域や情報システム領域の一部を担当し、バックオフィス業務フロー全体を体得。2019年、合同会社DMM.comに移籍し総務部門を管掌。2022年から地方創生事業にも参画、2023年から合同会社EXNOAの総務部門も兼務管掌し、現在に至る。プライベートでは、総務担当限定のコミュニティを主宰し7年継続中。

葛石 晋三

（株式会社日本総険 取締役副社長 / 株式会社日本総険トラストテクノロジーズ 代表取締役社長）

2001年に駒澤大学法学部政治学科を卒業後、現職。損害保険を単なるコストではなく、レバレッジを利かせた金融商品と再定義するリスクマネジメントの専門家。多くの中堅以上の企業が直面している、保険会社との圧倒的な情報の非対称性や、一方的な値上げ・補償削減といった不条理な商習慣に対し、顧客企業の視点に立った論理的な保険組成と運用を提唱している。単なる価格比較や前例踏襲の調達プロセスを排し、企業の財務戦略に直結する本質的なリスク転嫁を牽引。経営実態を正しく把握し、金融ロジックで保険を使いこなすリスクマネージャーとしての立ち位置を確立している。2026年取締役副社長就任。

【グループ情報】

株式会社日本総険 会社概要

代表者役職氏名： 代表取締役社長 葛石 智

本社所在地： 香川県高松市サンポート2番1号

設立： 1996年12月

事業内容： 保険仲立人

証券コード： 5840

従業員数： 38名（2026年4月8日現在、連結）

拠点： 香川県

https://www.iba-ns.com/

株式会社日本総険inカスタマー 会社概要

代表者役職氏名： 代表取締役社長 葛石 真士

本社所在地： 香川県丸亀市飯野町東二844-1

設立： 2000年4月

事業内容： 保険代理店

https://ns-ic.co.jp/company/

株式会社日本総険トラストテクノロジーズ 会社概要

代表者役職氏名： 代表取締役社長 葛石 晋三

本社所在地： 香川県高松市サンポート2番1号

設立： 2013年10月

事業内容： リスクコンサルティング

https://nstt.co.jp/