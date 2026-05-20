スマート都市交通への需要拡大を背景に、世界のMaaS（サービスとしてのモビリティ）市場は2032年までに6,193億2,000万米ドルを突破へ
統合型モビリティプラットフォームの普及拡大が、世界的なMaaS産業の拡大を加速
世界のMaaS（Mobility-as-a-Service）市場は、都市モビリティのエコシステムがデジタル接続されたサブスクリプション型交通ソリューションへと急速に移行するにつれ、変革的な成長を遂げています。最新の業界分析によると、MaaS市場は2023年に1,450億7,000万米ドル規模に達し、2032年には約6,193億2,000万米ドルに達すると予測されています。2024年から2032年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は17.5%と、力強い成長が見込まれています。
MaaSは、公共交通機関、ライドヘイリング、自転車シェアリング、カーシェアリング、電動スクーター、鉄道サービスなど、複数の交通手段を単一のデジタルプラットフォームに統合したものです。消費者は、利便性、手頃な価格、そして自家用車所有への依存度を低減するシームレスなモビリティ体験をますます求めるようになっています。この傾向は、先進国および新興国における都市交通インフラを大きく変革しています。
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スマートシティ投資と都市化が市場成長を牽引
急速な都市化、交通渋滞、そして持続可能性への取り組みが、世界各国の政府や交通機関によるMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）フレームワークの導入を促しています。日本、ドイツ、米国、中国といった地域におけるスマートシティ開発プログラムは、コネクテッドモビリティインフラ、高度道路交通システム（ITS）、デジタル決済エコシステムへの投資を加速させています。
消費者は、リアルタイムの経路最適化、統合型チケットシステム、そして持続可能な交通手段をますます求めるようになっています。MaaSプラットフォームは、二酸化炭素排出量の削減、都市交通管理の改善、そして複合交通機関の効率化に貢献します。スマートフォン、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、そしてIoTを活用した交通ネットワークの普及拡大は、業界の将来性をさらに高めています。
ライドヘイリングとシェアモビリティ分野が市場を牽引
ライドヘイリングとシェアモビリティサービスは、世界のMaaS市場において依然として主要な収益源となっています。主要な交通テクノロジープロバイダーは、公共交通機関と民間交通機関を統合したアプリケーションを開発し、通勤者の利便性向上と交通コスト削減を実現しています。
電動モビリティサービス、サブスクリプション型交通パッケージ、オンデマンド型モビリティソリューションの人気上昇は、消費者の交通行動を大きく変えつつあります。さらに、企業がコスト効率が高く環境に配慮した従業員輸送システムを求める中で、企業向けモビリティ管理ソリューションの導入も進んでいます。
自治体、公共交通機関、モビリティテクノロジー企業間の連携強化は、予測期間中に統合型都市交通ネットワーク全体で新たな収益源を生み出すと予想されます。
人工知能とデータ分析による業務効率の向上
人工知能、予測分析、機械学習、クラウドベースのモビリティ管理プラットフォームといった先進技術は、MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）の運用能力を大幅に向上させています。交通事業者は、サービス品質と収益性を高めるために、AIを活用したルート最適化、動的料金設定、予知保全、乗客需要予測などを積極的に活用しています。
世界のMaaS（Mobility-as-a-Service）市場は、都市モビリティのエコシステムがデジタル接続されたサブスクリプション型交通ソリューションへと急速に移行するにつれ、変革的な成長を遂げています。最新の業界分析によると、MaaS市場は2023年に1,450億7,000万米ドル規模に達し、2032年には約6,193億2,000万米ドルに達すると予測されています。2024年から2032年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は17.5%と、力強い成長が見込まれています。
MaaSは、公共交通機関、ライドヘイリング、自転車シェアリング、カーシェアリング、電動スクーター、鉄道サービスなど、複数の交通手段を単一のデジタルプラットフォームに統合したものです。消費者は、利便性、手頃な価格、そして自家用車所有への依存度を低減するシームレスなモビリティ体験をますます求めるようになっています。この傾向は、先進国および新興国における都市交通インフラを大きく変革しています。
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スマートシティ投資と都市化が市場成長を牽引
急速な都市化、交通渋滞、そして持続可能性への取り組みが、世界各国の政府や交通機関によるMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）フレームワークの導入を促しています。日本、ドイツ、米国、中国といった地域におけるスマートシティ開発プログラムは、コネクテッドモビリティインフラ、高度道路交通システム（ITS）、デジタル決済エコシステムへの投資を加速させています。
消費者は、リアルタイムの経路最適化、統合型チケットシステム、そして持続可能な交通手段をますます求めるようになっています。MaaSプラットフォームは、二酸化炭素排出量の削減、都市交通管理の改善、そして複合交通機関の効率化に貢献します。スマートフォン、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、そしてIoTを活用した交通ネットワークの普及拡大は、業界の将来性をさらに高めています。
ライドヘイリングとシェアモビリティ分野が市場を牽引
ライドヘイリングとシェアモビリティサービスは、世界のMaaS市場において依然として主要な収益源となっています。主要な交通テクノロジープロバイダーは、公共交通機関と民間交通機関を統合したアプリケーションを開発し、通勤者の利便性向上と交通コスト削減を実現しています。
電動モビリティサービス、サブスクリプション型交通パッケージ、オンデマンド型モビリティソリューションの人気上昇は、消費者の交通行動を大きく変えつつあります。さらに、企業がコスト効率が高く環境に配慮した従業員輸送システムを求める中で、企業向けモビリティ管理ソリューションの導入も進んでいます。
自治体、公共交通機関、モビリティテクノロジー企業間の連携強化は、予測期間中に統合型都市交通ネットワーク全体で新たな収益源を生み出すと予想されます。
人工知能とデータ分析による業務効率の向上
人工知能、予測分析、機械学習、クラウドベースのモビリティ管理プラットフォームといった先進技術は、MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）の運用能力を大幅に向上させています。交通事業者は、サービス品質と収益性を高めるために、AIを活用したルート最適化、動的料金設定、予知保全、乗客需要予測などを積極的に活用しています。