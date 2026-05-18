「中小企業AI導入実態調査2026」を公開 ── 導入率わずか12%、最大障壁は″何から始めればいいか分からない″

調査サマリー ── 5つの重要ファインディング

株式会社Leach

本調査で明らかになった重要な知見を、以下の5点に集約します。

- 中小企業のAI導入率は約12%にとどまる - 大企業のAI導入率が40%を超える中、中小企業では約12%と大幅に遅れている。生成AIの個人利用は広がるものの、業務プロセスへの組織的導入は進んでいない。- 最大の障壁は「何から始めればいいか分からない」（62%） - 技術的難しさやコストではなく、導入の入り口が見えないことが最大のハードル。中小企業に不足しているのは「ツール」ではなく「伴走者」。- 最初のAI活用は「書類処理・データ入力」が38%で最多 - 華やかなAIプロジェクトではなく、日常的な定型業務の自動化から始まるケースが圧倒的多数。- 簡易自動化なら3～6ヶ月でROIを回収可能 - 既存業務の部分的な自動化であれば、比較的短期間で投資回収が見込める。- 低コストの「顧問型」から始めた企業の成功率は3倍 - いきなりシステム開発に着手した企業より、まず生成AI顧問（月額5万円～）で課題整理した企業のほうが定着・成功率が約3倍高い。

調査背景 ── なぜ今、中小企業のAI導入を調査するのか

2023年のChatGPT登場以降、生成AIは急速に浸透。大手企業ではAI戦略策定が進み、2025～2026年にはAIエージェント・マルチモーダルAIの業務活用が本格化しています。一方、日本の企業数の99.7%を占める中小企業では、AI導入の実態を包括的に調査したデータが極めて限られ、従業員50名以下の企業が直面するリアルな障壁は十分に可視化されていません。

株式会社Leachは2024年11月の設立以来、生成AI顧問サービスで累計40社超（個人含む）の中小企業・スタートアップを支援。建設・製造・物流・IT・エンタメ・教育機関・上場企業グループまで、多様な現場でAI導入の成功と失敗を間近で見てきました。

代表の冨永拓也は次のように述べています。

「40社を超える支援の中で繰り返し耳にしたのは『AIが大事なのは分かるけど、何から始めればいいか分からない』という声でした。これは技術の問題ではなく、情報と伴走の問題です。中小企業のAI導入における"本当の障壁"を数字で可視化し、具体的な処方箋を示すことが本調査の目的です」

調査結果1：中小企業のAI導入率は約12% ── 大企業との格差は3倍以上

各種業界調査および当社支援先のヒアリングを総合すると、中小企業（従業員300名以下）のAI導入率は約12%と推定されます。ここでの「導入」とは個人利用ではなく、社内業務プロセスにAIが組み込まれ継続運用されている状態を指します。

企業規模別AI導入率（推定）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_1_f9b1ae67b68d6cdee9ff41e61085cc5e.jpg?v=202605180151 ]

※ 総務省「令和6年版 情報通信白書」、IPA「DX白書2025」、各業界団体調査、および当社支援実績を総合して算出。

注目すべきは、大企業と中小企業の間に3倍以上の格差が存在する点です。これは技術アクセスの問題ではなく、「ツールの有無」ではなく「活用の知見」の差。当社支援先40社超のうち、初回ヒアリング時点でAI戦略が存在した企業はわずか30%でした。

調査結果2：AI導入の障壁ランキング ── 「何から始めればいいか分からない」が62%で首位

当社が支援先企業および中小企業経営者へのヒアリングをもとに整理した、AI導入における障壁は以下の通りです。

中小企業がAI導入に踏み切れない理由（複数回答）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_2_48b33b325429bfe872c8775e09f39633.jpg?v=202605180151 ]

※ 当社支援先企業へのヒアリング（n=40超）および各種業界調査を参照。複数回答可。

障壁1：「何から始めればいいか分からない」（62%）

当社に相談に来られる企業の大半が、最初の一言として「AIが大事なのは分かっているんですが……」と切り出されます。ChatGPT・Claude・Gemini・Copilot・各種業界特化AI ── 選択肢が多すぎて自社業務に最適なものを判断できず、AIベンダーの「何でもできる」というメッセージがかえって具体的な活用イメージを曖昧にしています。

この障壁は「学習」ではなく「壁打ち」で解消されます。書籍やセミナーで知識を得ても自社業務への適用方法は見えず、必要なのは業務フローを理解した上で「御社ならまずこの業務からAIを入れると効果が大きい」と提案してくれる相談相手です。

障壁2：「コストが見合うか不安」（54%）

中小企業ではAI導入が「投資」ではなく「コスト」と認識されがちです。多くの場合「AI導入＝大規模システム開発」という思い込みが原因で、実際には月額数万円のツールと業務見直しだけで大きな効果が出るケースは少なくありません。

当社実績では、外部ベンダー見積もりに対し当社顧問がセカンドオピニオンとして精査し、平均40～60%のコスト削減を実現。ある企業では170万円の見積もりが100万円に圧縮され、月額5万円の顧問料で70万円削減という明白な投資対効果が得られました。

障壁3：「社内にAI人材がいない」（48%）

従業員50名以下の企業がAI専門人材を採用するのは現実的に困難。AI人材の年収は800万～1,500万円レンジで争奪戦が続いており、コスト面でもキャリアパス提示面でも厳しい。解は「社内にAI人材を抱える」のではなく「外部の知見を必要なときに必要なだけ活用する」モデル。フルタイム雇用なら年間1,000万円超のところ、生成AI顧問なら月額5万円から専門知見にアクセスできます。

障壁4：「セキュリティが不安」（31%）

機密情報・顧客データをAIに入力する不安は正当な懸念です。ChatGPT Team/EnterpriseやClaude for Businessでは入力データが学習に使われない設定が可能。当社では「何を入力してよいか／いけないか」の明確な基準づくりを支援し、セキュリティと利便性を両立させています。

障壁5：「経営層の理解が得られない」（28%）

創業者世代やシニア経営層が「うちにAIは関係ない」と考える場合、ボトムアップ推進は困難です。突破口は、同業・同規模企業の具体的成功事例と明確なROI数字を示すこと。「同業界企業がAIで工数90%削減」「月額5万円の投資で年間数百万円のコスト削減」 ── こうした実績が経営層の意思決定を後押しします。

調査結果3：最初のAI活用領域 ── 「書類処理・データ入力」が38%で最多

中小企業がAI活用を始める際、最初の適用領域は導入の成否を大きく左右します。当社支援実績および業界調査から、最初のAI活用領域は以下の分布です。

最初のAI活用領域（当社支援実績ベース）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_3_38f079d1ac32c2ee3c134809cf51594a.jpg?v=202605180151 ]

最も多い「書類処理・データ入力」は一見地味ですが、ここにこそ中小企業AI活用の本質があります。請求書転記・受注/出荷データ突合・日報作成など、高度な判断を必要としないが人手と時間を大量に消費する作業です。

当社支援先のナベル様（三重県の老舗ジャバラメーカー）では、年間約2万件の受注データ突合チェック業務にAIを導入し3名体制から1名体制への移行を実現。リキマン様（建設金具リース）では荷札作成業務の工数を90%削減。共通点は、華やかなプロジェクトではなく「地味だが確実に工数を食っている定型業務」にAIを適用したことです。

調査結果4：AI導入のROIタイムライン ── 簡易自動化なら3～6ヶ月で回収

当社が特定した"クイックウィン"トップ3- データ突合 - 受注×出荷、請求×納品など複数データソースの整合性チェック。AI自動マッチングで精度と速度を同時改善。- データ転記 - FAX・PDFの注文書を社内システムへ手入力する作業。OCR×生成AIで自動化。製造業・建設業で効果大。- レポート・帳票作成 - 日報・月報・管理帳票など定型レポート。データ抽出と整形を自動化。

経営者が最も気にする「いつ投資を回収できるか」。当社実績からROI回収タイムラインを以下のように整理しました。

AI導入タイプ別ROI回収期間[表4: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_4_6ec1cda3a89b2a4ee4e8082fc9cc606c.jpg?v=202605180151 ]

重要なのは必ずしも大規模投資から始める必要はないこと。当社推奨は簡易自動化で小さな成功体験を積み、段階的に拡大するステップアップ型です。最初から本格開発に着手した企業より、まず生成AI顧問で業務分析からスタートした企業のほうが定着率・成功率が約3倍高い結果が出ています。

大規模開発からだと「本当にAIで解決すべき課題か」が十分検討されず、数百万円のシステムが現場で使われなくなるリスクがあります。月額5万円で試行錯誤できる顧問型なら、失敗リスクを最小化しつつ最適解を見つけられます。

業界別分析 ── 製造業・建設業・物流業のAI導入状況

AI導入の状況は業界によって大きく異なります。中小企業のAI導入が特に注目される3業界について分析します。

製造業：FAX文化との共存が課題

製造業はAI活用ポテンシャルが最も高い業界の一つですが、FAX受発注や紙ベースの品質管理が根強く残ります。当社支援先では、FAX注文書のOCR読み取りから着手し、段階的に展開する共存型アプローチが成功しています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_5_9abb9b63c811d4612f38fe1e3ad87aa7.jpg?v=202605180151 ]建設業：書類業務の山をAIで整理

建設業は許認可・安全管理・施工管理など膨大な書類業務を伴う業界です。事務処理の負荷が極めて大きく、AI効率化の余地が大きい。積算業務は過去実績データのAI分析で精度向上と作成時間短縮を同時実現できる領域です。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_6_222fb60c6abee49cdc8377ef097f1ec4.jpg?v=202605180151 ]物流業：2024年問題後の業務最適化

物流業界は2024年問題（ドライバーの時間外労働上限規制）への対応が急務。人手不足が深刻化しAI効率化への関心が急上昇しています。紙伝票処理やマニフェスト管理のデジタル化は低コストで着手でき即効性が高い領域です。

当社の支援実績から導き出す「中小企業AI導入の5つの鉄則」

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_7_47374bc4be31bd920c8defe19674c816.jpg?v=202605180151 ]

40社超（個人含む）の支援実績から、中小企業がAI導入を成功させるための5つの鉄則を提言します。

調査概要

- 「全社導入」ではなく「1業務1プロセス」から始める - 失敗パターン最多は大きく始めすぎ。まず1業務で成功体験を作り、横展開していくのが最も成功率が高い。- ROIが測定可能な業務から着手する - 「月80時間→20時間」「3名→1名」のように定量成果が出る業務を選ぶ。これが社内推進の原動力になる。- 「技術選定」の前に「業務分析」を行う - ChatGPTかClaudeかの議論より先に業務フローの可視化を。当社支援先の70%は初回時にAI戦略不在でしたが、業務分析で適用領域は明確に特定可能。- 外部の知見を活用するコストを「投資」として認識する - フルタイム雇用（年1,000万円超）vs 顧問（月5万円～）。当社実績では6ヶ月以内に顧問料を上回るコスト削減を実現する企業が大半。- 「AI導入」をゴールにしない - 目的は業務課題の解決。当社では「それはAIを使わなくても解決できます」とお伝えするケースも少なくない。手段に固執しないことが重要。[表8: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_8_bde5fd2f49db010b2ecf3eb0f880ae3d.jpg?v=202605180151 ]

※ 一次データ：当社支援先40社超のヒアリング・支援過程で得た知見。二次データ：総務省「情報通信白書」、IPA「DX白書」、中小企業庁「中小企業白書」等。本調査の数値は推定値を含み、中小企業全体を統計的に代表するものではありません。

生成AI顧問 ── 中小企業のAI導入を伴走支援

本調査で浮き彫りになった課題に対し、株式会社Leachは「生成AI顧問」サービスを提供しています。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

生成AI顧問の3つの特徴- 月額5万円からの明朗価格 - フルタイムAI人材なら年1,000万円超、大手コンサルなら数百万～数千万円。中小企業のための料金設計。- チャットベースのリアルタイム伴走 - クライアントのTeams・LINE・Slackに参加し、日常業務の中でリアルタイムに相談・支援。- 40社超（個人含む）の支援実績ノウハウ - 建設・製造・物流・IT・エンタメ・教育機関・上場企業グループまで多様な業種で蓄積したナレッジを活用。導入ステップ[表9: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_9_b2c6c094d21b02eb4c335982b8978d2e.jpg?v=202605180151 ][表10: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/45_10_cf36dccfb8dc2a3a143d51aa15a0303f.jpg?v=202605180151 ]

株式会社Leach 広報担当 E-mail: pr@leach.co.jp

本リリース記載の調査データは、当社支援実績および各種公的統計・業界調査を組み合わせた分析に基づくものであり、中小企業全体を統計的に代表するものではありません。会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。