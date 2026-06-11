【日本最高地点で乾杯！】富士山富士宮口山頂山小屋「頂上富士館」限定「頂乾杯ビール」が誕生。開山日の7月10日より数量限定で販売開始！

日本一の場所で味わう、登頂の証となる一杯

有限会社 宮崎蒲団店富士山頂で最高の乾杯を！

富士山山頂――標高3,776m。

登りきった者だけがたどり着けるこの場所で交わされる乾杯は、特別な意味を持ちます。

コロナ禍を経て登山客が戻る中、一生に１回の富士登山、一生の思い出に残る最高の瞬間を山頂で提供したいという想いから、地元のブルワリーとタッグを組んで開発しました。

『頂乾杯ビール』は、その瞬間をより深く記憶に刻むために生まれました。

山頂で仲間や家族と交わす一杯は、登頂の達成感とともに、一生の思い出として残ります。

「日本一の場所で、最高の仲間・家族・自分と乾杯してほしい」

頂乾杯ビールです。登頂記念日をスタッフが書き込みます山頂から見た絶景は一生わすれられない景色です。

そんな想いを込めた、山頂限定の特別なビールです。

山頂でしか手に入らない限定クラフトビール

『頂乾杯ビール』は、富士山頂「頂上富士館」でのみ販売される限定商品です。

大量生産は行わず、山頂で提供する分を仕込む特別なスタイルを採用しています。

なので数量限定になります。

そのため、一本一本が「登頂の証」となる、希少性の高い一杯となっています。

地元クラフトブルワリーが醸す、富士山の恵み

本商品は、富士山麓・富士宮のクラフトブルワリーが製造。

仕込み水には、富士山に降り積もった雪や雨が長い年月をかけてろ過された天然の伏流水を使用しています。さらに、一部の原料には自社栽培の農作物を使用し、自然の恵みをそのままビールに活かしています。飲みやすさの中にしっかりとしたコクを感じられる味わいは、登頂後の一杯にふさわしい仕上がりです。

山頂と麓をつなぐ、唯一無二の一杯

山頂で味わう特別な乾杯。

そして、その背景には麓で丁寧に紡がれるものづくりの物語があります。

富士山の水、土地、人の手。

そのすべてが重なり、『頂乾杯ビール』は生まれました。

山頂と麓をつなぐ、唯一無二のクラフトビールです。

イメージ画像です。頂上富士館 店長 宮崎哲也より

私は夏は富士山頂で生活していて、たくさんの登山者の方の笑顔をみています。富士山に登頂したその“人生に残る瞬間”をもっと特別にしたいと思い、『頂乾杯ビール』を作りました。日本一高い場所で飲む一杯が、一生の思い出になれば嬉しいです。富士山に来て下さい。山頂でおまちしています。

頂乾杯ビール説明動画（３０秒）(https://canva.link/jhsjkznl0cej9u9)

富士宮口の山頂にある頂上富士館です

販売概要

・商品名：頂乾杯ビール（350ml）

・販売開始予定日：2026年7月10日（開山日）～

・販売場所：富士宮口 富士山頂「頂上富士館」

・販売形式：頂上富士館限定販売（予定）

・販売価格：税込1,500円

※まずは館内食堂にてご提供を開始し、準備が整い次第、売店での缶販売も順次拡大予定です。

問い合わせ先：

貴社名：有限会社 宮崎蒲団店

住所：静岡県富士宮市宮町12-22

ご担当者名:宮崎哲也

電話番号：0544-26-1519

メールアドレス：fujikan@fujisanchou.com