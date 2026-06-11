SynergyAI、マーケティング自動化SaaS「SynMarke(シンマーケ)」を正式提供開始。月額3万円から、AIが複数SNSの投稿・動画生成・自動配信までを実行

株式会社SynergyAI

業界特化型AIソリューションを開発する株式会社SynergyAI（本社:大阪府大阪市、代表取締役:Hussam Wafa/フッサム ワファ）は、マーケティング業務支援SaaS「SynMarke（シンマーケ）」の正式提供を開始しました。決済システムの整備が完了し、本日より月額3万円～の4プラン体系で申し込み受付を開始します。

SynMarkeは、当社が自社のマーケティング業務において実証してきたAI活用ノウハウをSaaS化したものです。ブランド情報を一度設定すれば、AIが複数SNSプラットフォームへの投稿・画像・動画の生成から自動配信、受信メッセージへの自動返信までを一括して担います。

■ 正式提供開始の意義

SynMarkeは、自社のSNS運用に「AI活用」を導入し、月25時間規模の工数削減を実現した取り組み(2026年5月19日発表)をベースに開発されたSaaSです。β版での運用を経て、決済システム・料金プラン・サポート体制を整備し、本日より本格的な事業運用フェーズへ移行します。

これにより、SNS運用に手が回らない、マーケティング担当が少人数で継続できない、複数SNSの並行運用が負担になっている──といった課題を抱える中小企業・スタートアップが、AIによるマーケティング業務の一括代行を本格的に活用できる環境が整いました。

■ 料金プラン

SynMarkeは事業規模・運用ニーズに応じた4プラン、およびエンタープライズプランを提供します。すべて月額・税抜価格です。

【スターター】月額30,000円

・対応プラットフォーム:2

・予約投稿:月30件/媒体(合計月60件)

・AI投稿・画像生成

・オートパイロット自動化

・受信AI自動返信

【スタンダード】月額70,000円

・対応プラットフォーム:3(Xを含む)

・予約投稿:月60件/媒体(合計月180件)

・AI投稿・画像生成

・AI動画生成 月4本

・受信AI自動返信

【プロ】月額150,000円

・対応プラットフォーム:6プラットフォーム全対応

・最大6アカウント

・予約投稿:月120件/媒体(合計月720件)

・AI投稿・画像生成

・AI動画生成 月12本

・Xリンク投稿・エンゲージメント

【エンタープライズ】お問い合わせ

・6プラットフォーム・最大6アカウント

・予約投稿:月200件/媒体(合計月1,200件)

・多ブランド/多店舗対応

・優先的な動画生成

・SLA・導入サポート

■ SynMarkeの主な機能

【オートパイロット自動化】

ブランド情報をもとに、AIが投稿の生成からスケジュール配信までを自動実行。担当者が日々の運用に時間を割かなくても、複数SNSへの発信を継続できる仕組みです。

【AI投稿・画像生成】

ブランドプロフィールに沿ったキャプション・画像をAIが自動生成。プラットフォーム特性に合わせて文体・ビジュアルを最適化します。

【AI動画生成(スタンダード以上)】

SNS向けの短尺動画をAIで生成。テキストや画像コンテンツだけでなく、動画コンテンツによる発信も自動化できます。

【受信AI自動返信】

SNSで受信したメッセージへの一次返信をAIが担当。顧客とのコミュニケーションも仕組み化できます。

【複数プラットフォーム対応】

最大6プラットフォームに対応し、各SNSの特性に合わせた投稿フォーマット・配信タイミングを自動調整します。

■ 想定ユーザー

・SNS運用を複数プラットフォームで継続したい企業

・マーケティング担当を専任で置けないスタートアップ・中小企業

・店舗・ブランドを複数展開する事業者

・SNS発信を仕組み化して属人化を解消したい組織

・AI動画コンテンツを継続的に発信したい事業者

■ 自社実証から生まれたSaaS

SynMarkeのオートパイロット機能は、当社が自社のSNS運用にAI活用を導入し、SNS運用工数を月30時間から5時間へと約83%削減した仕組みをベースにしています。実際の運用で得られた知見をプロダクトに反映することで、「中小企業・スタートアップが本当に使えるマーケティングSaaS」としての完成度を高めてきました。

■ 申し込み方法

公式サイトよりお申し込みいただけます。各プランともお申し込み後、ブランド情報を設定すれば即日利用を開始できます。

▼公式サイト

https://marketing.synlab-ai.com/

■ 今後の展開

当社は引き続き、対応プラットフォームの拡充、生成精度の向上、業種別テンプレートの提供など、利用者の事業活動により深く貢献できるサービスへとSynMarkeを発展させてまいります。

■ 会社概要

会社名:株式会社SynergyAI

所在地:大阪府大阪市北区中崎西

代表者:代表取締役 Hussam Wafa(フッサム ワファ)

設立:2026年3月

事業内容:業界特化型AIサービスの開発・提供

URL:https://synlab-ai.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社SynergyAI 広報担当

お問い合わせフォーム:https://synlab-ai.com/