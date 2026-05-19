近畿大学病院（大阪府堺市）は、令和8年（2026年）5月21日（木）、文化芸術などの国際交流を行う特定非営利活動法人友情の架け橋音楽国際親善協会（東京都千代田区）と、同協会が設立した音楽による社会貢献をめざす団体「交響楽団はやぶさ」と協働して、第11回演奏会「交響楽団はやぶさ×モーツァルト ～生誕270周年記念～」の映像を、おおさかメディカルキャンパスにて上映します。 【本件のポイント】 ●交響楽団はやぶさの演奏会の映像を院内で上映し、入院中の患者さんに癒やしの時間を提供 ●緩和ケア病棟向けに行われている全国的な取り組みを、急性期病院である近畿大学病院でも実施 ●患者さんが少しでも前向きな気持ちで治療に向き合うきっかけ作りの取り組み 【本件の内容】 近畿大学病院は、入院中の患者さんに、音楽を通じた心の癒やしや気分転換の機会を提供することを目的として、交響楽団はやぶさによる演奏会映像を院内で初めて上映します。 交響楽団はやぶさは、全国の医療系大学の学生を中心に平成26年（2014年）に結成されたオーケストラで、「音楽×社会貢献」をモットーに活動しています。令和2年（2020年）以降は、緩和ケア病棟や介護施設に向けて演奏会の映像を無償で提供しており、全国の医療機関で上映会が実施されています。 急性期病院である当院においても、長期入院中や、さまざまな治療に伴う精神的負担を抱える患者さんが多いことから、このたび特別に上映会を実施することになりました。 音楽に触れる機会を通じて、少しでも前向きに治療と向き合う一助になることを期待しています。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）5月21日（木）14：00～15：30 場所：おおさかメディカルキャンパス 3号館3階 多目的ホール （大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分） 演目：モーツァルト／歌劇『フィガロの結婚』序曲 メンデルスゾーン／交響曲第4番「イタリア」 モーツァルト／交響曲第41番「ジュピター」 対象：近畿大学病院に入院中の患者さん（参加無料、事前申込不要） 主催：特定非営利活動法人友情の架け橋音楽国際親善協会 共催：交響楽団はやぶさ実行委員会 【関連リンク】 近畿大学病院 https://www.med.kindai.ac.jp/