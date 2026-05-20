韓国で人気を集める「LOEUVRE（ルエヴル）」、日本初となるビューティー単独POPUPを開催

ブランド概要

nugu Japan株式会社

「LOEUVRE（ルエヴル）」は、フランスの洗練された美学と「光と影」をコンセプトに据えたフレグランスブランドです。

フォルムや色彩、素材選びのすべてにおいて妥協を許さず、単なる香水にとどまらない「アート作品」としての価値を目指しています。

フランス語で「（アーティストの）全作品」を意味する「oeuvre」と定冠詞「le」を組み合わせたブランド名には、クリエイターたちが作品に込める情熱や精神への深いリスペクトが込められています。

【本ポップアップストアの見どころ】

- Instagram：＠maisonloeuvre.jp(https://www.instagram.com/maisonloeuvre.jp/)

これまでEC（オンラインショップ）でしか手に入らなかった

「ビューティーアイテム」をメインにラインナップ

今回のPOPUPでは、これまで日本国内ではECのみでの販売となっていた「ビューティーアイテム」をメインに展開いたします。

ブランドの美学とフレンチ感性が最も色濃く反映されたニュートラルな香りの数々や、こだわりのテクスチャーを、実際に手に取り直接ご体感いただける待望の機会となります。

開催概要

期間：2026年5月22日(金)～2026年6月3日(水)

開催場所：渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」

POPUP STORE EVENT

詳細を見る :https://www.nugu.jp/product?displaygroup=124971

購入金額ごとにノベルティグッズをプレゼント！

◆ 全てのご購入者様へ

「Fleur Parfumee」

◆ 5,000円以上ご購入者様へ

パフューム3種ディスカバリーキット

◆ 10,000円以上ご購入者様へ

LOEUVREソウルの森店 限定エコバッグ

◆ 15,000円以上ご購入者様へ

LOEUVRE ネックレス

※プロモーションは

在庫がなくなり次第終了となります。

Fleur Parfumee

Perfume 3set

ecobag

necklace

次回POP-UPのお知らせ

LOEUVREに続いて、6月5日（金）～7月1日（水）の期間、

韓国で大注目のスキンケアブランド「WHIPPED（ホイップド）」が登場します。

日本国内での「単独出店」は今回が初となる、記念すべきイベントです。

韓国スキンケアファンの皆様必見の特別な空間となりますので、ぜひ次回開催にもご期待ください。

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本（pressroom@nugu.jp）