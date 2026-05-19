株式会社エヌケービー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：外谷敬之、以下NKB)は、漫画家・映画監督として世界的に著名な大友克洋氏が原画・監修を務めた大型陶板レリーフによるパブリックアート「Procession Spin」の原画をもとに、高精細ジークレー版画作品を制作し、販売を開始しました。大友氏直筆サインとエディションナンバー入りの限定250部で、なくなり次第販売終了となります。





「Procession Spin」 高精細ジークレー版画





「Procession Spin」は、縄文時代の土器から仏像、現代の造形、未来的・創造的な表現まで、人間がつくってきたさまざまな美術が大きな流れの中に配置されています。それぞれの時代に込められた想いや祈りが形を変えながら受け継がれ、未来へと続いていく人間の創造の連なりを表現した作品です。大友氏は、構想から含めて約3年かけて原画を描き下ろしました。陶板レリーフはNKBが運営するクレアーレ熱海ゆがわら工房(静岡県熱海市)が製作し、東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に設置され、2025年12月より公開しています。





ジークレーは、高精細なデジタルデータを用いて専用のインクと用紙に出力する美術印刷技法で、原画の色彩や細部の表現を忠実に再現できることから、美術館やギャラリーでも広く採用されています。本ジークレー版画作品においても、最新の高精細ジークレー技術により原画の繊細な線や豊かな色彩、質感など細部まで再現されており、大友氏による圧倒的な描き込みと緻密で唯一無二の世界観をご自宅やコレクションとして堪能していただけます。





本作品は、CREARE ART公式オンラインストアからご購入いただいた方に、特典として陶板レリーフ「Procession Spin」のパンフレット(非売品)を進呈いたします。また、期間限定で送料無料キャンペーンを行っております。





「Procession Spin」 高精細ジークレー版画 作品の一部分





■販売サイト

CREARE ART公式オンラインストア

URL： https://store.creare-art.net/products/otomo-katsuhiro-giclee





二次元コード





※エディションナンバーの指定は承っておりません。あらかじめご了承ください。

※直筆サインおよびエディションナンバーの位置や筆跡には個体差がございます。

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※作品の性質上、ご注文確定後のキャンセル・変更はお受けできません。

※欠陥がある場合を除き、ご購入いただいた作品を返品することはできません。

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(C)大友克洋 (C)OTOMO Katsuhiro

※転載禁止 *Reproduction prohibited





※This product is currently available for domestic customers only.

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■商品概要

商品名 ： 「Procession Spin」 高精細ジークレー版画

原画作家 ： 大友 克洋

販売価格 ： 税込250,000円

販売数 ： 限定250部(大友氏直筆サイン＆エディションナンバー入り)

サイズ ： 額 W1055 × H465 × D20 mm

箱 W1180 × H485 × D30 mm

重さ ： 約4kg

販売サイト： CREARE ART公式オンラインストア(URL： https://store.creare-art.net/products/otomo-katsuhiro-giclee )

※期間限定で送料無料キャンペーン中(キャンペーンは予告なく終了する場合があります。)









■大型陶板レリーフ「Procession Spin」詳細

https://www.nkb.co.jp/news/627/





大型陶板レリーフ「Procession Spin」





■原画作家プロフィール

大友 克洋(おおとも かつひろ)漫画家／映画監督

1954年生まれ 宮城県登米市出身

代表作『AKIRA』などの作品で海外でも名高い漫画家・映画監督。緻密な描きこみ、複雑なパースの画面構成などの作風で、1980年以降の漫画界に大きな影響を与えた。仏芸術文化勲章シュバリエ受章(2005年)、紫綬褒章受章(2013年)、仏芸術文化勲章オフィシェ受章(2014年)、第42回アングレーム国際漫画祭・最優秀賞受賞(2015年)。

2015年、仙台空港に自身初となるパブリックアート『金華童子風神雷神ヲ従エテ波濤ヲ越ユルノ図』、2020年には東京科学大学 大岡山キャンパスに陶板レリーフ『ELEMENTS OF FUTURE』の原画・制作監修。