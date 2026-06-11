なぜサイバーセキュリティはIT・通信ネットワークにおけるデジタル信頼の基盤となりつつあるのか
IT・通信サイバーセキュリティ市場の概要
世界のIT・通信サイバーセキュリティ市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12％で成長し、2030年までに890億ドルを超える規模に達すると予測されています。企業のデジタルトランスフォーメーション、クラウド活用、通信インフラの高度化が進む中、サイバーセキュリティは機密データの保護、事業継続性の確保、そしてデジタルレジリエンスの強化を実現するための重要な経営課題となっています。
2030年までに約1,740億ドル規模へ成長すると予測されるサイバーセキュリティサービス市場と比較すると、IT・通信サイバーセキュリティ市場は約51％を占める見通しです。また、2030年までに約13兆7,880億ドル規模に達すると予測される情報技術（IT）業界全体の約0.6％を占めると見込まれています。
市場ハイライト
指標 数値
2030年市場規模 - 890億ドル
CAGR（2025～2030年） - 12％
最大地域市場 - アジア太平洋地域（300億ドル）
最大国別市場 - 米国（240億ドル）
最大セグメント - ネットワークセキュリティ（280億ドル）
市場リーダー - Palo Alto Networks（市場シェア5％）
上位10社の市場シェア - 15％
成長機会総額 - 390億ドル
最大成長セグメント - ネットワークセキュリティ（+120億ドル）
IT・通信サイバーセキュリティ市場レポートの無料サンプルはこちら：
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IT・通信サイバーセキュリティ市場の成長を支える要因
デジタルエコシステム、クラウドプラットフォーム、コネクテッドデバイス、通信ネットワークの拡大に伴い、企業や通信事業者が直面するサイバーリスクは急速に増加しています。そのため、組織は高度な脅威からシステムを保護し、規制対応を強化するためにセキュリティ投資を拡大しています。2030年に向けて市場成長を支える主要な要因は以下の3つです。
サイバー脅威の高度化と増加
ランサムウェア、フィッシング攻撃、マルウェア、内部不正、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃など、サイバー攻撃はますます高度化・巧妙化しています。
これらの脅威に対応するため、企業は次世代ファイアウォール、脅威インテリジェンスプラットフォーム、エンドポイント検知・対応（EDR）システム、リアルタイム監視ソリューションへの投資を強化しています。
サイバー脅威の増加は、市場に年間約2.6％の成長をもたらす主要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352023/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352023/images/bodyimage2】
5Gおよび次世代通信インフラの拡大
5Gネットワークや次世代ブロードバンドインフラの展開は、新たなビジネス機会を創出する一方で、新たなセキュリティリスクも生み出しています。
通信事業者がネットワーク容量を拡大し、接続デバイス数が増加する中で、安全なネットワーク運用、暗号化技術、侵入防止システムへの需要が高まっています。
5Gおよび通信インフラの拡大は、市場に年間約2.0％の成長をもたらすと見込まれています。
マネージドセキュリティサービス需要の拡大
企業は高度なセキュリティ運用を実現するため、マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）の活用を進めています。
世界のIT・通信サイバーセキュリティ市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12％で成長し、2030年までに890億ドルを超える規模に達すると予測されています。企業のデジタルトランスフォーメーション、クラウド活用、通信インフラの高度化が進む中、サイバーセキュリティは機密データの保護、事業継続性の確保、そしてデジタルレジリエンスの強化を実現するための重要な経営課題となっています。
2030年までに約1,740億ドル規模へ成長すると予測されるサイバーセキュリティサービス市場と比較すると、IT・通信サイバーセキュリティ市場は約51％を占める見通しです。また、2030年までに約13兆7,880億ドル規模に達すると予測される情報技術（IT）業界全体の約0.6％を占めると見込まれています。
市場ハイライト
指標 数値
2030年市場規模 - 890億ドル
CAGR（2025～2030年） - 12％
最大地域市場 - アジア太平洋地域（300億ドル）
最大国別市場 - 米国（240億ドル）
最大セグメント - ネットワークセキュリティ（280億ドル）
市場リーダー - Palo Alto Networks（市場シェア5％）
上位10社の市場シェア - 15％
成長機会総額 - 390億ドル
最大成長セグメント - ネットワークセキュリティ（+120億ドル）
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IT・通信サイバーセキュリティ市場の成長を支える要因
デジタルエコシステム、クラウドプラットフォーム、コネクテッドデバイス、通信ネットワークの拡大に伴い、企業や通信事業者が直面するサイバーリスクは急速に増加しています。そのため、組織は高度な脅威からシステムを保護し、規制対応を強化するためにセキュリティ投資を拡大しています。2030年に向けて市場成長を支える主要な要因は以下の3つです。
サイバー脅威の高度化と増加
ランサムウェア、フィッシング攻撃、マルウェア、内部不正、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃など、サイバー攻撃はますます高度化・巧妙化しています。
これらの脅威に対応するため、企業は次世代ファイアウォール、脅威インテリジェンスプラットフォーム、エンドポイント検知・対応（EDR）システム、リアルタイム監視ソリューションへの投資を強化しています。
サイバー脅威の増加は、市場に年間約2.6％の成長をもたらす主要因になると予測されています。
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5Gおよび次世代通信インフラの拡大
5Gネットワークや次世代ブロードバンドインフラの展開は、新たなビジネス機会を創出する一方で、新たなセキュリティリスクも生み出しています。
通信事業者がネットワーク容量を拡大し、接続デバイス数が増加する中で、安全なネットワーク運用、暗号化技術、侵入防止システムへの需要が高まっています。
5Gおよび通信インフラの拡大は、市場に年間約2.0％の成長をもたらすと見込まれています。
マネージドセキュリティサービス需要の拡大
企業は高度なセキュリティ運用を実現するため、マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）の活用を進めています。