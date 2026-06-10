コンテンツプロバイダ／アクセスプロバイダ向け「発信者情報開示請求対応サポートパック」の提供を開始

弁護士法人GVA法律事務所

スタートアップ・ベンチャー支援や企業法務における豊富な経験を有する弁護士法人GVA法律事務所（東京都渋谷区、代表：小名木俊太郎 https://gvalaw.jp/ ）は、コンテンツプロバイダ／アクセスプロバイダとしてサービス提供を行う事業者向けに、『【コンテンツプロバイダ／アクセスプロバイダ向け】発信者情報開示請求対応サポートパック』の提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、急速に増加する削除請求・発信者情報開示請求への対応負担を抱える事業者に向けて、各種開示請求等関連手続を包括的にサポートするものです。

▼詳細はこちら

【コンテンツプロバイダ／アクセスプロバイダ向け】発信者情報開示請求対応サポートパック(https://gvalaw.jp/advisory/provider/)

■サービス提供の背景

近年、SNSや動画配信サービス、コミュニティサイト等の普及に伴い、インターネット上の誹謗中傷問題への社会的関心が高まっています。

特に近時は、インフルエンサーや動画クリエイターによる削除請求・発信者情報開示請求対応が広く話題となり、「誹謗中傷を受けた場合には削除請求・開示請求を行う」という認識が一般にも浸透しつつあります。

それに伴い、削除請求・発信者情報開示請求の件数も年々増加しており、X、Instagram、YouTube等の大規模プラットフォームのみならず、中小規模のコミュニティサイトや独自プラットフォームに対しても削除請求や発信者情報開示請求が行われるケースが増加しています。

こうした状況を背景に、各プラットフォーム事業者や通信事業者における法務対応負担は拡大しており、削除請求・発信者情報開示請求対応に精通した法律事務所へのニーズが高まっています。

GVA法律事務所では、これまでインフルエンサー、動画クリエイター（YouTuber／VTuber等）、エンターテインメント業界関係者など、誹謗中傷被害を受けた側（開示請求側）のサポートを多数行ってまいりました。

今回新たに提供を開始する本サービスでは、誹謗中傷が行われたプラットフォームを運営する事業者や通信事業者など、開示被請求側のサポートを目的として、削除請求・発信者情報開示請求対応を包括的に支援いたします。

詳細を見る :https://gvalaw.jp/advisory/provider/

■サービス概要

●サービス名

【コンテンツプロバイダ／アクセスプロバイダ向け】

発信者情報開示請求対応サポートパック

●主な対象

コンテンツプロバイダ／アクセスプロバイダとしてサービス提供を行う事業者

●サービス内容

以下の各種削除請求・発信者情報開示請求関連手続において、コンテンツプロバイダ／アクセスプロバイダ側の代理人として対応いたします。

- 送信防止措置依頼書等による任意の削除申立- 削除仮処分命令申立- 削除請求訴訟- 発信者情報開示命令申立（非訟手続全般）- 発信者情報開示仮処分命令申立- 発信者情報開示請求訴訟- 任意の発信者情報開示請求対応- 警察等による捜査関係事項照会対応- その他各種関連手続対応

■本サービスの特徴

1．豊富な削除請求・発信者情報開示手続対応実績

これまで多数の誹謗中傷案件に携わってきた実績をもとに、削除請求・発信者情報開示手続に関する論点や実務運用を踏まえた迅速かつスムーズな対応が可能です。

2．エンターテインメント分野の知見を活かした実践的なサポート

有名クリエイターやYouTuber、インフルエンサー等の法務支援を通じて、誹謗中傷対応を当事者目線で数多く経験してきた事務所だからこそ、各事案の特性を踏まえた実践的なアドバイスや、スピード感のある手続対応を提供します。

3．専門チームによる対応体制

所内には、誹謗中傷対応をはじめとするエンターテインメント分野を取り扱う

「メタバース・エンターテインメントチーム(https://gvalaw.jp/team/ip/)」を設置しています。

発信者情報開示手続に精通した弁護士が専門チームとして対応することで、安定したリーガルサポートを実現します。

4．明確な料金体系

定額上限制を採用し、費用の見通しを立てやすい明確な料金体系でサービスをご提供します。

なお、料金はご依頼内容や対象範囲に応じて、個別にお見積りをご提案いたします。

詳細を見る :https://gvalaw.jp/advisory/provider/

■ご相談・お問い合わせについて

削除請求・発信者情報開示請求対応は、事業者にとって継続的な負担となるケースも少なくありません。

GVA法律事務所では、コンテンツプロバイダ／アクセスプロバイダとしてサービス提供を行う事業者様に向けて、各種請求対応に関するご相談を承っております。

ご依頼内容や対象範囲に応じて、個別にお見積りをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談はこちら :https://gvalaw.jp/contact/

■弁護士法人GVA法律事務所について

『法務を通じて挑戦を支援し、依頼者と共に豊かな社会を実現する』

GVA Professional Groupは、2012年に設立され、他の法律事務所に先駆けて、スタートアップ企業の支援を中心にリーガルサービスを提供してきました。その中で私たちが大切にしてきたことは、依頼者と共に事業に取り組む姿勢です。以来私たちは、その姿勢を貫きながら支援領域を大きく広げ、スタートアップのみならず、国内外の多様な企業活動を支援してきました。

私たちは、企業の果敢な挑戦こそが、この世界に新しい選択肢を創出し、より豊かな社会を実現すると信じています。テクノロジーの発展に伴い、企業活動はより広く、より自由なものになり、そこで生まれる新しいアイデアは世の中を大きく変え続けています。その中にあって、私たちは、同時に社会のインフラとしての法の価値を信じ、法務という領域で、企業活動の発展と成功を支える存在として自身を定義しました。

依頼者が何か新しいことを始めるとき、私たちはそれが実現される未来を一緒になって考えます。挑戦の過程で依頼者がリスクにさらされるとき、私たちは当事者としての目線で、共に解決に取り組みます。

私たちは、法務による支援によって、すべての人が挑戦しやすい環境を実現します。この挑戦への支援を通じて、依頼者と共に社会に対して多様で豊かな選択肢を提供することこそが、私たちが存在する意義です。これからも私たちは、この存在意義を核とし、GVA Professional Group全体の力を結集し、弛まぬ努力を続けてゆきます。

＜弁護士法人GVA法律事務所＞

代表弁護士：小名木 俊太郎

所属弁護士会：第二東京弁護士会

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西一丁目７番７号ＥＢＳビル３階

HP： https://gvalaw.jp/