FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、Kep1er、モナキら出演決定！アジアカルチャーが集結する大型国際イベントが日本初開催「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」

Zホールディングス株式会社

ASIA CULTURE FESTIVAL 実行委員会（企画/制作：Zホールディングス株式会社）は、アジア各国の音楽・ファッション・カルチャーが集結する大型国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026（以下、ACF2026）」を、2026年6月9日（火）・10日（水）の2日間、東京ガーデンシアターにて開催いたします。

本イベントは、2025年の日韓国交正常化60周年という節目を背景に、日本・韓国を中心としたアジア諸国のカルチャーを世界へ発信する新たな国際イベントIPとして始動。音楽ライブ、ファッションショー、アワードを通じて、国境を越えた文化交流の創出を目指します。 MCには、川栄 李奈、大沢 あかねらが出演。アーティストには、Kep1er、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、Apink、XIUMIN、アンジュルム、Juice=Juice、DXTEEN、モナキなど、国内外で高い人気を誇るアーティストがラインアップ。アジアカルチャーの“今”を体感できる2日間をお届けします。



■アジアカルチャーを多角的に発信する3大コンテンツを展開

本イベントでは、「AWARD」「FASHION」「LIVE」の3領域を軸に多彩なコンテンツを展開します。



ASIA AWARD

音楽・ファッション・カルチャー分野で活躍するアジアのトップランナーを表彰。アジアを代表する人物・コンテンツの功績や影響力を称え、新たなカルチャーアイコンを世界へ発信します。



ASIA FASHION SHOW

2025年に20周年を迎えた韓国最大級のファッションイベント「Asia Model Festival」を主催する韓国モデル協会協力のもと、アジア各国のモデル・デザイナー・タレントが参加。ファッションとカルチャーが融合した国際色豊かなステージを展開します。



ASIA LIVE STAGE

アジアを代表するアーティストによるライブパフォーマンスを実施。ジャンルや世代、国境を越え、多彩なアーティストが集結するスペシャルライブステージをお届けします。



■「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」について

アジアカルチャーの“現在地”を世界へ発信する新たな国際カルチャーフェス。

「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」は、2025年に迎えた日韓国交正常化60周年を背景に、日本と韓国を軸として、アジア各国の音楽・ファッション・カルチャーを融合させた大型国際イベントです。

ライブステージ、ファッションショー、アワードなどを通じて、アジアを代表するアーティスト、モデル、クリエイターが東京に集結。エンターテインメントを通じて、アジア文化の多様性や熱量を国内外へ発信していきます。

また、本イベントは単発開催に留まらず、継続開催およびアジア各国との連携展開も視野に入れた、新たな国際カルチャープロジェクトとして展開していく予定です。



■出演者情報

【MC】

アジアカルチャーをつなぐ豪華MC陣が出演決定！

本イベントのMCには、6月9日（火）開催の「ASIA CULTURE AWARDS」に大沢 あかね、古家 正亨、6月10日（水）開催の「ASIA CULTURE COLLECTION」に川栄 李奈、古家 正亨が出演。音楽・ファッション・カルチャーが交差する本イベントを盛り上げます。

俳優・タレント・MCなど、それぞれ異なる分野で活躍するMC陣が、アーティストやモデルたちの魅力を引き出しながら、アジアカルチャーが融合する2日間を彩ります。



【モデル一部抜粋】

アジア各国からトップモデル・クリエイターが集結！

2025年に20周年を迎えた韓国最大級のファッションイベント「Asia Model Festival」を主催する韓国モデル協会の協力のもと開催される「ASIA FASHION SHOW」には、日本、韓国をはじめとしたアジア各国からモデルが参加。出演者には、モデル・タレントとしてZ世代を中心に高い支持を集めるISSEIをはじめ、82MAJORのCHO SEONG IL、PARK SEOK JOON、さらに村瀬 紗英、林萍（リンピン）らが出演します。アジア各国のカルチャーやトレンドを反映したファッションステージを展開し、音楽・エンターテインメントと融合した国際色豊かなランウェイを創出します。

【アーティスト一部抜粋】

Kep1er、FRUITS ZIPPER、Apink、XIUMINら豪華アーティストが出演！

グローバルガールズグループとして世界的人気を誇るKep1erをはじめ、“NEW KAWAII”カルチャーを牽引するFRUITS ZIPPER、韓国を代表するガールズグループApink、ボーイズグループEXOのメンバーとして世界的人気を誇るXIUMINらが出演。さらに、CUTIE STREET、82MAJOR、アンジュルム、Juice=Juice、DXTEEN、高嶺のなでしこ、CLASS SEVEN、僕が見たかった青空など、多彩なアーティストがジャンルや国境を越えてイベントを盛り上げます。

今後も追加出演者を順次発表予定です。

【ASIA CULTURE FESTIVAL 2026 開催概要】

【イベント名】ASIA CULTURE FESTIVAL 2026（ACF2026）



【会場】東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2-1-6）



【開催日時】

＜2026年6月9日（火）＞

◎アワード/12：30～

◎ライブ

・開場/17:00～

・開演（OPENING ACT含む）/18:00～



＜2026年6月10日（水） ＞

◎ファッションショー

・開場/10:30～

・開演/11:00～

◎ライブ（OA含む）

・開場/16:30～

・開演（OPENING ACT含む）/17:30～



【チケットサイト】

ASIA CELEBRATION LIVE 9日

https://ticketdive.com/event/ASIA-CELEBRATION-LIVE-DAY1-20260609

ASIA CELEBRATION LIVE 10日

https://ticketdive.com/event/ASIA-CELEBRATION-LIVE-DAY2-20260610

ASIA CULTURE COLLECTION 10日

https://ticketdive.com/event/ASIA-CULTURE-COLLECTION-20260610(https://ticketdive.com/event/ASIA-CELEBRATION-LIVE-DAY2-20260610)



【チケット詳細】

＜ASIA CELEBRATION LIVE＞

VVIP席：\55,000（税込）：1Fエリア前方1～3列/優先入場/記念グッズ（非売品）、

VIP席：\35,000（税込）：1Fエリア前方指定席/優先入場/記念グッズ（非売品）、

S席：\16,000（税込）：1Fエリア指定席、A席：\12,000（税込）：2Fエリア、

B席：\9,500（税込）：3Fエリア、見切れ席： \3,500（税込）

＜ASIA CULTURE COLLECTION＞

S席：\9,000（税込）：1Fエリア前方、A席：\5,000（税込）：1Fエリア後方



【モデル】

Asaki、ANAMI（GPP）、阿部 なつき、ISSEI、加藤 ナナ、川口 ゆりな、konon、坂巻 有紗、白間 美瑠、清家 碧羽、

CHO SEONG IL（82MAJOR）、中川 紅葉、中野 恵那、中村 圭佑、西廣 竜史、HANJJI、PARK SEOK JOON（82MAJOR）、ヘイテツ、松川 星、村瀬 紗英、ユ・へウォン、吉井 美優、山田 あい、らん、RINKA（GPP）、林萍（リンピン）



【アーティスト】

＜6月9日（火）出演＞

Apink、XIUMIN、Juice=Juice、高嶺のなでしこ、CLASS SEVEN、僕が見たかった青空、D-51、モナキ



OPENING ACT

BURVEY、sherbet、ワンダーウィード天、フルコース



＜6月10日（水）出演＞

Kep1er、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、82MAJOR、アンジュルム、DXTEEN、SWEET STEADY、GPP



OPENING ACT

fav me、MORE STAR、JAM HEADS、花いろは、Protea*、超☆ヤンキース

※アーティスト名・モデル名は全て50音順



【公式サイト】https://acfes.jp/



【公式SNS】X：https://x.com/acf2026／Instagram：https://www.instagram.com/asiaculturefestival



【主催】ASIA CULTURE FESTIVAL 実行委員会



【企画・制作・著作】Zホールディングス株式会社 （http://www.z-holdings.jp/）



【後援】経済産業省、韓国モデル協会 ほか