【資さんうどん東海大学前店】本日5/20（水）～24時間営業を開始します！朝・昼・夜いつでも150種類以上のメニューをお楽しみください♪

【資さんうどん東海大学前店】

本日5/20（水）朝8時～24時間営業スタート！

株式会社資さん

資さんうどん東海大学前店は、本日5/20（水）朝8時より24時間営業を開始いたします。

資さんうどん東海大学前店｜営業時間の変更

【変更前】営業時間：8時～26時

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【変更後 ※5/20（水）以降】営業時間：24時間営業

資さんうどん東海大学前店は、オープン当初より多くのお客様にご来店いただいております。

近隣地域、ならびに遠方からも多くの皆さまに足を運んでいただき、厚く御礼申し上げます。

これまで資さんうどん東海大学前店は8時～26時（深夜2時）までの営業でございましたが、早朝や深夜に食事処をお探しの皆さま等より“24時間営業”のご要望を多く頂戴しておりました。こうした声にお応えし、このたび、資さんうどん東海大学前店は24時間営業を開始させていただくことになりました。

今後は、深夜や早朝も含めて、朝・昼・夜いつでも資さんうどん東海大学前店をご利用いただけます。

資さんうどんは、24時間いつでも、うどん・そば・細めん・丼・カレー・甘味などの様々なメニューをお楽しみいただけます。

24時間いつご来店いただいても、店内でつくった出来立てのおいしいメニューをご提供いたします。

※資さんうどんは、深夜時間帯の付加料金は頂戴しておりません。深夜も、昼間と同じ料金にてお召し上がりいただけます。

※朝の時間帯は、朝限定メニュー（朝定食など）を提供しています。

24時間開いている日常の食事処として、ぜひ資さんうどん東海大学前店をご活用ください。

［資さんうどん東海大学前店］

〒259-1201

神奈川県平塚市南金目350-1

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県、京都府の1都2府16県で100店以上舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

創業以来、私たちが守り続けているのは、毎日店舗で何度も出汁を取るという「手作り」のこだわりです。手間を惜しまず人の手で取った出汁には、「おいしさ」はもちろんですが、「お客さまにおいしいお食事を届けたい」という作り手の想いが詰まっています。

そんな自慢の「出汁」で味わう、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

また、営業時間の長さも多くのお客様に喜ばれているポイントの一つです。ほとんどの店舗が深夜まで営業しており、24時間営業の店舗も数多くございます。どの時間帯でも気軽にご来店いただきたいという想いから、深夜料金は一切設定しておりません。お好きな時間に、お好きなメニューを、いつもの価格でお楽しみください。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店105店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年5月20日時点の情報です。