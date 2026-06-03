全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する温泉リゾートホテル「TAOYA志摩」（三重県鳥羽市）は、お客様により快適で贅沢な時間をお過ごしいただくため、一部客室およびロビーラウンジのリニューアルを実施いたします。 今回のリニューアルでは、多様化する旅のスタイルに寄り添い、客室のレイアウトを大幅に見直します。さらに、パブリックスペースであるロビーラウンジの機能を拡充し、滞在そのものをより深く楽しんでいただける空間へと生まれ変わります。

オープン日 ：2026年7月18日（土） ※各箇所、順次リニューアルオープンとなります 所在地 ：〒517-0025 三重県鳥羽市浦村町白浜1826-1 交通アクセス（車） ： 伊勢自動車道 伊勢ICより約40分 交通アクセス（電車）： JRほか鳥羽駅より送迎バスで約30分 ご予約方法 ・公式サイト ： https://x.gd/0LzsN ・電話 ：050-3615-3456（受付時間：9:00～19:00） ※送迎バスは送迎協力金（片道1回110円）を申し受けます。協力金は送迎費用実費の範囲内で定めております ※ご予約はご宿泊前日の18時まで。ご宿泊当日は受け付けておりません

【リニューアルの主なポイント】

1. 客室のレイアウト刷新と一部リフォームによる「快適な居住性」の追求

① 3名定員客室を2名定員客室に変更（34室） 従来のソファベッドをスタイリッシュな1名掛けチェア2台へと変更。客室全体のゆとりを確保し、よりプライベートなくつろぎを演出します。 ② 4名定員客室を3名定員客室に変更（21室） 従来のダブルベッド2台、ソファベッド2台から、シングルベッド3台の構成へ変更。よりプライベートで快適な睡眠環境を整えました。 ③ 共通の刷新 多くの客室でレイアウトを見直すとともに、壁紙や床面などの一部リフォームを実施。清潔感あふれる洗練されたモダンな空間を実現しました。

2. ロビーラウンジは「集いとくつろぎ」を創出する開放的な空間への進化

① ソファの入れ替え ロビーのレイアウトを刷新。統一感のあるソファへ変更いたしました。よりゆっくりお寛ぎいただけるスペースとなりました。 ② 暖炉の移設 星空テラスに設置されていた暖炉を、ロビーラウンジ内へと移設。揺らめく炎を囲みながら、穏やかに語らう上質な時間を提供します。 ③ デザートビュッフェカウンターの新設 ラウンジ内に専用カウンターを新設。旅のひと時に彩りを添える、華やかなスイーツ・デザートの数々を「アフタヌーンティー」と「ナイトアフタヌーンティー」でお楽しみいただけます。

TAOYA志摩は、目の前に広がる伊勢湾の絶景とともに、日常を離れた極上の癒しをお届けする＜オールインクルーシブ＞の温泉リゾートホテルです。新しく生まれ変わった空間で、進化した「ゆとり」と「おもてなし」をぜひご体感ください。

【TAOYA志摩のご紹介】

贅沢ステイを叶えるオーシャンビューの温泉リゾートホテル「TAOYA志摩」

「オールインクルーシブ」で快適なご滞在を

ラウンジや夕食時のアルコール・ドリンク、アフタヌーンティーや夜食など施設内サービスの利用料金がほぼ含まれる料金形態「オールインクルーシブ」。海を望むラウンジや湯上りラウンジ、星空テラスなど、お客様の気分やシーンによってさまざまな過ごし方をお楽しみいただけます。自分だけの贅沢なひと時をお過ごしください。

開放感のある館内で感じる、非日常のひと時

海を一望する、ゆったりとしたロビーラウンジでは「アフタヌーンティー」と「ナイトアフタヌーンティー」をご用意。時間ごとに入れ替わるこだわりの品々と、お好みのドリンクとの自由なペアリングをお楽しみください。

全室オーシャンビューのプライベート空間

全室オーシャンビューの客室は、いずれも明るい雰囲気のインテリア。お好きなタイプをお選びください。海を眺めながら、プライベートな空間で、癒しのひと時を過ごせます。

目の前に伊勢湾が広がるインフィニティ温泉

まるで海の中に入っているような感覚になる、インフィニティ温泉。真っ青な空、美しく染まる夕焼けなど、表情を変える絶景を眺めながら、温泉をゆっくりとご堪能ください。

足湯と星空観賞を両方楽しめる星空テラス

暗くなってからぜひ訪れていただきたい「星空テラス」。足湯に足を浸してくつろぎながら、またたく星空を観賞できるスポットです。星空を眺めながら、ロマンチックな気分でゆったりとした時間をお過ごしください。

ご予約・ホテル詳細は公式サイトをご覧ください https://x.gd/0LzsN ※写真はイメージです 【会社概要】 ■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■資本金 100百万円 ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年6月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/