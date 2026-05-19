トランスジェンダー歌手・長崎アンナが、2026年6月6日、 大阪・京橋のライブレストラン BERONICA にてライブを開催する。

今回のライブでは、昨年リリースされた最新アルバム「MISSING TOYS 」から、久々となる新曲「RED CHEEKS」を初ライブ披露。

作詞・作曲は長崎アンナ本人が手掛けており、心と身体の性別の不一致に悩みながら生きてきた幼少期から、大人へと移り変わる中での体験や葛藤、そして心の叫びをリアルに描いた作品となっている。

どこか哀愁を感じさせるメロディと、胸に深く突き刺さる歌詞が印象的で、聴く人の心を揺さぶるドラマチックな楽曲に仕上がっている。

すでに楽曲を購入したファンからは「涙が止まらなかった」「自分の人生と重なった」といった声も寄せられており、深い共感を呼んでいる。





また、ライブで高い人気を誇る OH! ギャル のカバーや、オリジナル曲「MONEY」なども披露予定。長崎アンナならではの感情表現と世界観を堪能できるステージとなりそうだ。

なお、本公演には ゲンセン、KISUMI も出演。個性豊かな3組によるスペシャルライブとして開催される。





【ライブ概要】

出演

長崎アンナ

ゲンセン

KISUMI





会場

BERONICA（大阪京橋）

公演日

2026年6月6日（土）

【チケット申し込み】

BERONICA イベントページ

https://beronica.jp/event/event-box.php?event_date=2026-06-06&event_id=3142

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