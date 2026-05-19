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【牛角】生ビール190円！カルビ・ホルモン290円!!「元気祭り」割引キャンペーンを実施！食欲を刺激する“元気チャージ系”14品が対象
〜「コラボ肉盛り」も特別価格〜 【期間限定】2026年5月20日（水）〜6月24日（水）
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年5月20日（水）から6月24日（水）までの期間限定で、『牛角元気祭り』割引キャンペーンを実施します。本割引キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした「カルビ」や「ホルモン」が290円（税込319円）の他、「生ビール」が190円（209円）、「ハイボール」や「レモンサワー」が290円（税込319円）となるなど、食欲を刺激する全14品をお得に楽しめます。
また、にんにくや辛いものが苦手な方にも“元気”をお届けできるよう、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格でご提供いたします。
実施期間：2026年5月20日（水）〜6月24日（水）
実施店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店・牛角焼肉食堂では実施していません。
利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示
▼割引内容
＜にんにく系メニュー＞
・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）
・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）→特別価格380円（税込418円）
＜辛うま系メニュー＞
・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）
・赤辛カルビ 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）→特別価格480円（税込528円）
・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）→特別価格250円（税込275円）
＜肉盛りメニュー＞
・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り 1,780円（税込1,958円）→特別価格1,580円（税込1,738円）
＜ドリンクメニュー＞
・アサヒスーパードライ 中 580円（税込638円）→特別価格190円（税込209円）
・ハイボール 550円（税込605円）→特別価格290円（税込319円）
・牛角無糖レモンサワー/牛角無糖グレフルサワー 各480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
・グラスワイン 赤/白 各530円（税込）→特別価格290円（税込319円）
▼「牛角元気祭り」割引キャンペーン詳細はこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202605_genkimatsuri/sp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202605_genkimatsuri_cp
■『牛角元気祭り』商品詳細
＜にんにくレベル＞通常★★/マシマシ★★★★
・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）
Wガーリック×濃厚ダレのガツン系！
“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てます。
＜＜＜にんにくマシマシもできます＞＞＞
＜にんにくレベル ＞ ★★★★★ …∞
・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）
にんにくを食べるためのカルビ！
通常の４倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビ で「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感をお楽しみください。
＜＜＜巻く量でにんにくレベルを調整できます＞＞＞
＜にんにくレベル＞ ★★★
・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）
禁断のガリバタ沼に溺れて！
にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのこと ベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。
＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★
・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）
黒煎り七味でシビれる辛さ！
ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセになる。
辛さは「普通」「大辛」から選べます。
※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。
※右の写真は「大辛」です。
＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★
・赤辛カルビ 580円（税込638円）
唐辛子のキレのある辛さ！
ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。
辛さは「普通」「大辛」から選べます。
※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。
※右の写真は「大辛」です。
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）
後味爽快！
牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯です。
＜辛さレベル＞★★★★★
・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）
後からくるビリビリに要注意。
鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。
「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてきます。
■少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り
1,780円（税込1,958円）→特別価格1,580円（税込1,738円）
（ジューシーカルビ/ピートロ/厚切りサガリ/牛角ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ）
少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点のお肉盛り♪バラエティ豊かな少年探偵団メンバー５人にちなんだ５種類のラインナップが楽しめます。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年5月20日（水）から6月24日（水）までの期間限定で、『牛角元気祭り』割引キャンペーンを実施します。本割引キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした「カルビ」や「ホルモン」が290円（税込319円）の他、「生ビール」が190円（209円）、「ハイボール」や「レモンサワー」が290円（税込319円）となるなど、食欲を刺激する全14品をお得に楽しめます。
また、にんにくや辛いものが苦手な方にも“元気”をお届けできるよう、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格でご提供いたします。
『牛角元気祭り』 割引キャンペーン 概要
実施期間：2026年5月20日（水）〜6月24日（水）
実施店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店・牛角焼肉食堂では実施していません。
利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示
▼割引内容
＜にんにく系メニュー＞
・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）
・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）→特別価格380円（税込418円）
＜辛うま系メニュー＞
・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）
・赤辛カルビ 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）→特別価格480円（税込528円）
・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）→特別価格250円（税込275円）
＜肉盛りメニュー＞
・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り 1,780円（税込1,958円）→特別価格1,580円（税込1,738円）
＜ドリンクメニュー＞
・アサヒスーパードライ 中 580円（税込638円）→特別価格190円（税込209円）
・ハイボール 550円（税込605円）→特別価格290円（税込319円）
・牛角無糖レモンサワー/牛角無糖グレフルサワー 各480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
・グラスワイン 赤/白 各530円（税込）→特別価格290円（税込319円）
▼「牛角元気祭り」割引キャンペーン詳細はこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202605_genkimatsuri/sp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202605_genkimatsuri_cp
■『牛角元気祭り』商品詳細
＜にんにくレベル＞通常★★/マシマシ★★★★
・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）
Wガーリック×濃厚ダレのガツン系！
“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てます。
＜＜＜にんにくマシマシもできます＞＞＞
＜にんにくレベル ＞ ★★★★★ …∞
・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）
にんにくを食べるためのカルビ！
通常の４倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビ で「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感をお楽しみください。
＜＜＜巻く量でにんにくレベルを調整できます＞＞＞
＜にんにくレベル＞ ★★★
・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）
禁断のガリバタ沼に溺れて！
にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのこと ベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。
＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★
・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）
黒煎り七味でシビれる辛さ！
ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセになる。
辛さは「普通」「大辛」から選べます。
※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。
※右の写真は「大辛」です。
＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★
・赤辛カルビ 580円（税込638円）
唐辛子のキレのある辛さ！
ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。
辛さは「普通」「大辛」から選べます。
※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。
※右の写真は「大辛」です。
＜辛さレベル＞★
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）
後味爽快！
牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯です。
＜辛さレベル＞★★★★★
・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）
後からくるビリビリに要注意。
鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。
「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてきます。
「生ビール」190円（209円）、「ハイボール」・「レモンサワー」290円（税込319円）!
名探偵コナンコラボ「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格！
名探偵コナンコラボ「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格！
■少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り
1,780円（税込1,958円）→特別価格1,580円（税込1,738円）
（ジューシーカルビ/ピートロ/厚切りサガリ/牛角ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ）
少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点のお肉盛り♪バラエティ豊かな少年探偵団メンバー５人にちなんだ５種類のラインナップが楽しめます。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200