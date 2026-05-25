アジア太平洋地域をリードする歯科医療機関が、新たな世界的エビデンスに裏打ちされた予防第一の口腔保健への転換を呼びかける





Asia Pacific Dental Federationは、歯科医師が執筆した日常的なセルフケアに関する初のガイダンスを発表し、口腔疾患の予防は可能であるだけでなく、誰にでも実践できるものであると訴えています。LISTERINE®はAPDFと共に、エビデンスに裏打ちされたより良い日常生活を支持します。

シンガポール、2026年5月25日 /PRNewswire/ -- Asia Pacific Dental Federation（APDF）は、画期的な白書「予防の力：エビデンスに基づくセルフオーラルケアのガイドライン（The Power of Prevention:Evidence-Based Guidelines for Self-Oral Care」を発表しました。この白書では、効果的な日々の口腔ケアとはどのようなものか、そしてそれがなぜ歯だけでなく、それ以上の健康にとって重要なのかを明らかにしています。



Across Asia Pacific, oral diseases-including periodontitis, gingivitis, and dental caries-continue to pose a significant public health burden. These data highlight the urgent need for stronger prevention, early detection, and sustained oral care interventions.



この報告書は、地域の歯科専門家によって作成され、LISTERINE®のメーカーであるKenvueのサポートを受けています。報告書では、科学的根拠に基づいた明確な主張が示されています。すなわち、歯肉炎、虫歯、歯周病といった口腔疾患の多くは予防可能であるにもかかわらず、アジア太平洋地域全体において依然として最も広範に見られ、かつ適切な治療が行われていない健康問題の一つであり、その影響は心臓や肺など、全身に及ぶということです。

「口の中の健康なくして健康はあり得ません」と、Asia Pacific Dental Federationの会長であるArleen Reyes博士は述べています。「口腔疾患は予防可能な疾患であるにもかかわらず、この地域全体の個人と医療システムに大きな負担を与え続けています。予防は口腔医療において最も強力な手段であり、私たちはそれをフルに活用すべき時なのです。この白書は、患者、歯科医師仲間、学校、政策立案者に対し、良好な口腔衛生は毎日、家庭から始まることを認識するよう呼びかけるものです。」

マウスウォッシュをルーチンに加える臨床例

ほとんどの人は、1日2回ブラッシングをするべきだと知っています。しかし、ブラッシングだけでは口腔内の約25％しか磨けていないことを理解している人は少ないのが実態です。細菌が蓄積し、トラブルの始まりとなる歯茎、舌、頬、そして歯と歯の間の部分は、ほとんど手入れが行き届いていません。

APDFの白書では、毎日のブラッシングとフロッシングに治療用マウスウォッシュを加えることで、機械的な洗浄では見逃しがちな点に対処できることを確認しています。APDFがレビューした研究によると、ブラッシングとフロスのみで行った場合と比べて、6ヶ月間でプラークが25～50％減少し、歯肉の炎症と出血が15～30％改善しています。ある研究では、歯垢が30.8％、歯肉炎が39％、歯肉出血が67.8％減少しています。

検討されたマウスウォッシュ製剤の中で、エッセンシャルオイル（EO）とクロルヘキシジン（CHX）マウスウォッシュが、歯垢と歯肉の健康に対して最も強いエビデンスを示しました。EO製剤は長期にわたる日常的な使用に適しています。一方、CHX製剤は一般的に短期間の使用が推奨されます。

誰が最も恩恵を受けるのか

3ステップの習慣は誰にでも有益ですが、APDFの論文では、毎日のマウスウォッシュが最も大きな違いをもたらすグループは

・子供（6歳以上）とティーンエイジャーであると特定しています。 34件の研究により、フッ素入りマウスウォッシュを毎日使用することで、低年齢層の虫歯が減少することが示されています。また、歯列矯正中や歯磨きが不十分な10代の若者にとって、これは早い段階から身につけるべき最も簡単な習慣の一つです。

・慢性疾患を抱える成人： 歯茎の健康は、臨床的には心臓の健康、糖尿病、呼吸器の健康と関連しています。

・長期投薬を受けている人や高齢者：一般的な薬の副作用であるドライマウスは、虫歯のリスクを高めます。毎日フッ素入りマウスウォッシュを使うことは、簡単で効果的な対策です。

「歯科検診の合間に最適な口腔の健康を維持するには、日々の効果的な口腔ケアが最も効果的です」と、Asia Pacific Dental Federationの一般歯科診療委員会委員長で口腔外科医のJose Angelo Militante博士は述べています。「術後の治療においても、抗菌性うがい薬を用いた効果的な口腔衛生管理は、術後感染や創傷治癒の遅延といった術後合併症のリスクを最小限に抑えることで、手術成績の改善につながることが示されています。」

口腔疾患は全世界で35億人に影響を及ぼしており、白書は政府や政策立案者に対し、予防を公衆衛生の優先事項として扱うよう求めています。

LISTERINE®の歯科医師主導の指導との整合性

LISTERINE®は100年以上もの間、マウスウォッシュの科学を支えてきました。50以上の臨床試験を実施し、85カ国で10億人以上の人々の信頼を獲得してきました。エッセンシャルオイルの抗菌マウスウォッシュとして、LISTERINE®はAPDF白書で強調されているエビデンスと完全に一致しています。同ホ白書では、エッセンシャルオイル配合製品が、長期的な日常使用において最も科学的根拠が確立された選択肢の一つであると指摘されています。

「良好な口腔衛生は、毎日、家庭で行われるものです」と、Kenvueのアジア太平洋地域医療・安全科学担当シニア・ディレクターであるAshley Barlow博士は述べています。「APDFの白書は、ブラッシング、歯間清掃、毎日のマウスウォッシュというシンプルで一貫した習慣が達成可能であり、エビデンスに裏打ちされたものであることを再認識させる、重要なものです。LISTERINE®は1世紀以上にわたり、その日課の一部として親しまれてきました。私たちは、真の変化をもたらす「予防第一」の考え方を、これからも一貫して支援していきます。」

白書の全文はhttps://bit.ly/APDFWhitePaperをご覧ください。

THE ASIA PACIFIC DENTAL FEDERATION（APDF）について

The Asia Pacific Dental Federation（APDF）は、歯科および口腔保健の分野において、世界的かつ地域的に影響力のある組織です。APDFはFederation Dentaire Internationale (FDI)の正式な地域代表であり、地域の歯科協会や団体と強い絆で結ばれています。現在、APDFには31カ国が加盟しています。

LISTERINEについて®

LISTERINE®は1879年以来、オーラルケアを定義してきました。ブランドの科学者たちは、マウスウォッシュが歯垢と闘い、歯茎を保護し、丈夫な歯を作り、爽やかな息を長時間持続させるという多くの強力な効果をもたらすという基礎研究を推進してきました。LISTERINE®マウスウォッシュは、85カ国以上で10億人以上の人々に使用されており、Asia Pacific Dental Federation (APDF)を含む世界中の歯科専門機関から承認シールを授与されています。LISTERINE®ブランドは、Kenvueの代表的な製品のひとつであり、100年以上の歴史を持ち、50以上の臨床試験で検証されているなど、世界で最も臨床的に研究されたマウスウォッシュブランドでもあります。世界No.1のマウスウォッシュ[1]であるLISTERINE®は、歯茎の健康を維持し、歯を清潔に保ち、息を爽やかにしながら、口臭の原因となる細菌を99.9%除去することが実証されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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