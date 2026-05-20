2026年5月18日 - ECCO GOLFアンバサダーのアーロン・ライが、アロニミンク・ゴルフクラブで開催された全米プロゴルフ選手権(PGA Championship)において、自身初となるメジャータイトルを獲得しました。





アーロン・ライ





ライは、ECCO GOLFの「ECCO BIOM TOUR」を着用し、最終日に5アンダー「65」の圧巻のラウンドを披露。2位に3打差をつけ、ワナメーカートロフィーを掲げるキャリア最大の勝利を飾りました。

キャリアを通じてECCO GOLFシューズを愛用してきたライにとって、本優勝は2026年初頭にECCO GOLF公式アンバサダーへ就任して以来初のタイトル獲得となります。









■アーロン・ライ コメント

「今もまだ現実とは思えません。今シーズンは苦しい時期もありましたが、ここに立っていることは想像以上の出来事です。ここ数週間、練習の積み重ねが良い形でつながってきたと思います。身体の状態も素晴らしく、今週はコースでプレーすることを本当に楽しめました。」





最終日、ライは持ち味である高精度のアイアンショットと安定したパッティングを武器に冷静なプレーを展開。後続を引き離し、初のメジャータイトルを手にしました。





アーロン・ライ 初優勝1





■ECCO GOLF グローバルマーケティング責任者 Timo Vollrath コメント

「アーロンは今シーズンを通じて、素晴らしい粘り強さ、プロフェッショナリズム、そして努力を示してきました。初のメジャータイトル獲得という瞬間を共に迎えられることを非常に嬉しく思います。

彼は、ECCO GOLFが大切にする“パフォーマンス”と“一貫性”を体現する存在です。ECCO GOLFを代表するアンバサダーとして、心から誇りに思います。」





アーロン・ライ 初優勝2





アーロン・ライはECCO GOLFシューズについて次のように語っています。

「ECCOのシューズは、自分のパフォーマンスにとって本当に重要な存在です。快適性を与えてくれますし、その価値は何にも代えがたいものです。」





ライが着用した「ECCO BIOM TOUR」は、BIOM(R) NATURAL MOTION(R)テクノロジーを搭載し、18ホールを通した快適性と安定性をサポートするECCO GOLFのパフォーマンスシューズです。





着用コレクション：

▼ECCO Golf Biom(R) Tour

https://jp.ecco.com/search?query=Biom%20tour





現在ECCO GOLFシューズは、アーロン・ライをはじめ、リディア・コ、トービヨン・オルセン、エリック・ヴァン・ルーエン、トーマス・ビヨーンなど、世界のトッププレーヤーたちに着用されています。





▼ECCO GOLFに関する詳細は、ECCO公式サイトをご覧ください。

https://jp.ecco.com/campaigns/ecco-golf-shoes









【ECCOについて】

ECCOは、スタイルと快適性を融合した世界有数のシューズブランドです。プレミアムレザーと優れたフィット感を強みとし、レザー製造から商品開発、製造、小売までバリューチェーン全体を自社で管理しています。ECCO製品は世界88カ国、2,000以上のECCO店舗および14,000以上の販売拠点で展開されています。1963年にデンマークで創業したファミリー企業です。