東京都渋谷区でパーソナルトレーニング事業、パーソナルピラティス事業、トレーナー養成事業を展開する株式会社Dr.トレーニング(代表取締役：山口 元紀、本社：東京都渋谷区)は、パーソナルピラティススタジオ「Dr.ピラティス」を展開しています。





近年、姿勢改善やボディメイク、産後ケア、肩こり・腰痛予防などを目的に、ピラティスを始める人が増えています。

かつては一部の美容・健康意識の高い層を中心に広がっていたピラティスですが、最近では運動初心者やシニア層、男性、産後の女性などにも利用が広がり、いわば“第三次ピラティスブーム”ともいえる動きが見られます。

そんな中、Dr.トレーニングが監修する「Dr.ピラティス」では、“整えながら鍛える”マンツーマン型のピラティスへの関心が高まり、受講者数が前年比約113％に増加しました。









【姿勢改善・産後ケア需要でピラティス人気が拡大】

近年、ピラティスは「きつい運動が苦手でも始めやすい」「姿勢を整えたい」「身体の使い方を見直したい」といったニーズを背景に、幅広い層へ広がっています。

特に、デスクワークによる姿勢の乱れや肩こり・腰痛、産後の体型変化、運動不足などをきっかけに、ピラティスを始める人が増えています。

従来のフィットネスのように“筋肉を大きくする”“短期間で体重を落とす”という目的だけでなく、身体を整えながら、無理なく継続できる運動として注目されています。

また、リフォーマーなどの専用マシンを使ったマシンピラティスは、動作をサポートしながら身体を動かせるため、運動初心者でも取り組みやすい点が特徴です。

こうした背景から、ピラティスは一時的な流行ではなく、日常的な身体づくりの選択肢として広がりつつあります。









【ピラティスの受講者数が前年比約113％に増加】

そんな中、Dr.トレーニングが監修する「Dr.ピラティス」では、受講者数が前年比約113％に増加しました。

利用者の中心は、姿勢改善やボディメイクを目的とする女性に加え、産後の身体を整えたい方、肩こり・腰痛を予防したい方、運動不足を解消したい方などです。

特に近年は、「ただ痩せたい」だけではなく、「姿勢をきれいにしたい」「疲れにくい身体にしたい」「正しく動ける身体をつくりたい」といった目的で通う人が増えています。

同スタジオの特徴は、ピラティスだけで完結するのではなく、姿勢や身体のバランスを整えたうえで、必要に応じてトレーニングも組み合わせる点です。





まずピラティスによって姿勢や関節の可動性、身体の使い方を整え、そのうえで必要な筋力をつけることで、見た目だけでなく、動きやすい身体づくりを目指します。

利用者からは、

「身体の状態を丁寧に説明してもらえるので安心できる」

「運動が苦手だったが無理なく続けられた」

「姿勢が改善し、肩こりや腰痛も楽になった」

「鍛えるだけでなく、身体を整える感覚があって続けやすい」

といった声が寄せられています。

ピラティス人気が広がる中で、“自分の身体に合わせて見てもらえる”マンツーマン型の需要も高まっています。









【Dr.ピラティス サービス詳細】

Dr.ピラティスは、全国40店舗のメディカルパーソナルジムを展開する株式会社Dr.トレーニングが監修するパーソナルピラティススタジオです。





コンセプトは、「整えながら鍛えて、正しく動ける身体へ。」





医学的根拠に基づくピラティスとトレーニングをマンツーマンで提供し、一人ひとりの身体の状態や目的に合わせて、完全オーダーメイドでプログラムを設計しています。特徴は、「姿勢を整えてから鍛える」という二段階のアプローチです。

まずピラティスによって、姿勢や身体のバランス、関節の可動性を整えます。そのうえで、必要な筋力トレーニングを行い、正しく動ける身体づくりを目指します。

また、リフォーマーなどの専用マシンが動作をサポートするため、運動初心者やシニア層、産後の女性、身体に不安がある方でも取り組みやすいことが特徴です。ダイエットやボディメイクだけでなく、姿勢改善、肩こり・腰痛予防、機能改善、健康増進など、幅広いニーズに対応しています。









【今後の展開】

今後も、姿勢改善や健康維持、産後ケア、ボディメイクへの関心を背景に、ピラティス市場はさらに広がることが見込まれます。

特に、運動初心者や身体に不安を抱える人にとって、無理なく始められるピラティスは、日常的な身体づくりの選択肢として定着していくと考えられます。株式会社Dr.トレーニングでは、今後もパーソナルトレーニングで培った医学的知見を活かしながら、「Dr.ピラティス」の展開を強化していく方針です。

また、代表の山口 元紀氏は創志学園・環太平洋大学の客員准教授として教育活動にも従事しており、養成スクール事業や大学との連携を通じて、次世代のトレーナー・ピラティスインストラクター育成にも取り組んでいます。

同社は今後も、「整えながら鍛える」ピラティスを通じて、誰もが安心して身体づくりに取り組める環境づくりを進めてまいります。





本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社Dr.トレーニング

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿西1-30-1 シーズ代官山1階

代表者 ： 代表取締役 山口 元紀

事業内容： パーソナルトレーニング事業、パーソナルピラティス事業、

トレーナー養成スクール事業、トレーナー研修コンサルティング事業、

サプリメント開発事業、アスリート支援事業

企業理念： 一瞬ではなく、一生モノの身体づくり

URL ： https://drtraining.jp/