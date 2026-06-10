【事前登録開始】コンサルキャリアの出口戦略プログラム『ポストコンサルラボ』始動。「いい会社」を目指すより、自分の人生に主導権を。労働に縛られる働き方から抜け出し、資本家的な生き方への移行を伴走支援する

株式会社アンドプラネット

株式会社アンドプラネット（代表取締役:勝木健太）は、コンサルティングファーム出身者・在籍者のための人生再構築プログラム『ポストコンサルラボ』の事前登録を、2026年6月10日(水)より開始いたします。本プログラムは、コンサルキャリアの出口を雇われる側から資本を持つ側への生き方の重心の移行と捉えています。その移行のために、一人ひとりの人生再構築プランを設計し、実行まで伴走します。定員を設けた審査制として、2026年秋の提供開始を予定しています。

出口は、転職の先にはない

出口を、つい次の転職先に求めてしまう。けれども、職場を変えても、雇われる側であることは変わりません。どれだけ優秀な労働者であっても、自分の時間を差し出し、その対価を受け取るという形は同じだからです。労働とは、突き詰めれば、自分の身体を元手にした生き方です。心身を損ねれば、収入もそこで途切れてしまいます。一方で、資本を持つ側は、自分が動かなくても価値が生まれていきます。自分が働くのではなく、資本に働いてもらう。そちらへ、少しずつ重心を移していく。本プログラムは、その移行を支えるためのものです。

優秀さは、あなたを守らない

高く評価されてきた仕事ほど、AIの得意とする領域になりつつあります。誰かと比べて優れているという価値は、思っているよりも早く薄れていくのかもしれません。また、コンサルティングの現場で磨かれる力の多くは、組織の看板があってこそ活きるものです。決まった正解には強くても、正解のない問いの前では、立ち止まってしまうことがある。看板を外したとき、自分の名前に何が残るのか。そうした不安を、口にしないまま抱えている人は、少なくありません。日々、他者の課題のために力を使ううちに、自分の人生は、後回しになっていきます。能力の高い人材が、その力を出し切らないまま消耗していくのは、本人にとっても、社会にとっても、もったいないことです。ファームに入るまでの道はこれほど丁寧に整えられているのに、その先の生き方を示す地図は、どこにも描かれていません。

誰のモノサシで、生きるのか

豊かな人生は、三つの土台の上に立っています。心身が健やかであること。経済的に自立していること。そして、自分にしか担えない役割があること。年収や肩書きを重ねても、どこか満たされない。そう感じるとき、たいていは、この三つのどれかが欠けています。他人のモノサシで生きるかぎり、上には上がいて、きりがありません。この三つを、自分にとって十分な形で持てたとき、人はようやく、他人のモノサシから降りることができます。

設計図を描き、その実行を支える

このプログラムが取り組むのは、二つです。一つは、収入や資産、健康、キャリア、価値観まで、現在地を外からの視点とともに確かめ、その人だけの人生再構築プランを一枚の設計図として描くこと。もう一つは、その実行を見届けること。人生にかかわる課題ほど、日々の忙しさに押し流されやすいものです。そこで、定期的に立ち止まり、進み具合を確かめる時間を持ちます。その時間が、設計図を少しずつ現実のものにしていきます。

サービス概要

- プログラム名：ポストコンサルラボ｜コンサルキャリアの出口戦略を考える- 対象：コンサルティングファーム出身・在籍者- 内容：最初の3ヶ月で人生再構築プランを設計。その後、定期的な進捗確認で実行を伴走- プラン：進捗確認（伴走）の頻度に応じて3つ／一括払い（分割は応相談）半年プラン：6ヶ月に1回・年2回の進捗確認｜50万円隔月プランプラン：2ヶ月に1回・年6回の進捗確認｜150万円月次プラン：毎月1回・年12回の進捗確認｜300万円- 形式：定員を設けた審査制- 事前登録開始日：2026年6月10日（水）- 提供開始予定：2026年秋頃

※ 価格は、3ヶ月の設計を含むプログラム全体に対するものです。

※ 若い世代など、一括でのご負担が難しい場合は、状況に応じた形を個別に検討します。

※ 心身の健康に関する内容は、勝木自身の実践にもとづく知見の共有であり、医学的な指導や診断ではありません。

事前登録・お申し込み方法

事前登録は、2026年6月10日（水）より受け付けます。下記いずれかのアカウントへ、ダイレクトメッセージで「ポストコンサルラボ希望」とお送りください。追って、ご案内を差し上げます。

会社概要

代表プロフィール

- X（旧Twitter）：https://x.com/kenta_katsuki- Facebookメッセンジャー：https://www.facebook.com/kenta.katsuki.73/- Instagram：https://www.instagram.com/kentakatsuki/- 社名：株式会社アンドプラネット- 代表取締役：勝木健太- 事業内容：コンテンツ事業- 所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-28 2階- 設立：2022年11月21日- コーポレートサイト：https://andplanet.co.jp

1986年生まれ。京都大学工学部電気電子工学科卒業。三菱東京UFJ銀行に入行後、PwCコンサルティングおよび監査法人トーマツを経てフリーランスとして独立。2019年にAnd Technologiesを創業し、2021年には同社をみらいワークス（現東証グロース上場）へ売却。売却後は、執行役員としてリード獲得DX事業部を統括し、2年間の任期を満了して退任。著書に『モヤモヤをなくせばうまくいく』（小学館）、『「マウント消費」の経済学』（小学館新書）、『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』（ダイヤモンド社）、企画・プロデュース実績に『人生が整うマウンティング大全』（技術評論社）。監修に『同僚との付き合い方』（東洋経済新報社）。そのほか共著に『未来市場 2019-2028』（日経BP）、翻訳協力に『ブロックチェーン・レボリューション』（ダイヤモンド社）がある。