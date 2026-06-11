《ペットロスを乗り越える力になりたい》社員猫との別れをきっかけにはじまった「ペット専用セミオーダー出版サービス」の誕生ストーリーを公開

アッカ・コミュニケーションズ合同会社「うちのこ写真集」(https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/) 詳細ページ(https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/)

令和出版は、愛するペットとの思い出を本格的な本としてカタチにするサービス「うちのこ写真集」において、サービス誕生の背景や、開発のきっかけとなった社員猫「はっちゃん」との絆、そしてペットロスに向き合うスタッフの想いを綴った「誕生秘話」特設ページを、2026年6月11日より公開いたしました。

「うちのこ写真集」誕生秘話 特設ページ :https://reiwasyuppan.jp/petloss/

ペット専用セミオーダー出版サービス「うちのこ写真集」が生まれたきっかけ

大好きだったペットとの別れは、言葉にできないほどの悲しみと喪失感を残します。その深い悲しみは「ペットロス」と呼ばれ、多くの方がなかなか前に進めない現実に直面しています。

私たちもまた、事務所で大切に育てていたハチワレ猫「はっちゃん」との別れを経験しました。「もうはっちゃんに会えない」という深い悲しみの中にいたスタッフが、スマホの中に眠る写真を見返したとき、そこにあったのは悲しみだけでなく、はっちゃんがくれた温かい思い出の数々でした。

保護当時生活に慣れた頃いたずらっ子な一面も反省しないけど許したくなるチャーミングさ

思い出をただのデータではなく、一冊の「本」という形に残すことで、不思議と悲しみが和らぎ、自然と笑顔になれた――。この自分たち自身の原体験と、「ペットロスを乗り越える力になりたい」という社員の強い言葉から生まれたのが「うちのこ写真集」です。

本という「形」に遺す、特別な意味

1. いつでも、誰とでも、好きなときに見返せる安心感

スマートフォンの普及により、いつでも手軽に写真が撮れる時代になりました。しかし、そのデータは機種変更や破損で消えてしまうリスクがあり、データフォルダの奥に眠ったままになりがちです。本棚に置かれた「写真集」は、いつでも手に取り、家族や仲間とページをめくりながら思い出を共有する時間を作ってくれます。

2. 日本の文化記録として、国会図書館への納本（半永久的な補完）



令和出版の「うちのこ写真集」では、ご希望される飼い主様のペットの写真集を「国会図書館」へ納本する取り組みを行っています。大切なペットがこの世に生きた証が、日本の文化的な記録として半永久的に保存されます。「いつか遠い未来、自分が去った後も、誰かがこの本を手に取って笑顔になってくれたら」という、未来へつなぐ最高の贈り物としての意味を持たせています。

セミオーダーできる「うちのこグッズ」として注目！うちのこ写真集とは？

うちのこ写真集 サービス紹介ページ(https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/)

「うちのこ写真集」は、あなたの愛するペットの写真を一冊の写真集に仕上げて出版できるサービス。

動物の種類は問わず、複数のペットの写真も1冊に掲載可能です。

フォトブックとは異なり、完成した写真集は書籍としてAmazonで全国販売！

国会図書館にも寄贈するため、半永久的に本として残ることになります。

表紙イメージ見開きイメージうちのこ写真集でできること

お客様単位でペットの写真集が作れるサービスとなります。

例えばわんちゃん1頭のみの写真でもOKですし、

兄弟犬・先住犬・ねこちゃんといったほかのペットとの写真も掲載可能です。

サービス内容：

- 写真集の出版- 完成本の製本・送付- 国会図書館への寄贈（希望者のみ）

対象：

ペット（犬・猫ほかどんな動物でも）／わんちゃん２匹で・ワン友と参加もOK

出版費用：50,000円(税別) ※出版・製本・送料含む

うちのこ写真集の詳細はこちら :https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/

シリーズ1冊目「はっちゃん写真集」の書籍情報

ハチワレ猫 はっちゃん写真集

書名：ハチワレ猫 はっちゃん写真集

著者：はっちゃんセミナー

発行人：伊藤 みゆき

発行元：令和出版

発売日：2025年3月25日

判型：A4スクエア判63ページ

定価（印刷書籍版）：1,100円本体＋税（税込1,210円）

定価（電子書籍版）：500円本体＋税（税込550円）

ISBN：978-4909993069

販売：Amazon

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4909993061/

令和出版について

令和出版は、本づくりを通じて人々の想いや歴史を未来へつなぐ出版社です。元野良猫であり、かつて名古屋で運営していたパソコン教室の看板猫としてたくさんの人を笑顔にしてくれた「はっちゃん」が教えてくれた「生きる力」と「ぬくもり」を原点に、かけがえのない家族との絆をかたちにするサービスを展開してまいります。

【令和出版】 https://reiwasyuppan.jp/

令和出版では書籍の出版だけでなく、著者のブランディングを高める施策をウェブマーケティングの面からもしっかりサポートいたします。

▼書籍出版

POD出版を活用することで従来の自費出版に比べ、初期費用を大幅に抑えた低コストでの出版が可能

（POD出版とは？ https://reiwasyuppan.jp/pod-publishing/ ）

紙の本と電子書籍の両方で出版（表紙、組版、図の制作、入稿データ制作全て含む）

日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの7カ国に対応

多言語での出版が可能

▼マーケティング支援

書籍専用のランディングページ（WEBサイト）の構築によるブランド構築支援

プレスリリース作成、配信

PRカードの制作

▼お問い合わせ先

・資料請求：https://reiwasyuppan.jp/request/

・お問い合わせ：https://reiwasyuppan.jp/contact/

＜電話番号：令和出版専用＞

050-3187-8210（平日 10:00～18:00）

※ 音声ガイダンスが流れます。

▼運営会社

【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

【本件に関するお問い合わせ先】

令和出版 広報

https://reiwasyuppan.jp/contact/