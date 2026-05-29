セルフケアに月1万円以上投資する30～50代が38%｜「効果が見えない」が継続断念の最大理由
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、30～59歳の男女100名を対象に「セルフケアへの投資と継続に関する意識調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 健康維持・セルフケアに毎月いくら投資していますか？
・投資していない：21% ・5,000円未満：19% ・5,000～10,000円：22% ・10,000～30,000円：26% ・30,000円以上：12%
38%が月1万円以上をセルフケアに投資しており、健康への投資意欲は決して低くないことが分かります。
Q2. セルフケアを継続できなかった経験はありますか？
・ある：74% ・ない：26%
7割以上がセルフケアの継続に挫折した経験を持っています。
Q3. セルフケアを継続できなかった最大の理由は何ですか？
・効果が見えない／実感できない：43% ・面倒になった：27% ・費用が負担になった：16% ・時間が確保できなくなった：11% ・その他：3%
「効果が見えない」が断トツの1位であり、セルフケア継続の最大の障壁が「可視化の欠如」にあることが明確になりました。
Q4. セルフケアの効果を「画面やデータで確認できるツール」があれば、継続できそうだと思いますか？
・とてもそう思う：33% ・ややそう思う：41% ・あまりそう思わない：19% ・まったくそう思わない：7%
74%が「可視化できれば継続できそう」と回答しています。
■ 調査結果に対する当社の見解
セルフケアが続かない最大の理由は「効果が見えない」こと。この課題に対して、波動測定器は「身体の状態を定期的に画面で確認する」というセルフチェック習慣を提供します。
当社のMeijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）は、自宅で手軽に全身のエネルギーバランスを可視化できるセルフケアツールです。毎月のサプリ代やジム代と比較して、買い切り型のため長期的なコストパフォーマンスに優れています。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 健康維持・セルフケアに毎月いくら投資していますか？
・投資していない：21% ・5,000円未満：19% ・5,000～10,000円：22% ・10,000～30,000円：26% ・30,000円以上：12%
38%が月1万円以上をセルフケアに投資しており、健康への投資意欲は決して低くないことが分かります。
Q2. セルフケアを継続できなかった経験はありますか？
・ある：74% ・ない：26%
7割以上がセルフケアの継続に挫折した経験を持っています。
Q3. セルフケアを継続できなかった最大の理由は何ですか？
・効果が見えない／実感できない：43% ・面倒になった：27% ・費用が負担になった：16% ・時間が確保できなくなった：11% ・その他：3%
「効果が見えない」が断トツの1位であり、セルフケア継続の最大の障壁が「可視化の欠如」にあることが明確になりました。
Q4. セルフケアの効果を「画面やデータで確認できるツール」があれば、継続できそうだと思いますか？
・とてもそう思う：33% ・ややそう思う：41% ・あまりそう思わない：19% ・まったくそう思わない：7%
74%が「可視化できれば継続できそう」と回答しています。
■ 調査結果に対する当社の見解
セルフケアが続かない最大の理由は「効果が見えない」こと。この課題に対して、波動測定器は「身体の状態を定期的に画面で確認する」というセルフチェック習慣を提供します。
当社のMeijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）は、自宅で手軽に全身のエネルギーバランスを可視化できるセルフケアツールです。毎月のサプリ代やジム代と比較して、買い切り型のため長期的なコストパフォーマンスに優れています。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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