トランスジェンダー歌手・長崎アンナ、大阪京橋BERONICAにて新曲「RED CHEEKS」を初披露
トランスジェンダー歌手・長崎アンナが、2026年6月6日、 大阪・京橋のライブレストラン BERONICA にてライブを開催する。
今回のライブでは、昨年リリースされた最新アルバム「MISSING TOYS 」から、久々となる新曲「RED CHEEKS」を初ライブ披露。
作詞・作曲は長崎アンナ本人が手掛けており、心と身体の性別の不一致に悩みながら生きてきた幼少期から、大人へと移り変わる中での体験や葛藤、そして心の叫びをリアルに描いた作品となっている。
どこか哀愁を感じさせるメロディと、胸に深く突き刺さる歌詞が印象的で、聴く人の心を揺さぶるドラマチックな楽曲に仕上がっている。
すでに楽曲を購入したファンからは「涙が止まらなかった」「自分の人生と重なった」といった声も寄せられており、深い共感を呼んでいる。
また、ライブで高い人気を誇る OH! ギャル のカバーや、オリジナル曲「MONEY」なども披露予定。長崎アンナならではの感情表現と世界観を堪能できるステージとなりそうだ。
なお、本公演には ゲンセン、KISUMI も出演。個性豊かな3組によるスペシャルライブとして開催される。
【ライブ概要】
出演
長崎アンナ
ゲンセン
KISUMI
会場
BERONICA（大阪京橋）
公演日
2026年6月6日（土）
【チケット申し込み】
BERONICA イベントページ
https://beronica.jp/event/event-box.php?event_date=2026-06-06&event_id=3142
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