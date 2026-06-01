京都電子計算株式会社(本社：京都府京都市、代表取締役社長：森口 健吾)は、受験生向けポータルサイト「Post@net」上で展開するメタバース空間「Post@library(メタバース図書館)」にて、全国マップに大学を配置し、日本全国を旅するような感覚で、各地域にどのような大学が存在しているのかを把握できる「全国大学マップ」を、2026年6月1日(月)に公開しました。

Post@libraryは、メタバースプラットフォーム(ZEP)上に構築され、高校生が将来の進路を考える際の情報収集や学びのきっかけとなる場を提供しています。





全国大学マップ

Post@libraryの画面例





■ 取り組みの背景と目的

メタバースならではの没入感と自由な回遊性を生かし、高校生が自分のペースで情報を探し、将来について考えることができる環境づくりを行っています。昨年度は、高校生が進路や大学について考えるきっかけづくりとして、メタバース空間を活用したイベントを複数回開催してきました。





＜昨年度開催したイベント情報＞

実施回数 ： 8回

アクセス数： 5,468

ユーザー数： 4,899

内容 ： オープンキャンパスの回り方、デジタル絵馬、宝探し、

ハロウィン、受験生応援、クリスマス、

大学受験によくでる英単語クイズ、大学受験によくでる漢字クイズ





こうした取り組みを通して、「楽しみながら大学や将来について考えられる場」への一定の関心が寄せられていることが確認されています。









■ 全国大学マップの概要

全国大学マップでは、マップ上の大学アイコンを選択すると、各大学の公式ホームページへ直接アクセスすることが可能です。これにより、高校生は地域や分野を横断しながら、多様な大学情報へ直感的にアクセスできます。進学先として検討していなかった地域や大学に触れるきっかけを提供し、高校生の進路選択の幅を広げることを目指しています。





全国大学マップ(京都市内)





現在、全国大学マップにはPost@netをご利用中の大学を掲載しておりますが、今後はより幅広い大学・教育機関の掲載を進め、高校生の進路選択を支援する情報プラットフォームとして充実を図りたいと考えております。

掲載をご希望の大学・教育機関の皆さまは、当社までお問い合わせいただけますと幸いです。









■ 今後の展開

今後は、大学ホームページへのリンクにとどまらず、職業体験プログラムなどのインターンシップを通じて、学生と一緒に大学のキャンパスをメタバース化する取り組みを進めております。





学生が制作に関わることで、

・学生目線での大学の魅力発信

・キャンパスや学びの特色をよりリアルに表現

・見るだけでなく「体験できる」情報を発信

を実現し、より楽しく、魅力的な大学情報の提供につなげていきたいと考えています。





当社は今後も、メタバースと共創を活用しながら、高校生へ大学を知っていただくことを支援する取り組みを検討してまいります。









■ 大学・教育機関の方へ

Post@netは、インターネット出願・入学手続きの効率化にとどまらず、大学との共創を通じた受験生への付加価値サービスを提供しています。

学生参加型のコンテンツ制作や、メタバースを活用した情報発信にご関心のある大学・教育機関の皆さまは、ぜひお気軽にご相談ください。









■ Post@net(ポスタネット)について

「Post@net」は、京都電子計算株式会社が提供する受験生向けポータルサービスです。全国約200校以上に導入されており、インターネット出願サービスとして、当社調べでは国内で最も多くの大学に導入されています。[※当社調べ(2026年4月9日時点)]

デジタル絵馬のほか、大学情報検索・マッチング機能、メタバース空間「Post@library」など、受験生の学びと進路選択を多面的に支援するコンテンツを展開しています。受験生への付加価値サービスと大学ブランディング支援に関心のある大学・教育機関からのお問い合わせも歓迎しています。





Post@net トップページ





URL： https://home.postanet.jp/PortalPublic









■ 会社概要

会社名 ： 京都電子計算株式会社

本社所在地： 〒600-8216 京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町601番地

NUPビルディング京都駅前

代表者 ： 代表取締役社長 森口 健吾

設立 ： 1964年10月1日

資本金 ： 5,000万円

社員数 ： 319人(2026年4月1日現在)

事業内容 ： システム開発、パッケージソフトの開発、

システム・インテグレーション(SI)サービス、

アウトソーシングサービス、データ処理サービス、

ネットワーク構築・管理、セキュリティシステム、

システム機器販売 他

URL ： https://www.kip.co.jp/