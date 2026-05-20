スマート都市交通への需要拡大を背景に、世界のMaaS（サービスとしてのモビリティ）市場は2032年までに6,193億2,000万米ドルを突破へ

スマート都市交通への需要拡大を背景に、世界のMaaS（サービスとしてのモビリティ）市場は2032年までに6,193億2,000万米ドルを突破へ