FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、Kep1er、モナキら出演決定！アジアカルチャーが集結する大型国際イベントが日本初開催「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」
ASIA CULTURE FESTIVAL 実行委員会（企画/制作：Zホールディングス株式会社）は、アジア各国の音楽・ファッション・カルチャーが集結する大型国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026（以下、ACF2026）」を、2026年6月9日（火）・10日（水）の2日間、東京ガーデンシアターにて開催いたします。
本イベントは、2025年の日韓国交正常化60周年という節目を背景に、日本・韓国を中心としたアジア諸国のカルチャーを世界へ発信する新たな国際イベントIPとして始動。音楽ライブ、ファッションショー、アワードを通じて、国境を越えた文化交流の創出を目指します。 MCには、川栄 李奈、大沢 あかねらが出演。アーティストには、Kep1er、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、Apink、XIUMIN、アンジュルム、Juice=Juice、DXTEEN、モナキなど、国内外で高い人気を誇るアーティストがラインアップ。アジアカルチャーの“今”を体感できる2日間をお届けします。
■アジアカルチャーを多角的に発信する3大コンテンツを展開
本イベントでは、「AWARD」「FASHION」「LIVE」の3領域を軸に多彩なコンテンツを展開します。
ASIA AWARD
音楽・ファッション・カルチャー分野で活躍するアジアのトップランナーを表彰。アジアを代表する人物・コンテンツの功績や影響力を称え、新たなカルチャーアイコンを世界へ発信します。
ASIA FASHION SHOW
2025年に20周年を迎えた韓国最大級のファッションイベント「Asia Model Festival」を主催する韓国モデル協会協力のもと、アジア各国のモデル・デザイナー・タレントが参加。ファッションとカルチャーが融合した国際色豊かなステージを展開します。
ASIA LIVE STAGE
アジアを代表するアーティストによるライブパフォーマンスを実施。ジャンルや世代、国境を越え、多彩なアーティストが集結するスペシャルライブステージをお届けします。
■「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」について
アジアカルチャーの“現在地”を世界へ発信する新たな国際カルチャーフェス。
「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」は、2025年に迎えた日韓国交正常化60周年を背景に、日本と韓国を軸として、アジア各国の音楽・ファッション・カルチャーを融合させた大型国際イベントです。
ライブステージ、ファッションショー、アワードなどを通じて、アジアを代表するアーティスト、モデル、クリエイターが東京に集結。エンターテインメントを通じて、アジア文化の多様性や熱量を国内外へ発信していきます。
また、本イベントは単発開催に留まらず、継続開催およびアジア各国との連携展開も視野に入れた、新たな国際カルチャープロジェクトとして展開していく予定です。
■出演者情報
【MC】
アジアカルチャーをつなぐ豪華MC陣が出演決定！
本イベントのMCには、6月9日（火）開催の「ASIA CULTURE AWARDS」に大沢 あかね、古家 正亨、6月10日（水）開催の「ASIA CULTURE COLLECTION」に川栄 李奈、古家 正亨が出演。音楽・ファッション・カルチャーが交差する本イベントを盛り上げます。
俳優・タレント・MCなど、それぞれ異なる分野で活躍するMC陣が、アーティストやモデルたちの魅力を引き出しながら、アジアカルチャーが融合する2日間を彩ります。
【モデル一部抜粋】
アジア各国からトップモデル・クリエイターが集結！
2025年に20周年を迎えた韓国最大級のファッションイベント「Asia Model Festival」を主催する韓国モデル協会の協力のもと開催される「ASIA FASHION SHOW」には、日本、韓国をはじめとしたアジア各国からモデルが参加。出演者には、モデル・タレントとしてZ世代を中心に高い支持を集めるISSEIをはじめ、82MAJORのCHO SEONG IL、PARK SEOK JOON、さらに村瀬 紗英、林萍（リンピン）らが出演します。アジア各国のカルチャーやトレンドを反映したファッションステージを展開し、音楽・エンターテインメントと融合した国際色豊かなランウェイを創出します。
【アーティスト一部抜粋】
Kep1er、FRUITS ZIPPER、Apink、XIUMINら豪華アーティストが出演！
グローバルガールズグループとして世界的人気を誇るKep1erをはじめ、“NEW KAWAII”カルチャーを牽引するFRUITS ZIPPER、韓国を代表するガールズグループApink、ボーイズグループEXOのメンバーとして世界的人気を誇るXIUMINらが出演。さらに、CUTIE STREET、82MAJOR、アンジュルム、Juice=Juice、DXTEEN、高嶺のなでしこ、CLASS SEVEN、僕が見たかった青空など、多彩なアーティストがジャンルや国境を越えてイベントを盛り上げます。
今後も追加出演者を順次発表予定です。
【ASIA CULTURE FESTIVAL 2026 開催概要】
【イベント名】ASIA CULTURE FESTIVAL 2026（ACF2026）
【会場】東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2-1-6）
【開催日時】
＜2026年6月9日（火）＞
◎アワード/12：30～
◎ライブ
・開場/17:00～
・開演（OPENING ACT含む）/18:00～
＜2026年6月10日（水） ＞
◎ファッションショー
・開場/10:30～
・開演/11:00～
◎ライブ（OA含む）
・開場/16:30～
・開演（OPENING ACT含む）/17:30～
【チケットサイト】
ASIA CELEBRATION LIVE 9日
https://ticketdive.com/event/ASIA-CELEBRATION-LIVE-DAY1-20260609
ASIA CELEBRATION LIVE 10日
https://ticketdive.com/event/ASIA-CELEBRATION-LIVE-DAY2-20260610
ASIA CULTURE COLLECTION 10日
https://ticketdive.com/event/ASIA-CULTURE-COLLECTION-20260610(https://ticketdive.com/event/ASIA-CELEBRATION-LIVE-DAY2-20260610)
【チケット詳細】
＜ASIA CELEBRATION LIVE＞
VVIP席：\55,000（税込）：1Fエリア前方1～3列/優先入場/記念グッズ（非売品）、
VIP席：\35,000（税込）：1Fエリア前方指定席/優先入場/記念グッズ（非売品）、
S席：\16,000（税込）：1Fエリア指定席、A席：\12,000（税込）：2Fエリア、
B席：\9,500（税込）：3Fエリア、見切れ席： \3,500（税込）
＜ASIA CULTURE COLLECTION＞
S席：\9,000（税込）：1Fエリア前方、A席：\5,000（税込）：1Fエリア後方
【モデル】
Asaki、ANAMI（GPP）、阿部 なつき、ISSEI、加藤 ナナ、川口 ゆりな、konon、坂巻 有紗、白間 美瑠、清家 碧羽、
CHO SEONG IL（82MAJOR）、中川 紅葉、中野 恵那、中村 圭佑、西廣 竜史、HANJJI、PARK SEOK JOON（82MAJOR）、ヘイテツ、松川 星、村瀬 紗英、ユ・へウォン、吉井 美優、山田 あい、らん、RINKA（GPP）、林萍（リンピン）
【アーティスト】
＜6月9日（火）出演＞
Apink、XIUMIN、Juice=Juice、高嶺のなでしこ、CLASS SEVEN、僕が見たかった青空、D-51、モナキ
OPENING ACT
BURVEY、sherbet、ワンダーウィード天、フルコース
＜6月10日（水）出演＞
Kep1er、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、82MAJOR、アンジュルム、DXTEEN、SWEET STEADY、GPP
OPENING ACT
fav me、MORE STAR、JAM HEADS、花いろは、Protea*、超☆ヤンキース
※アーティスト名・モデル名は全て50音順
【公式サイト】https://acfes.jp/
【公式SNS】X：https://x.com/acf2026／Instagram：https://www.instagram.com/asiaculturefestival
【主催】ASIA CULTURE FESTIVAL 実行委員会
【企画・制作・著作】Zホールディングス株式会社 （http://www.z-holdings.jp/）
【後援】経済産業省、韓国モデル協会 ほか