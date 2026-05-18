【祝・発売30周年！】じゃがりこ公式ブックが登場

株式会社 宝島社

独特の食感と味わいで、発売以来多くの人に愛され続ける人気スナック「じゃがりこ」の公式ブック『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』を、2026年5月19日（火）に発売します。

本誌は、「じゃがりこ」発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に大好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属しています。定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの「じゃがりこ」がすっぽり収まる実用的なサイズ感に仕上げました。見た目以上の収納力で、文房具やガジェット、コスメなどの小物をすっきり収納でき、日常使いにも最適です。さらに、着脱可能なじゃがりこチャームとじゃがりこ総柄のオリジナルストラップ付き。ポーチに付けるのはもちろん、バッグやスマートフォンに付けて楽しむこともできます。

近年、じゃがりこを使った簡単レシピはSNSでも数多く投稿されるなど人気を集めています。本誌でも「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作を含む、手軽に楽しめるアレンジレシピを掲載。そのほか、じゃがりこヒストリーや豆知識を収録した、遊び心ある一冊となっています。今回でシリーズ累計17万部超えとなる大人気ブックをお見逃しなく！

持ち歩き“映え”&インテリア“映え”するインパクト大なポーチ

■本物そっくりに再現！

■たっぷり入って使い道はキリンがない

誌面では、SNSでも人気の「じゃがりこ」アレンジレシピを紹介

近年、じゃがりこを使ったアレンジレシピは、SNS上でも多数投稿されていて、手軽に楽しめる食材として人気を集めています。誌面では、「第1回じゃがりこレシピコンテスト」グランプリ受賞作を含む簡単で美味しいレシピを紹介しています。

〈じゃがりこのミニキッシュ〉

第1回じゃがりこレシピコンテストグランプリ受賞作

【材料】（1～2人分）

・じゃがりこ チーズ…1カップ（55g）・玉ねぎ…1/8個 ・ベーコン…2枚

・ほうれん草…30g ・牛乳…70mL ・卵…1個 ・ピザ用チーズ…大さじ1

・塩・こしょう…少々 ・サラダ油…適量 ★アルミカップを用意する

【つくり方】

１.牛乳を耐熱容器に入れて600Wの電子レンジで2分温めたらカップ半分のじゃがりこを入れ、ふやかす。卵を割り入れ、フォークなどでじゃがりこをつぶしながらよく混ぜる。

２.玉ねぎ、ベーコン、ほうれん草を小さく切って別の耐熱容器に入れ、塩・こしょうを振って軽く混ぜたら、ラップをかけて600Wの電子レンジで2分ほど温める。

３.１.に２.を入れ、混ぜ合わせる。

４.アルミカップの内側にサラダ油を塗り、残りのじゃがりこを小さく折ってカップの底に敷き詰める。

５.４.に３.を8分目を目安に流し入れる。

６.ピザ用チーズを上にのせ、230℃のオーブントースターで5分ほどこんがり焼いて完成。

※焼き具合を見ながら、焼く時間を追加する

『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』

2026年5月19日

価格：2739円(税込)

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