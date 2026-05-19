【牛角】生ビール190円！カルビ・ホルモン290円!!「元気祭り」割引キャンペーンを実施！食欲を刺激する“元気チャージ系”14品が対象

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〜「コラボ肉盛り」も特別価格〜　【期間限定】2026年5月20日（水）〜6月24日（水）

　コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年5月20日（水）から6月24日（水）までの期間限定で、『牛角元気祭り』割引キャンペーンを実施します。本割引キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした「カルビ」や「ホルモン」が290円（税込319円）の他、「生ビール」が190円（209円）、「ハイボール」や「レモンサワー」が290円（税込319円）となるなど、食欲を刺激する全14品をお得に楽しめます。

















　また、にんにくや辛いものが苦手な方にも“元気”をお届けできるよう、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格でご提供いたします。













『牛角元気祭り』 割引キャンペーン　概要







実施期間：2026年5月20日（水）〜6月24日（水）

実施店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店・牛角焼肉食堂では実施していません。

利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示

▼割引内容

　＜にんにく系メニュー＞

　・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）

　・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）

　・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）→特別価格380円（税込418円）

　＜辛うま系メニュー＞

　・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）

　・赤辛カルビ 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）

　・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）→特別価格480円（税込528円）

　・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）→特別価格250円（税込275円）

　＜肉盛りメニュー＞

　・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り 1,780円（税込1,958円）→特別価格1,580円（税込1,738円）

　＜ドリンクメニュー＞

　・アサヒスーパードライ 中 580円（税込638円）→特別価格190円（税込209円）

　・ハイボール 550円（税込605円）→特別価格290円（税込319円）

　・牛角無糖レモンサワー/牛角無糖グレフルサワー 各480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）

　・グラスワイン 赤/白 各530円（税込）→特別価格290円（税込319円）



　






　




▼「牛角元気祭り」割引キャンペーン詳細はこちら

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202605_genkimatsuri/sp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202605_genkimatsuri_cp

■『牛角元気祭り』商品詳細















＜にんにくレベル＞通常★★/マシマシ★★★★




・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）

Wガーリック×濃厚ダレのガツン系！

“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てます。

＜＜＜にんにくマシマシもできます＞＞＞







＜にんにくレベル ＞ ★★★★★ …∞

・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）

にんにくを食べるためのカルビ！

通常の４倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビ で「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感をお楽しみください。

＜＜＜巻く量でにんにくレベルを調整できます＞＞＞



















​​​​＜にんにくレベル＞ ★★★


・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）

禁断のガリバタ沼に溺れて！

にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのこと ベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。



















＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★

・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）

黒煎り七味でシビれる辛さ！

ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセになる。

辛さは「普通」「大辛」から選べます。

※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。

※右の写真は「大辛」です。







＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★

・赤辛カルビ 580円（税込638円）

唐辛子のキレのある辛さ！

ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。

辛さは「普通」「大辛」から選べます。

※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。

※右の写真は「大辛」です。











＜辛さレベル＞★






・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）

後味爽快！

牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯です。







＜辛さレベル＞★★★★★

・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）　　　

後からくるビリビリに要注意。

鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。

「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてきます。

　　　　　　　　　　








「生ビール」190円（209円）、「ハイボール」・「レモンサワー」290円（税込319円）!







名探偵コナンコラボ「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格！
















■少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り

1,780円（税込1,958円）→特別価格1,580円（税込1,738円）

（ジューシーカルビ/ピートロ/厚切りサガリ/牛角ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ）

少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点のお肉盛り♪バラエティ豊かな少年探偵団メンバー５人にちなんだ５種類のラインナップが楽しめます。









【会社概要】

　株式会社レインズインターナショナル

　代表取締役社長：澄川 浩太

　牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開

本件に関するお問合わせ先

株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)

　横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

広報担当　一柳

E-mail：pr@reins.co.jp　TEL：045-224-7200