【牛角】生ビール190円！カルビ・ホルモン290円!!「元気祭り」割引キャンペーンを実施！食欲を刺激する“元気チャージ系”14品が対象





















＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）黒煎り七味でシビれる辛さ！ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセになる。辛さは「普通」「大辛」から選べます。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。※右の写真は「大辛」です。＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★・赤辛カルビ 580円（税込638円）唐辛子のキレのある辛さ！ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。辛さは「普通」「大辛」から選べます。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。※右の写真は「大辛」です。