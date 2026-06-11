【銀座コージーコーナー】思わず笑みがこぼれる、父の日限定スイーツ♪キャンプや釣り、ビールがモチーフのプチケーキ詰め合わせが登場

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年6月19日（金）～6月21日（日）まで、全国の生ケーキ取扱店で父の日限定スイーツを販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

「プチガトー～サンクスパパ～（8個入）」左から、「渋皮栗のモンブラン」「モンブラン」「ティラミスモンブラン」お父さんにスイーツで「ありがとう」を伝えよう！

6月21日（日）は父の日。銀座コージーコーナーでは、家族みんなで楽しめる父の日限定スイーツをご用意しました。

「プチガトー～サンクスパパ～（8個入）」は、キャンプや釣り、ビールにワイシャツなどをデザインしたプチケーキの詰め合わせ。豊富な味のバリエーションで、選ぶ楽しさがパーティーにぴったりです。しっとりふわシュワッ食感が人気の「チーズスフレ」は父の日ラッピングで登場。チーズケーキ好きのお父さんにおすすめです。

また、「プチガトー～サンクスパパ～（8個入）」はBOXの天面に、「チーズスフレ」はラッピングフィルムの上面に、お父さんへのメッセージが書けるスペースがあります。普段はなかなか言えない「ありがとう」をメッセージに込めれば、お父さんの笑顔も倍増です。

さらに、“父の恩は山より高く”のことわざにちなんで、ヨーロッパアルプス最高峰の名を冠するケーキ「モンブラン」も3種類取り揃えました。

スイーツを囲んで、父の日の家族団らんがより豊かになりますように。

ご予約について

銀座コージーコーナーの生ケーキ取扱店にてご予約を承ります。

●ご予約受付中（※終了日は店舗により異なります。）

【商品概要】

「父の日」の商品について詳しくは、公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/saiji/43328.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/saiji/43328.html)

プチガトー～サンクスパパ～（8個入）

右：専用BOX

価格：2,700円（税込2,916円）

販売：6月19日（金）～6月21日（日）

特長：お父さんをモチーフにしたケーキやお父さんの趣味をイメージしたケーキを、バラエティ豊かに詰め合わせました。お父さんに感謝を伝えながら家族みんなでプチケーキを囲み、笑顔あふれるひと時をお過ごしください。

BOX天面には、お父さんへのメッセージが書けるスペースがあります。

詰め合わせ内容

＜前列・左から＞

父の日モンブラン：栗甘露煮を飾ったマロンあんのタルト

父の日チョコケーキ：チョコホイップクリームとココアグラサージュのケーキ

パパタルト：コーヒークリームのタルト

ワイシャツタルト：ソーダ風味クリームとミルクグラサージュのタルト

＜後列・左から＞

わくわくキャンプ：抹茶ホイップクリームのロールケーキ

みんなで乾杯ビール：ミルクムースをのせたりんごゼリー

おさかな釣りケーキ：白桃ダイス入りライチホイップクリームとソーダ風味グラサージュのケーキ

ありがとう花束ケーキ：マンゴーホイップクリームとヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

父の日チーズスフレ

価格：590円（税込637円）

販売：6月19日（金）～6月21日（日）

特長：父の日専用デザインのフィルムでラッピングしたチーズスフレ。“しっとり、ふわシュワッ”の食感がおいしさの秘密。メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないようにゆっくり蒸し焼きにしました。チーズの旨みと食感をぜひお楽しみください。フィルム上面には、お父さんへのメッセージが書けるスペースがあります。

ティラミスモンブラン

価格：460円（税込496円）

販売：販売中 ～10月15日（木）頃

特長：ココアスポンジの上にコーヒークリームを重ね、コクのあるチーズあんで包み込みました。ココアスポンジの中に入っているほろ苦いコーヒーカスタードが、全体の味わいの引き締め役。コーヒー好きな方も楽しめるモンブランです。

モンブラン

価格：460円（税込496円）

販売：通年販売

特長：栗の豊かな風味が楽しめる、昔ながらの黄色いモンブランです。ふんわり・しっとり焼き上げた口どけのよいスポンジの中に、なめらかなカスタードを入れ、マロンダイスの食感とラム酒の香り豊かなクリームを重ね、仕上げにマロンあんを絞りました。栗の甘露煮を混ぜ込み、甘さを控えて栗の風味を際立たせたマロンあんの深い味わいをお楽しみください。

渋皮栗のモンブラン

価格：590円（税込637円）

販売：通年販売

特長：渋皮栗の上品でコク深い味わいと、クリーム、スポンジのハーモニーが楽しめるモンブランです。ふんわり・しっとり焼き上げた口どけのよいスポンジの中に、熊本県産蒸し栗ペーストを使用したなめらかな栗カスタードクリームを入れ、渋皮栗の粒入りチーズクリームを重ね、仕上げに熊本県産蒸し栗ペーストを含む4種のマロンペーストを合わせた渋皮栗あんを絞りました。渋皮栗のコク深く芳醇な味わいをお楽しみください。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。