株式会社Channel Corporation、SB C&S株式会社と「チャネルトーク」の取り扱い契約を締結

株式会社 Channel Corporation

顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」を提供する株式会社Channel Corporation（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：崔 在鎔、以下「Channel Corporation」）が、「新しいテクノロジーをいち早く、より使いやすい仕組みやかたちにして全国にお届けする」というソフトバンク創業以来の役割を担うSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）と、Channel Corporationが提供する顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」の取り扱い契約を開始いたします。

契約締結の背景・内容

EC・小売・BtoB SaaSをはじめとする多様な業種において、顧客対応の高度化・パーソナライズ化が急務となっています。消費者の期待水準が上がる一方、企業が問い合わせ対応に割くリソースは限られており、「効率化」と「顧客体験の向上」を同時に実現できるソリューションへの需要がかつてなく高まっています。

こうした課題に対し、AIを中核に据えた顧客コミュニケーションの自動化・高度化は、もはやトレンドではなく、企業が生存・成長するための必須インフラとなりつつあります。チャネルトークは、顧客理解に基づいたコミュニケーション基盤の提供を通じて、この需要に正面から向き合ってきました。

この度、新技術をいち早くより多くの企業へ届けるSB C&Sとのディストリビューター契約が実現したことで、チャネルトークのさらなる普及・拡大を本格化いたします。本契約により、両社の強みを組み合わせた販売・サポート体制のもと、より多くの国内企業へのリーチを加速するとともに、AIを活用した顧客対応の新しいスタンダードを日本市場に定着させてまいります。

チャネルトークについて

「チャネルトーク」は、AIチャットやAI電話、顧客理解のためのCRM機能など、コミュニケーションに必要な機能を搭載した顧客理解のためのAIエージェントです。EC（小売）・BtoB SaaS・行政など幅広い領域の顧客対応で活用されており、グローバルで22万社超に導入されています。日本・韓国・米国にオフィスを構え、アジア市場におけるBtoB SaaS No.1を目指してグローバルに事業を展開しています。

HP：https://channel.io/ja

【チャネルトークの特長】

１. 生成AIエージェント「ALF」による高度な自動応答

自然言語を理解する生成AIエージェント「ALF」が、問い合わせの意図を正確に把握し、顧客情報と連携した最適な回答を自動生成。単純なFAQ対応にとどまらず、有人チャットへのスムーズな引き継ぎも実現します。

２. チャット・電話・CRM・MAをワンプラットフォームで完結

問い合わせ対応からCRM・マーケティング配信まで、複数のツールに分散していた業務をひとつに集約。ツール間の連携コストをなくし、顧客情報を一元的に活用できます。

３. あらゆる顧客接点をひとつの画面で管理

メール・LINE公式アカウント・InstagramのDMなど、チャネルをまたいだ問い合わせをひとつの画面で一括管理。対応漏れや情報の分断を解消します。

４. 顧客データに基づくマーケティング活用

取得した顧客データをもとにセグメントを絞り込み、最適なタイミングで的確なアプローチが可能。アップセル・クロスセルといった売上機会の創出にも寄与します。

５. グローバル実績に裏打ちされた多言語対応

日本語・英語・韓国語をはじめとする多言語に対応。グローバル展開を視野に入れた企業のコミュニケーション基盤としても活用されています。

６. 導入の容易さ

ノーコード設定で短期間での立ち上げが可能。ITリソースが限られる中小・中堅企業でも、すぐに活用を開始できます。

コメント

株式会社Channel Corporation

代表取締役CEO

崔 在鎔

この度、SB C&Sとのディストリビューター契約が締結されたこと、大変光栄に思います。AIが顧客対応の現場に急速に浸透する中、チャネルトークは「顧客を深く理解し、顧客との関係を育てる」ためのプラットフォームとして進化を続けてきました。SB C&Sの持つ国内最大規模の販売ネットワークと、私たちのプロダクトの力を掛け合わせることで、一社でも多くの日本企業が顧客中心の経営へ踏み出すきっかけを届けられると確信しています。

SB C&S株式会社

執行役員 ICT事業 クラウドサービス担当 兼 ICT事業本部 クラウドサービス推進本部長

守谷 克己様

この度、Channel Corporationとのディストリビューター契約を締結できたことを、大変うれしく思います。AIの実活用が企業の競争優位を左右する時代において、顧客コミュニケーションの高度化は経営課題の最前線に位置しています。SB C&Sは、「Cloud Service Concierge」の知見とネットワークを活かし、チャネルトークを通じて日本企業のCX向上とAI活用の普及に貢献してまいります。

SB C&S株式会社 会社概要

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

HP：https://cas.softbank.jp/

株式会社Channel Corporation 会社概要

会社名：株式会社Channel Corporation

所在地：東京都千代田区麹町2-3-2

半蔵門PREX North 13F

代表取締役CEO：崔 在鎔

設立：2014年1月10日

事業内容：AIチャット・AI電話・CRMを統合したAI顧客コミュニケーションツール「チャネルトーク」の開発・提供 URL：https://channel.io/ja

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