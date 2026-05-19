株式会社トプコン(本社：東京都板橋区、代表取締役社長：江藤 隆志)は、このたび、本社敷地内にある2号館のリノベーション完成にあわせ、関係メディア、大学、自治体関係者を対象に、2026年5月20日(水)にメディアツアーを開催いたします。建物内を巡りながら、歴史ある建築の魅力をご紹介します。





(左)コンクリート博士・阿部美樹志 氏 出典：岩手建設工業新聞(2018)、(中)2号館建設時の強度計算書、(右)2号館建設時の設計図面書





■歴史性を軸とした建築価値の公開

メディアツアーを開催するのは、戦前から本社工場の一部として受け継がれてきた歴史的建築物です。「コンクリート博士」と称され建築家・阿部 美樹志(あべ・みきし)氏が手がけた建物で、阿部氏特有の構造表現や意匠、空間構成など、本建築ならではの特長を中心に紹介する予定です。建物内には、1930年代の竣工当時の設計図も展示しており、建築の歴史と時間の重なりを感じさせる空間としています。









■小堀哲夫建築設計事務所によるリノベーション監修

リノベーションの監修は、小堀哲夫建築設計事務所が担当しました。既存建築が内包する歴史と向き合いながら、建物の記憶を未来へとつなぐことを目的とし、保存と更新が共存する建築として再生しています。メディアツアー当日は同事務所の関係者が、柱を最小限に抑えた大空間や光を取り込む大開口部など、開放性を重視した建築技術に加え、製造現場を止(と)めない「居たまま工事」の手法などについて解説する予定です。









■建物概要(面積／構造)

・ 延べ床面積： 8,100平方メートル(m2)

・ 建築面積 ： 2,700平方メートル(m2)

・ 構造 ： RC(鉄筋コンクリート)









■メディアツアー実施概要(予定)

日時 ： 2026年5月20日(水)13：30～15：00頃

登壇者： 小堀哲夫建築設計事務所 代表 小堀 哲夫、

株式会社トプコン 代表取締役社長 CEO 江藤 隆志

タイムスケジュール：※時間は多少前後する可能性があります。

13:00 ～ 受付開始

13:30 ～ 13:35(約5分) オープニング

13:35 ～ 13:45(約10分) リノベーションプロジェクトの背景説明

13:45 ～ 13:55(約10分) 建築および設計に関する解説

13:55 ～ 14:30(約35分) 建物内見学

14:30 ～ 14:45(約15分) 質疑応答

14:45 ～ (約20分) 個別取材対応(希望者)









■会社概要

会社名 ： 株式会社トプコン／TOPCON CORPORATION

代表者 ： 代表取締役社長 CEO 江藤 隆志

所在地 ： 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1

(WEBサイト) https://www.topcon.co.jp/

設立 ： 1932年9月1日

資本金 ： 16,891百万円(2025年3月末現在)

売上高 ： 2,160億円(2025年3月期)

従業員数： (連結)5,327名(2025年3月末現在)

事業内容：「医・食・住」に関する社会的課題をDXで解決するグローバル・ソリューションプロバイダー

・ 医(ヘルスケア) 眼健診(スクリーニング)の仕組みづくりによる眼疾患の早期発見

・ 食(農業) 「農業の工場化」による食糧の安定的な生産

・ 住(建設) 「建設工事の工場化」による安心・安全で住みやすい街づくりに貢献するDXソリューションビジネスを推進

グループ会社： 65社(海外58社)(2025年3月末現在)





※ 当日のタイムスケジュールや取材については以下までご連絡ください。