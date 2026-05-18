雷光炎舞かぐづち【伊東の海を幻想的に染め上げる炎と光のエンターテイメント】USAMIフェス2026

今年もUSAMIフェスに、“かぐづち-KAGUZUCHI-”が出演決定！

株式会社かぐづち

光と炎のエンターテインメントを提供する雷光炎舞かぐづち（株式会社かぐづち）は、2026年05月31日（日）、静岡県伊東市宇佐美で開催される「USAMIフェス」に出演いたします。イベントのフィナーレにおいて、ファイヤーパフォーマンスと最新のライティング技術を融合させた約30分間の特別ステージを披露し、宇佐美の海岸を幻想的な空間へと演出します。

地元の海を借景にした、“非日常”のファイヤーエンターテイメント

UsaMIフェスのクライマックスを飾るかぐづちのステージでは、宇佐美の美しい海と夕景を背景に、大迫力のファイヤーパフォーマンスを展開します。大出力の火炎演出に加え、LEDやレーザー等の光の演出を緻密にプログラミング制御で融合。音楽と完全にシンクロした独自の世界観で、会場に集まる観客に驚きと感動の時間を共有します。

※入場無料、一般開放イベントです。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VndI4CID-Js ]

静岡県伊東市の宇佐美海水浴場に隣接する留田浜辺公園を舞台に、

毎年多くの人が訪れる地域密着型イベント「UsaMIフェス」が、2026年も開催されます。

地元住民と来場者が一体となって楽しめるこのフェスティバルは、

飲食・クラフト・ステージパフォーマンス・体験型コンテンツなど多彩なプログラムが満載です。

イベントの見どころ

地元グルメ＆クラフト市

約40店舗の飲食ブースが並び、地元食材を活かした料理やスイーツを提供。

クラフトエリアでは、オリジナル商品やワークショップを展開し、

来場者は手作りの魅力を体感できます。

多彩なステージパフォーマンス

地元のよさこいチーム、フラダンス、タヒチアンダンス、

ヒップホップなど、地域のパフォーマーたちがステージを彩ります。

また、餅まきや菓子まきといった参加型イベントも実施され、来場者との交流を深めます。

フィナーレを飾るファイヤーダンス＆花火

イベントの締めくくりには、迫力満点のファイヤーダンスと花火の打ち上げが行われ、

夜空を華やかに彩ります。

芝生広場でのボッチャ体験

芝生広場では、年齢や障がいの有無に関係なく楽しめるボッチャの体験会を開催。

誰もが気軽に参加できるスポーツを通じて、交流の輪を広げます。

「Usamiフェス」とは

「伊豆」「宇佐美」「海」をテーマに、宇佐美海水浴場に隣接する留田浜辺公園で開催される手作りの地域フェスティバルです。約50店舗におよぶ地元の絶品グルメやクラフトショップの出店、ステージでの音楽・ダンスパフォーマンス、体験型ワークショップなど、1日を通して大人から子どもまで楽しめるコンテンツが満載です。 地元住民の方々と、伊豆を訪れる観光客が交差する「交流の場」として、毎年多くの賑わいを見せています。

★USAMIフェス2026★

日時 2026年05月31日(日)

時間 11:00～20:00（イベント開催時間）

「かぐづち-KAGUZUCHI-」の出演は19時00分～30分間予定

会場 宇佐美留田浜辺公園

〒414-0001 静岡県伊東市宇佐美２５２

アクセス JR伊東線「宇佐美駅」より徒歩約10分

主催・お問い合わせ Usamiフェス実行委員会（TEL：0557-47-3218）

web http://usamifes.com/

Facebook https://www.facebook.com/usaminoumi/

Twitter https://twitter.com/Usamifestival

雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」とは

火の神「カグツチ」の名を冠し、“炎の力”を現代のステージアートに

昇華させたクリエイティブパフォーマンスプロジェクト。

LEDやレーザーなどの光演出と、伝統的なファイヤーパフォーマンスを融合させた

独自の演出スタイルで国内外の大型フェス・企業イベント・地域フェス、

様々なイベントに出演。その公演実績は累計1,000回を突破。

火気演出の安全設計と独自の演出スタイルの両立に優れ、

屋外ステージだけでなく、大規模施設やホテル屋内でのステージショー、

スタジオ内での映像制作など屋内外の舞台・映像の両分野で演出プロデュースも手がける。

その高い安全性とインパクトのある火炎演出、緻密な光のパフォーマンスは

大型イベントやアーティストツアー、映像コンテンツの現場で

“空間演出の核”として高い評価を獲得している。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zgmG3W1fs-U ]

主な出演実績（一部抜粋）

・未来型花火イベント「STAR ISLAND」（2017~2026／Saudi Arabia／Singapore）

・テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国 年始3時間SP』（2025）

・台湾フェスティバル 2024（日台交流イベント／上野公園）

・パナソニック VIERA 有機ELテレビ公式デモ映像（2023）

・F1シンガポールグランプリ 2022（Formula 1 Singapore GP）

・東京ヤクルトスワローズ開幕戦セレモニー＠明治神宮球場（2022）

・東京2020聖火リレー「セレブレーション」全国121日間（2021）

・象印 TVCM「炎舞炊き」

・SEKAI NO OWARI 野外ツアー「インソムニアトレイン」全12公演（2018）

・世界耐久選手権／鈴鹿8耐 表彰式＆前夜祭（2018）

・ライオンズフェスティバル2017（西武ドーム・プロ野球開幕ファイヤー演出）

・Jリーグ 川崎フロンターレvsFC東京戦「多摩川クラシコ」ハーフタイムショー

関係者・メディアの皆さまへ

取材・お問い合わせ・出演詳細については、下記までご連絡ください。

株式会社かぐづち ／ 雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」

担当：イズミ

Tel：090-6548-6189

Mail：info@kaguzuchi.com

Web：https://kaguzuchi.com

X(Twitter)：https://x.com/kaguzuchi_info

YouTube：https://www.youtube.com/@KAGUZUCHI

Facebook：https://www.facebook.com/KAGUZUCHI.pag

Instagram：https://www.instagram.com/kaguzuchi_official/

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