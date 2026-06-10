【わずか1ヶ月で328名】令和の虎出演後、Next Missionに自衛官からのキャリア相談が殺到。企業からの提携相談も増加

株式会社Next Mission

株式会社Next Missionは、自衛隊退職者に特化したキャリア支援・人材紹介サービス「Next Mission」において、YouTube番組「令和の虎」出演後、わずか1ヶ月で328名の現役・元自衛官から問い合わせをいただいたことをお知らせいたします。

当社は、「可能性」と「選択肢」を提供し、自衛官が胸を張って生きられる社会を実現することをビジョンに掲げ、自衛官のセカンドキャリア支援に取り組んでいます。

今回の反響は、単なるキャリア相談の増加にとどまりません。自衛官本人からの相談に加え、企業側からも「自衛官人材と出会いたい」「Next Missionと提携したい」「採用枠を検討したい」といった問い合わせが相次いでいます。

この動きは、自衛官という特殊な環境で経験を積んできた人材に対して、社会や企業がこれまで以上に関心を寄せ、その可能性を感じ始めていることの表れだと考えています。

令和の虎出演をきっかけに、328名の自衛官から問い合わせ

Next Missionは、YouTube番組「令和の虎」への出演をきっかけに、多くの自衛官の方々に当社の取り組みを知っていただきました。

出演後1ヶ月で寄せられた自衛官からの問い合わせは328名にのぼります。

問い合わせ内容は、転職相談、退職後のキャリア設計、民間企業で自分の経験がどう評価されるのか、自衛隊で培った力をどのように言語化すればよいのか、といったものが中心です。

多くの自衛官が、自衛隊での経験に誇りを持ちながらも、民間企業への転職においては「自分の強みがどう伝わるのか」「どのような選択肢があるのか」が見えづらいという課題を抱えています。

Next Missionでは、こうした一人ひとりの経験や想いに向き合い、自衛隊で培われた任務完遂力、規律、責任感、リーダーシップ、組織適応力を、民間企業で活かせる強みとして可視化する支援を行っています。

企業側からも提携・採用相談が増加

今回の反響で特徴的だったのは、自衛官本人からのキャリア相談だけでなく、企業側からの問い合わせも多く寄せられている点です。

企業からは、

「自衛官人材を採用したい」

「自社の採用課題に対して、自衛官の力が合うのではないか」

「Next Missionと提携し、自衛官のキャリア支援を一緒に広げたい」

「組織力や規律、責任感を持つ人材を採用したい」

といった声が届いています。

人手不足や若手人材の早期離職、管理職候補不足など、企業の採用課題が深刻化する中で、自衛官が持つ経験や資質に注目する企業が増えています。

自衛官は、厳しい環境の中で任務を遂行し、チームで成果を出し、責任を持って行動する力を身につけています。これらの力は、民間企業においても十分に活かされる可能性があります。

Next Missionは、自衛官の経験を企業側に伝わる言葉へ翻訳し、候補者と企業の双方にとって納得度の高いマッチングを実現してまいります。

大企業・上場企業でも、自衛官向け特別採用枠を用意する動き

さらに、当社の想いや取り組みに共感した大企業・上場企業の中には、通常は大卒採用を前提としている職種や採用枠においても、「Next Missionが支援する自衛官であれば」と、特別な採用枠を用意する企業も出てきています。

これは、自衛官のキャリアがこれまで十分に評価されてこなかった一方で、その経験や人間力、組織での実行力に対して、企業側が新たな価値を見出し始めていることを示しています。

学歴や職歴だけでは測れない力があります。

任務を最後までやり遂げる力。

仲間と連携し、組織の中で成果を出す力。

厳しい環境でも責任を持って行動する力。

上司・部下・同僚と信頼関係を築きながら動く力。

Next Missionは、こうした自衛官ならではの強みを社会に正しく伝え、企業の採用課題と自衛官のキャリア課題をつなぐ新しい採用インフラをつくってまいります。

今後は専用YouTubeチャンネルを開始予定

Next Missionでは、今後、自衛官のキャリアに特化した専用YouTubeチャンネルの開始を予定しています。

同チャンネルでは、自衛官のセカンドキャリアに関する情報発信をはじめ、実際の転職事例、企業が自衛官に期待するポイント、自衛隊経験の言語化方法、退職前に準備すべきことなど、自衛官本人にとって実践的な情報を発信していく予定です。

また、企業向けにも、自衛官人材の強みや採用事例、受け入れ体制づくりに関する情報を発信し、自衛官と企業の相互理解を促進してまいります。

自衛官が退職後も胸を張って生きられる社会をつくるためには、自衛官本人の努力だけでなく、その価値を正しく理解し、受け入れる社会側の変化も必要です。

Next Missionは、キャリア支援、人材紹介、企業連携、情報発信を通じて、自衛官の可能性が正しく評価される社会の実現を目指してまいります。

代表コメント

代表取締役 安藤功一郎

「令和の虎への出演をきっかけに、これほど多くの自衛官の方々から問い合わせをいただいたことに、改めてこの領域の社会的意義と責任の大きさを感じています。

同時に、企業側からも多くの問い合わせをいただいており、自衛官というキャリアに対する社会の見方が少しずつ変わり始めていると感じています。

自衛官の方々が持つ責任感、規律、リーダーシップ、任務完遂力は、企業にとって大きな力になります。Next Missionは、その価値を正しく社会に届け、自衛官と企業の双方にとって新しい可能性をつくってまいります。」

代表取締役 森崇嘉

「自衛官は、厳しい環境の中で仲間と連携し、与えられた任務を最後までやり遂げる経験を積んでいます。しかし、退職後のキャリアにおいて、その価値が民間企業に十分伝わっていない現実があります。

今回、328名もの自衛官から問い合わせをいただいたことは、多くの方が将来に不安を抱えながらも、新しい可能性を探している証だと感じています。

Next Missionは、自衛官が自分の経験に誇りを持ち、民間企業でも活躍できる道を広げていきます。そして、自衛官を採用したい企業との出会いをつくり、日本社会に新しい人材の流れを生み出してまいります。」

株式会社Next Missionについて

株式会社Next Missionは、自衛隊退職者に特化した人材紹介サービスを展開しています。

自衛隊で培われた経験や強みを民間企業に伝わる形で整理し、候補者と企業の双方にとって納得度の高いマッチングを支援します。

企業に対しては、採用ニーズのヒアリング、求人要件の整理、候補者マッチング、面接・選考サポート、入社後フォローまでを一気通貫で支援。候補者に対しては、自衛隊経験の言語化、キャリア設計、転職活動支援を行っています。

当社は、自衛官が退職後も胸を張って生きられる社会を実現するため、採用支援、キャリア支援、組織人事コンサルティング、自衛隊式研修サービスを通じて、社会に貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Next Mission

設立：2026年1月

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

代表取締役：安藤功一郎、森崇嘉

URL：https://next-mission.co.jp/

事業内容：退官自衛官と企業の採用マッチング、自衛隊式研修サービスの提供、組織人事コンサルティング

許可番号：13-ユ-319531（有料職業紹介許可番号）