桜井美帆原作「セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール」アニメーション映画化決定

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The Celebrity Secret 製作委員会は、昨年、クラウドファンディング総支援総額日本一(2.73億円)の桜井美帆の人気作品「セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール」が「The CELEBRITY SECRET」というタイトルでアニメーション映画化することをお知らせいたします。

本作品は、お金や成功をテーマにしながらも、一人の女性が人生と向き合い、自らの可能性を切り拓いていく成長物語です。多くの読者に支持されてきた本作を、最新のAI技術を活用したアニメーション映画として映像化いたします

また、本作品のティザー映像は2026年5月にフランス・カンヌで開催されたAI映像アワード「AI Film Awards」に出品され、日本のアニメーションとして高く評価されました。

映画公式サイト：https://thecelebritysecret.com/

「セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール」について

「セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール」は、作家・桜井美帆氏によるベストセラー小説です。

物語は、「貧乏・不幸マインド」に囚われた派遣社員の主人公・ジュンが、世界を舞台に活躍するメディチーナと出会い、セレブリティの考え方や生き方を学びながら、自らの夢を叶えていく成功ストーリーです。

お金と幸せの秘密のルール「The Celebrity Secret」によって人生が180度好転していく姿を描いた、女性の自立支援やウェルビーイングをテーマにした、スカッと爽快な作品です。

多様性が広がる現代社会において、子どもたちにもおすすめできる内容であり、大人になっても夢を持って生きる大切さや、より良い社会をつくっていく意識を育むきっかけにもなります。

鑑賞後には、自分自身の価値について深く考えさせられ、自己肯定感や自己愛が高まる作品として、多くの読者から支持を集めています。

今回のアニメーション映画化では企画・制作をAIエンターテインメント事業を展開するKLab株式会社が担当し、原作が持つ世界観やメッセージを大切にしながら、AI技術を活用した新たな映像表現に挑戦します。

作品概要

- タイトル：The CELEBRITY SECRET- 原作：桜井美帆「セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール」- 作品形態：アニメーション映画- 制作：KLab株式会社- 製作：The Celebrity Secret 製作委員会- 公開時期：2027年公開予定- 映画公式サイト：https://thecelebritysecret.com/

原作者・桜井美帆 コメント

かつての私は、恐れや不安に支配され、過度な心配性に悩まされていました。

その影響で、蕁麻疹が出たり、胃が痛くなったり、過敏性腸炎や嘔吐に苦しんだりと、日常生活に支障をきたすほどでした。

不安な心は、いつしか私のカバンを大きくしていました。

「念のために」と、いつも荷物はいっぱい。

用意周到な自分を褒めていた一方で、どこかで「何かが違う」と感じていました。

その心のあり方のままでは、いざという時に失敗したり、本番に弱くなったりして、人生は空回りし、次第に不幸な方向へと傾いていきました。

「こんなに頑張っているのに、なぜうまくいかないのだろう？」

「セレブのカバンは、なぜ小さいのだろう？」

その答えの先にあったのが、「全信頼」という生き方でした。

それは、自分自身だけではなく、周りの人、宇宙、運、そして人生に起こるすべてを信頼するということ。

そのことに気づいてから、私は少しずつ、心配とともにカバンの中の荷物を減らしていきました。

その生き方は、私の存在価値そのものを生まれ変わらせるように、人生を180度変えていきました。

夢は次々と叶うようになり、高校時代に映画部の部長だった私が抱いていた「きっと映画を作らないと死ねない」という想いも、いつしか大切なミッションへと変わっていきました。

そして今、多くの方々のお力をお借りしながら、その夢が現実となりました。

セレブでも何者でもなかった私が、カンヌ国際映画祭のレッドカーペットを歩き、拍手喝采を浴びるという現実を引き寄せることができたのです。

これは、決して私だけの特別な物語ではありません。

あなたにも同じように、夢を叶える力があります。

あなた自身をたくさん祝福し、大切にする時間を増やして、ぜひ私たちの仲間になってください。

そして私は、この映画を通して、日本のアニメーション文化、そして日本人の魂や美しい考え方を、世界へ届けていきたいと考えています。

世界中の女性の自立支援のために。

そして、未来を担う子どもたちのために。

どうか、この作品を応援していただけたら嬉しいです。

カンヌ開催「AI Film Awards」でティザー映像が高評価

2026年5月にフランス・カンヌで開催されたAI映像アワード「AI Film Awards(https://www.filmawards.ai/Cannes-Edition/)」に、全編を通してAI技術を活用して制作した本作品のティザー映像を出品しました。

日本アニメーションの素晴らしい文化と、AIクリエイティブの融合が、国際的なコンテストの場で高く評価されました。

桜井美帆について

世界45カ国のパワースポットを巡り、“引き寄せ”と“意識進化”を探求するグローバルリーダー。

TEDx・国連・世界経済フォーラムなど国際舞台で登壇し、Forbes誌にも3回掲載。

YouTube「桜井美帆の開運チャンネル」は登録者5.5万人超。スクール運営・書籍出版・アプリ開発など多方面で活動し、鑑定歴33年。

任天堂DSi『桜井美帆の幸運の女神セラピー占い』も配信中。

＜著書＞

『スマホ1台で一生のお客様100人集まる占いビジネス』（ぱる出版）

『あなたの守護神がわかる！神様占い』（総合法令出版）

『愛とお金のエネルギーに愛される』（ビジネス社）

『セレブのカバンはなぜ小さいのか』（KADOKAWA）

＜YouTube＞

・【桜井美帆の開運チャンネル】

https://www.youtube.com/@kinunmegamiho/videos

・【メディチの館（芸能人占い対談）】

https://www.youtube.com/@castleofmedici/videos