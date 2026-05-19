AO Coolers（エーオークーラーズ）、2026年春夏の新作3アイテムを展開中

株式会社ミモナ

株式会社ミモナ（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町、代表取締役社長：池田道夫）は、2026年1月より輸入代理店を務めるアメリカのソフトクーラーバッグブランド「AO Coolers（エーオークーラーズ）」より、新たに3アイテムを発売中です。

携帯性に優れたカンクーラー、日常使いに適したトート型クーラーバッグ、保冷力と保護性に優れたボトルクーラーを展開しています。

シーンに応じて使い分けられる新アイテム

アウトドアから日常まで幅広く活躍する新アイテムとして、携帯性に優れたカンクーラーと、収納力を備えたトート型クーラーバッグを展開しています。

新商品１.：キャンバス ソフトカンクーラー

保冷力と携帯性を両立した高機能カンクーラー。

350ml缶だけでなく、コンビニコーヒーSサイズにも対応し、アウトドアからインドアまで幅広く活躍します。

缶の形状や携帯性に合わせた3層構造を採用し、使用後はコンパクトに折りたたむことが可能です。サッとつかめるハンドルに加え、長さ調整が可能なネックストラップを備え、両手をふさがずドリンクを持ち運べます。

■キャンバス ソフトカンクーラー

[販売価格（税込）]2,750円

[サイズ]幅8×高さ11×奥行8cm

[重量]78g

[材質]ナイロン、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン

[カラー]ブラック、コバルトブルー、ビーチグラスグリーン、メイズイエロー

ビーチグラスグリーン

メイズイエロー

コバルトブルー

ブラック

新商品２.：キャンバス ソフトクーラートート

タフさはそのままに、日常使いにフィットするトート型クーラーバッグ。

普段の買い物からキャンプのサブクーラーまで、幅広く活躍します。

飲み物や要冷蔵食品の持ち運びに適したサイズで、2Lペットボトルを横にして2本収納可能。開口部を広く設計することで、中身の出し入れもスムーズです。

肩掛けと手持ちを使い分けられる持ち手に加え、インナーのメッシュポケットは保冷剤の収納や仕分けに便利です。前面には、小物やエコバッグの収納に便利なオープンポケットとナスカンを配置しています。

■キャンバス ソフトクーラートート

[販売価格（税込）]11,550円

[サイズ]幅44（下辺32）×高さ35×奥行22cm

[重量]850g

[容量]約22L

[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン

[カラー]ブラック

広い間口で出し入れが スムーズ

保冷剤を収納するための 内ポケット仕様

2Lペットボトルを横置きで2本収納が可能

新商品３.：キャンバス ソフトボトルクーラー

大切なボトルを持ち運べる、保冷力と保護力に優れたボトル用クーラー。

ブランド独自の5層構造をボトル形状に合わせて設計し、厚さ10mmの断熱材が衝撃を吸収します。

750mlサイズのワインや日本酒に対応し、携帯性に優れたハンドルを装備。

■キャンバス ソフトボトルクーラー

[販売価格（税込）]4,840円

[サイズ]幅10×高さ36×奥行10cm

[重量]205g

[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン

[カラー]ブラック

大切なお酒もおいしく安心して楽しめます

ハンドル付きでスマートな持ち運び

AO Coolersについて

AO Coolers（エーオークーラーズ）は、アメリカ・アリゾナ州発のソフトクーラーブランドです。高い保冷力と耐久性を兼ね備えた製品は、アウトドアシーンを中心に世界中で支持されています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ミモナ

事業開発本部 Wholesale第二事業部

outdoor-support@mimona.co.jp