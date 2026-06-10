【7/27大阪＆オンライン】28万部突破のベストセラー『自分とか、ないから。』著者・しんめいＰ × 精神科医・名越康文が初対談！「生きづらさ」を緩める心の処方箋イベントを開催

株式会社サンガ新社

株式会社サンガ新社は、2026年7月27日（月）19:00より、大阪産業創造館（およびZoomオンライン）にて、精神科医・名越康文氏と、ベストセラー『自分とか、ないから。：教養としての東洋哲学』の著者・しんめいＰ氏による対談イベント「「自分」はつらいよ：仏教・心理学・東洋哲学で考える、心が楽になる処方箋」を開催いたします。

イベント開催の背景

人間関係、仕事、将来への不安、日々の迷いや疲れのなかで、私たちは知らず知らずのうちに、心に重たい荷物を抱えてしまうことがあります。SNSの普及などにより「自分らしさ」や「自己責任」が強く問われる現代において、「自分」という存在そのものに生きづらさを感じる人が増えています。

そんなとき、仏教・東洋哲学・心理学は、ものの見方を変え、心を楽にしていくためのヒントを与えてくれます。

本イベントでは、精神科医として多くの人の心に向き合い、仏教・心理学にも深い知見をもつ名越康文先生と、話題のベストセラー『自分とか、ないから。』の著者・しんめいＰさんをお迎えします。

「自分を探す」のではなく、「自分なんて、そもそもない」と気づくこと。そこから、人生の苦しさが少しゆるんでいく――。ぶっ飛んでいるのに論理的で、生きづらさがマシになる東洋哲学の魅力と、臨床経験・思想の両面から現代人の心を読み解く名越先生のまなざしが出会う、笑いあり、発見ありの対談です。

大阪での会場参加に加え、Zoomによるオンライン参加にも対応し、いずれのチケットにもアーカイブ配信が付属します。

イベント紹介

名越康文 × しんめいＰ 対談イベント「自分」はつらいよ ：仏教・心理学・東洋哲学で考える、心が楽になる処方箋

■開催概要

日時： 2026年7月27日（月） 19:00～20:30 （開場18:00）

形式： 会場参加（大阪）／オンライン参加（Zoomミーティング）

会場： 大阪産業創造館 研修室AB

住所： 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5

最寄駅： 大阪メトロ中央線・堺筋線「堺筋本町駅」1号線・12号出口から徒歩約5分

■参加チケット

会場参加： 5,000円

オンライン参加： 3,500円

※いずれもアーカイブ配信付

チケット購入方法（peatix）： https://peatix.com/event/5042097(https://peatix.com/event/5042097)

登壇者プロフィール

名越康文先生

名越康文（なこし・やすふみ）

精神科医。相愛大学、高野山大学、龍谷大学客員教授。専門は思春期精神医学、精神療法。1960年、奈良県生まれ。近畿大学医学部卒業後、大阪府立精神医療センターにて、精神科救急病棟の設立、責任者を経て、1999年に同病院を退職。引き続き臨床に携わる一方で、テレビ・ラジオのコメンテーター、映画評論、漫画分析など、さまざまな分野で活躍している。

著書に『SOLO TIME 「ひとりぼっち」こそが最強の生存戦略である』（夜間飛行）、『心がフッと軽くなる「瞬間の心理学」』（角川SSC新書）、『どうせ死ぬのになぜ生きるのか』（PHP新書）、『浄心への道順』（アルボムッレ・スマナサーラ氏との共著、サンガ新社）など多数。

しんめいＰさん

しんめいＰ（しんめい・ぴー）

1988年大阪府生まれ。東京大学法学部卒業。入社した大手IT企業を退職後、奄美大島に移住して教育事業に携わり、後に芸人に転向。R-1グランプリ1回戦で敗退後、無職に。引きこもっていた時期に東洋哲学に出会い、衝撃を受ける。そのときの心情を綴ったnote「東洋哲学本50冊よんだら『本当の自分』とかどうでもよくなった話」をもとにした著書『自分とか、ないから。：教養としての東洋哲学』（サンクチュアリ出版）が、28万部を超えるベストセラーとなる。

『自分とか、ないから。：教養としての東洋哲学』しんめいＰ（サンクチュアリ出版）

しんめいＰさんの著書『自分とか、ないから。』は、ブッダ、龍樹、老子、荘子、親鸞、空海などの思想を手がかりに、「本当の自分とは何か？」という問いを根底からひっくり返す一冊です。

刊行以来、大きな反響を呼び、28万部を超えるベストセラーとなっています。

今回の対談では、本書のテーマを出発点に、精神科医・名越康文先生とともに、「自分」という思い込みの不思議さ、ややこしさ、そしてそこから少し自由になるヒントを語り合います。

読んだ方も、これから読む方も、「自分って、そんな見方もできるのか！」と楽しめる時間になるはずです。

……………………………………………………………………………………

〔主催〕株式会社サンガ新社

株式会社サンガ新社（宮城県仙台市、代表取締役：佐藤由樹）は、仏教やマインドフルネスなどを中心に、人間の生き方や心のあり方を見つめる書籍やコンテンツを届ける出版社です。

2021年、前身である株式会社サンガの倒産後、元社員の二人が、サンガの出版活動を未来につなぐためにクラウドファンディングを実施。多くの読者の支援を受けて、同年7月に株式会社サンガ新社を設立しました。

現在は、書籍の刊行、電子書籍の制作・販売、オンラインセミナーの開催、会員制サイト「オンラインサンガ」の運営、オンラインコンテンツ「WEBサンガジャパン」の配信などを行っています。2500年続く仏教の智慧を現代に届けるとともに、読者とともに学びと対話の場を育てていくことを目指しています。

公式サイト：https://www.samgha-shinsha.jp/

〔お問い合わせ〕株式会社サンガ新社

E-mail：info@samgha-shinsha.jp

TEL：050-3717-1523