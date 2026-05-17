【本日開催！】カクテルコンペ優勝者と審査員が「BAR 東京バーボンクラブ」に登場！静岡・三島の「Distillery Water Dragon」のウイスキーとジンを使用した限定カクテルを提供

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイル（本社：東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）は、2026年5月17日（日）、直営店舗である「BAR 東京バーボンクラブ」にて、カクテルコンペティション「Moonshine Cocktail Competition（MSCC）」のコラボレーションパーティーを開催いたします。

「MSCC」は、禁酒法時代に造られた「ムーンシャイン」の自由な精神を背景に、バーテンダーの創造性を引き出すことを趣旨とした大会です。本イベントでは、2025年度大会の審査員を務めた静谷和典と、同大会の優勝者である大石清地氏（THE HISAKA）が、静岡県三島市の「Distillery Water Dragon」が手掛けるウイスキーとジンを用いたカクテルを提供いたします。

当日は、秋田での酒類製造経験も持つ大石氏と、マスターオブウイスキーの称号を持つ静谷氏、それぞれの視点から構築されたスペシャルカクテルをキャッシュオンスタイルでお愉しみいただけます。異なるバックグラウンドを持つ両名の技術が、三島の地が育んだスピリッツと融合する貴重な機会となります。

開催概要

イベント名： MSCC Collaboration Party

日時： 2026年5月17日（日）18:00～22:00

会場： BAR 東京バーボンクラブ

形式： キャッシュオンスタイル

出演バーテンダー：

大石 清地（THE HISAKA / MSCC2025 優勝者）

静谷 和典（株式会社ロイヤルマイル代表 / マスターオブウイスキー）

会場アクセス：https://maps.app.goo.gl/SWhibRkk22Wq2ApbA

お問い合わせ：03-3354-2229

ゲストバーテンダー： 大石 清地 氏

プロフィール

■大石 清地（THE HISAKA）

2002年静岡県生まれ、早稲田大学在学中。THE HISAKAでの勤務に加え、秋田の酒蔵で製造にも従事し、造り手と提供者双方の視点を備える。MSCC2025優勝。U-25向け酒類セミナーの主催を通じ、ウイスキーから日本酒まで幅広く魅力を発信している。「若者の酒離れを食い止める」ことを目標に掲げ、次世代の酒文化を担うバーテンダーとして多角的に活動中。

Japanese Gin Bar THE HISAKA

高田馬場から徒歩4分の都内最大級のジン専門店。コンセプトは「ジンのテーマパーク」。店内は、チケット制で気軽に楽しめる「角打ちエリア」と、隠し扉の先に広がる「メインバー」の2層構造です。

世界各地から厳選した150種類以上のジンを揃え、物販スペースも併設。生産者の想いを伝える独創的なカクテルを通じ、初心者から愛好家までジンの奥深い魅力を余すことなく体験できる一軒です。

店舗詳細はこちらから

https://maps.app.goo.gl/qBbwRtHYa3jj7iyt5

Distillery Water Dragon について

静岡県三島市に拠点を置くWhiskey&Co.株式会社が運営する、日本でも極めて稀な「バーボン・ウイスキーの製造手法」に特化した蒸留所です。

古くから「水の都」として知られる三島の豊かな富士山伏流水を仕込み水に使用。アメリカンホワイトオークの新樽を100％使用し、トウモロコシを主原料とする伝統的なバーボン製法へのリスペクトを核に据えています。

同蒸留所が追求するのは、日本の清らかな水とクラフトマンシップが融合した「Japanese "Bourbon Whiskey" Style」。単なる模倣ではない、三島の風土（テロワール）を映し出した全く新しいウイスキーの価値を、この地から世界へと発信しています。

BAR 東京バーボンクラブ について

バーボンの真髄を伝える場所として、「バーボンウイスキー」と「バーボンカクテル」に特化。

バーへのきっかけ、ウイスキーへのきっかけ、バーボンへのきっかけとなる場を目指して、各酒類メーカーのセミナー開催、バーテンダーは勿論のこと、ゲストバーテンダーによるバーボンカクテルの開発とイベント開催といったバーボンウイスキーの可能性を発信。

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１１－１３ 新宿土地建物第３ビル B1-A

（Google Map(https://maps.app.goo.gl/SWhibRkk22Wq2ApbA)）

電話番号： 03-3354-2229

営業時間： 18:00-26:00

オーナー 静谷和典

■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「東京バーボンクラブ」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。

■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営の「東京バーボンクラブ」に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。

■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は120万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。

関連リンク

Whiskey & Co. 株式会社 公式ウェブサイト

https://whiskey.co.jp/

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel