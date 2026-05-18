地域イノベーション共創基盤株式会社（REINNO/リーノ）設立

地域イノベーション共創基盤株式会社

地域イノベーション共創基盤株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役：石川翔太、略称：REINNO／リーノ）は、2026年3月8日に設立されたことをお知らせいたします。

当社は、株式会社イードア地域戦略化事業部（2020年事業開始）より事業を引き継ぐ形で新たに法人化したものです。設立にあわせ、これまで新潟を起点に積み上げてきた「地域×イノベーション」の取り組みを、新体制のもとさらに加速してまいります。

■ 設立の背景

前身となる株式会社イードア地域戦略化事業部は、2020年10月に新潟県・新潟市の誘致を受け、新潟最大級のイノベーション施設「NINNO（ニーノ）」内に拠点を設立。以来5年にわたり、自治体・金融機関・大学・地域企業の皆様とともに、DX推進、アントレプレナーシップ教育、オープンイノベーション、新規事業創出の支援に取り組んでまいりました。

このたび、イードアが上場会社のグループ入りを果たすタイミングに合わせ、地域戦略化事業部が手がけてきた「地域×イノベーション」領域の事業を、独立した法人として新たに推進してまいります。地域に深く根ざした共創を、より機動的に、より長期的な視座で展開していくための体制移行となります。

■ 私たちが目指すもの

「地域のイノベーションには、新たなインフラが必要なのではないだろうか？」

地域には、地域を支えてきた産官学金の皆様がいます。長い時間をかけて、共存し、地域の未来を支えるインフラとして機能してきた存在です。私たちREINNOは、その隣に立ち、新しい時代の「地域×イノベーション」を共に再設計する一部となることを目指します。

具体的には、以下3つの方針で事業を推進してまいります。

・単発ではなく文化に - 地域に100年残り続ける構造をつくり、経済・方針を支える人々と長期的な共創を実現する。

・本当の「地域」を発信 - 地域主導の意思決定戦略を日本に確立する。

・「地域×イノベーション」の再現性 - 地域のイノベーションを定量的に測り、伸ばし続ける構造に寄与することで、地域発の全国・世界事例の再現性を創出する。

■ 事業内容

当社は、以下4つのDivisionおよび横断機能を通じて、地域における経営支援・DX支援・アントレプレナーシップ支援事業を展開してまいります。

―Entre Division：NEDO MPM事業、Ent-X事業、女性経営者支援事業

―DX Division：DXモデル事業創出、金融機関向けDX、新潟県DX推進プラットフォーム（NDXP）運営

―HR Innovation Division：NINNOイノベーターの人事部事業、民間向けHR顧問事業

―OI（オープンイノベーション）Division：自治体向け／企業向けOI事業

加えて、地域の企業様にむけた顧問業など個社別経営支援に取り組みます。

■ 業務提携・連携先（既存事業より継続）

当社は、設立より以下の機関・企業の皆様と業務提携・連携協定を締結しており、新体制においても引き続き連携を強化してまいります。

木山産業株式会社（業務提携／新潟最大級イノベーション施設NINNOの共同運営）

三条信用金庫（DX推進にむけた連携協定）

新潟県（代表石川のIT企業誘致アンバサダー就任）

新潟大学・新潟青陵学園・長岡工業高等専門学校 ほか教育機関各位との連携

その他、複数の地域企業・金融機関・自治体の皆様

また、当社代表 石川は、文部科学省アントレプレナーシップ推進大使、新潟県IT企業誘致アンバサダーに就任しているほか、内閣府スタートアップ・エコシステム拠点都市「RegionalNexusHub」推進代表者機関を木山産業株式会社CINOとして務めております。

■ 主な実績（前身事業含む）

新潟最大級イノベーション施設「NINNO」開発・運営（2021年～）

内閣府スタートアップ・エコシステム拠点都市構想 長野・新潟「RegionalNexusHub」採択支援（2025年）

NEDO 大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（MPM）

経済産業省「地域新成長産業創出推進事業」「地域の人事部」採択

中小企業白書（令和4年度）にNDXP（新潟県DX推進プラットフォーム）掲載

NHK・日本経済新聞・新潟日報・Forbes JAPAN・内閣府ほか掲載・取材実績多数

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183535/table/1_1_58c7bd56775829596e5d62fff25ec071.jpg?v=202605180651 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

地域イノベーション共創基盤株式会社

Web：https://www.reinno.co.jp/