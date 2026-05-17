台湾の日本語学習者が今、最も読んでいる記事は？Native Camp Japaneseが公式ブログの人気記事ランキングTOP3を初公開

株式会社ネイティブキャンプ

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、台湾の日本語学習者向け公式ブログ「線上日語會話NativeCamp. Blog」において、初となる人気記事ランキングTOP3を公開いたします。

現在、台湾では日本文化への深い関心やビジネスニーズを背景に、日本語学習への意欲が非常に高まっています。本ブログは、そうした学習者たちの「リアルな悩み」や「知りたい」に応えるメディアとして成長を続けてきました。今回は、数ある記事の中から特に反響の大きかったトピックを厳選してご紹介します。

人気記事ランキング TOP3

台湾の学習者が「いま本当に必要としている情報」が凝縮されたラインナップとなりました。

【第1位】新手必學日語 50 音！日文 50 音表與片假名練習簡單上手

（初心者必見！日本語の五十音 ― 50音図とカタカナ練習で基礎をマスター）

- カテゴリ：日本語基礎- 概要： 日本語学習の第一歩である「五十音図」をわかりやすく解説する入門記事です。平仮名・片仮名の由来や違いを説明し、基本の読み書き練習法を紹介しています。初心者がつまづきやすい発音の混同を避けるコツや学習のポイントが具体的にまとめられており、台湾の新学習者にも好評です。- URL： https://ja.nativecamp.net/zh-tw/blog/20260317_how-to-learn-hiragana-katakana/

【第2位】日語教學網站推薦：8個免費線上課程與自學資源大集合

（日本語学習サイトおすすめ：8つの無料オンライン講座と自習リソースを徹底紹介）

- カテゴリ：日本語の学習方法- 概要： ネット上の無料学習リソースを活用して独学する方法を提案するまとめ記事です。基礎文法や五十音から中級・上級の学習プランまで、学習段階ごとの最適な教材やサイトを8つ厳選して紹介しています。台湾の読者は「どこから学べばいいか一目瞭然」と評価しており、初心者から長期学習者まで広く役立つ内容です。- URL： https://ja.nativecamp.net/zh-tw/blog/20251205_japanese_learning_resources/

【第3位】日文檢定分級差別在哪？JLPT N1～N5 難度差別與合格標準一篇搞懂

（日本語能力試験（JLPT）のレベルの違いとは？N1～N5の難易度と合格基準を徹底解説）

「線上日語會話NativeCamp. Blog」について

- カテゴリ：日本語試験対策- 概要： 日本語能力試験（JLPT）のN5からN1までの各レベルの違いと合格基準を詳解した記事です。各級別の出題範囲や難易度、合格点などをまとめており、初心者から上級者まで「どの級から受験するべきか」がわかりやすくなっています。台湾の受験者からは「目標レベル設定に役立つ」と好評です。- URL： https://ja.nativecamp.net/zh-tw/blog/20260311_jlpt-level-differences/

『線上日語會話NativeCamp. Blog』は、台湾の日本語学習者向けに2025年12月に開設された公式ブログです。

ネイティブキャンプのオンライン日本語会話サービス「Native Camp Japanese」が提供するメディアで、台湾における日本語学習市場の盛り上がりに対応するため、学習者に有益な情報発信を行っています。

ブログ名：線上日語會話NativeCamp. Blog

URL：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/blog/

カテゴリ（6種）：日本語学習方法／日本語基礎／実用日本語会話／日本語4技能／日本語試験対策／日本文化

記事の特徴：各カテゴリでは、日本語初心者向けの基本知識解説から、JLPT対策、日常会話のフレーズ紹介、さらには日本文化の紹介記事まで幅広い内容を提供しています。台湾の読者に親しみやすい台湾華語で執筆され、具体的な学習アドバイスや例文が豊富に盛り込まれています。例として今回上位にランクインした記事では、「発音のしくみを丁寧に解説」「無料リソースを体系的に案内」「JLPTの目標設定を助ける」など、学習者のニーズに直結した実践的な内容が好評を得ています。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20 分のコインをプレゼント！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年5月1日(金)00:00 ～ 2026年5月31日(日)23:59

7-Day Free Trial キャンペーンへのお申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media