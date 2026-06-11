伴走型動画クリエイティブパートナー CHEESEが新しいコーポレート ブランドガイドを公開

コーポレート ブランドガイド制作に至った背景

Cheese Agent 株式会社

CHEESEは、2026年4月で設立5周年を迎えました。

これまで、企業・官公庁さまのビジネス向け映像制作やテレビ番組をはじめとするエンターテインメント向けの映像制作、高精度な撮影・ライブ配信技術の提供といった様々な映像事業を手掛けてきました。

現在は、多様化するニーズに応える4つのサービスを展開し、展示会への精力的な出展などを通じて、日々多くのお客様との新たな出会いを創出しております。

映像に関するあらゆる領域で事業拡大への挑戦を続ける中、この度、CHEESEの全体像を網羅したコーポレート ブランドガイドを制作いたしました。

コーポレート ブランドガイドの内容

この度公開となったコーポレート ブランドガイドのページを一部ご紹介させていただきます。

【CHEESEの3本柱について】

【4つのサービスについて】

2026年6月17日(水)～19日(金)に東京ビッグサイトで開催される展示会「コンテンツ東京2026」ではこちらのコーポレート ブランドガイドを配布します。

ご来場の際にはぜひCHEESEのブースへお立ち寄りください。

お問い合わせはこちら :https://cheese-group.com/contact/

CHEESEとは？

「想いをカタチにして、人の心を動かす」をミッションに掲げ、企業・官公庁向けの映像から、TV番組・CM制作などのエンターテインメント分野までさまざまなサービスを通じて社会に価値を提供する伴走型動画クリエイティブパートナーです。

【Cheese Agent株式会社 会社概要】

・所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-1-5 YK中目黒ビル6F

・代表者：高見 亘 田中 健太

・設立：2021年4月

・電話番号：03-6452-3895

・HP：https://cheese-group.com/agent/