LOULOU WILLOUGHBY(ルル・ウィルビー) 5月19日(火) ONLINE SHOP がオープン！

株式会社ファーイーストカンパニー

株式会社ファーイーストカンパニー（本社：東京都渋谷区広尾、代表取締役社長：澤井昭仁）が展開するLOULOU WILLOUGHBYは、5月19日(火)にONLINE SHOPをオープンいたします。

これを記念し、皆様へ感謝を込めた特別なイベントをご用意いたしました。

LOULOU WILLOUGHBYが提案する新しい世界観とともに、スぺシャルイベントをお届けします。

オープンイベントページはこちら :https://www.allureville.com/loulouwilloughby/feature/260519_lou_new-open?apias_s_id=41910

Novelty Present

※先着順につき、なくなり次第終了となります。※allurevilleブランドの商品は対象外となります。※他ノベルティとの同時適用はできません。

オンラインショップのオープンを記念して、

税込\66,000以上お買い上げのお客様に

「エンブロイダリーハンカチーフ」をプレゼントいたします。

目を惹く、イエローのストライプ生地に繊細な刺繍とレース風のカッティングが施されたハンカチーフ。明るい色合いながらも大人っぽい上品さがポイントです。

詳細はこちら :https://www.allureville.com/loulouwilloughby/news/14405/

2026 Autumn Collection 先行受注会

※限定数に達し次第、受付終了とさせていただきます。※予約商品は通常商品と同時決済ができません。

2026年秋の最新コレクションをいち早くご覧いただける、オンラインショップ限定の「シークレット受注会」へご招待。

ひと足早く、ルル・ウィルビーが描く秋の世界観をぜひお楽しみください。

先行受注アイテム一覧はこちら :https://www.allureville.com/id/260519-lou-preorder?brand=loulouwilloughby&apias_s_id=41959

Special Gift

※クーポンの受け取りにはメルマガ受信が必要となります。

次回使える\2,000 OFFクーポンプレゼント

対象期間中にご購入いただいたお客様に、次回のお買い物で使えるクーポンをプレゼント！

対象期間：5/19(火) ～ 5/31(日)

配布条件：期間中、LOULOU WILLOUGHBY、セレクトブランド商品をご購入のお客様

（※ご購入金額の条件はございません）

配布方法：6/2(火)以降、メールにてコードをお知らせいたします

クーポン詳細はこちら :https://www.allureville.com/loulouwilloughby/news/14412/

【Instagram】Follow me Campaign

5月18日（月）～6月14日（日）の期間中、

LOULOU WILLOUGHBY公式Instagramにて

【メニーリボンシャツワンピース】が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

ぜひこの機会に @loulouwilloughby_official(https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/) をフォローお願いします。

抽選で6名様に人気ワンピースが当たるプレゼントキャンペーンを開催中！

応募期間：5/18(月) ～ 6/14(日)

当選発表：6月下旬にDMにてご連絡

応募規約/詳細はこちら :https://www.allureville.com/loulouwilloughby/news/14362/

Soleil -letter from the cinema-

陽だまりのような光を纏って。太陽に向かって咲くひまわりのように、しなやかで前向きなムードをスタイルに。夏の光に映えるアイテムを”Soleil”から。

サンフラワー特集ページはこちら :https://www.allureville.com/id/lou-sunflower-soleil?brand=loulouwilloughby&apias_s_id=41958

LOULOU WILLOUGHBY/ルル・ウィルビー

ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。

そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。

・SHOP LIST：https://www.allureville.com/loulouwilloughby/stores

・Official online store：https://www.allureville.com/loulouwilloughby/

・Instagram：https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/

・Facebook：https://www.facebook.com/loulouwilloughbyofficial/