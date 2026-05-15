世界トップクラスの演奏家によるレッスンとコンサート　『第32回 浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル』　「オープニングコンサート」他、フェスティヴァル概要が決定

ヤマハ株式会社

浜松市は浜松市文化振興財団、ヤマハ株式会社、ヤマハ音楽振興会との共催により、「第32回 浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」を8月3日（月）～8月8日（土）の6日間、アクトシティ浜松などを会場に開催いたします。

本イベントの「フェスティヴァル」のコンサート概要、演奏曲目や演奏者などが決定しましたのでお知らせいたします。

1995年から始まる「浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」は、歴史ある、そして管楽器に特化したユニークなイベントです。世界を代表するオーケストラの首席奏者や著名な音楽大学の教授らが個人レッスンを行う「アカデミー」と、アカデミー教授らによるコンサートなどが開かれる「フェスティヴァル」の2つからなる、世界的にも珍しいものです。

「フェスティヴァル」では、「オープニングコンサート」をはじめ、ここでしか聴けない珠玉のコンサートなどを開催

「フェスティヴァル」では複数のコンサートを開催します。8月3日（月）の「オープニングコンサート」では、「祖国の誇る作曲者や名曲」「自身が大切にしているレパートリー」といったゆかりの作品を、教授陣が自ら選曲して演奏します。演奏直前には、出演者本人による解説（通訳あり）が行われるという趣向も、今回の注目ポイントのひとつです。また、アカデミー開講期間中の8月7日（金）には、アカデミー教授陣が推薦する受講生の選抜によるプレミアムコンサートを開催します。

高レベルの教育の提供によって将来有望な演奏家の発掘と育成を目指す「アカデミー」には、延べ3,500人を超える受講生が参加してきました。今回の教授陣には、第1回の開催時より協力いただいている地元浜松出身の国際的サクソフォン奏者須川展也と、世界の第一線で活躍する外国人教授5名を招聘。フルートを指導するフランス国立管弦楽団第二ソリストのミシェル・モラゲスや、チューバを指導するポルト国立交響楽団首席のセルジオ・カロリーノなど、日本でも人気の高い音楽家が顔を揃えます。

「第32回 浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」の詳細は下記のとおりです。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1130_1_842cd3ba87426d8d4d4e6351ead81718.jpg?v=202605150251 ]

「浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル」ウェブサイト

ホームページ

https://hamamatsuwindacademy.com/

※ホームページでは、これまでのアカデミーの様子や受講生の感想をご覧いただくことができます。

公式Facebookページ

https://www.facebook.com/hamamatsu.windacademy

フェスティヴァル概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1130_2_9a424eaa85179daa2e85a9189bc3353f.jpg?v=202605150251 ]

※受講生無料（受講料にコンサート料金が含まれています）、聴講生割引あり

※未就学のお子様のご入場はご遠慮いただいております

※内容詳細は公式ホームページにてご案内いたします

【チケット取扱い】

アクトシティチケットセンターほか全国ぴあ取扱店

2026年5月15日（金） 一斉発売開始予定

【問い合わせ先】

（株）オーパス・ワン（TEL 03-5577-2072）

（公財）浜松市文化振興財団文化事業課（TEL 053-451-1150）

「オープニングコンサート」 ～アカデミー教授陣ゆかりの作品で彩る珠玉のコンサート～

日時：8月3日（月） 18:15開場、19:00開演

会場：アクトシティ浜松・中ホール

国内・海外から招聘されたアカデミー教授陣が集う、恒例の「オープニングコンサート」。世界トップレベルの演奏家である教授陣も、一期一会の共演となるこの機会を心待ちにしており、その高揚感や緊張感が伝わってくる、豪華な顔合わせの演奏をお楽しみください。共演者も実力者揃いで、ゴージャスな金管五重奏や、弦楽四重奏との多彩なアンサンブルなど、個々の管楽器の魅力をさまざまに堪能していただけるプログラムを用意しています。

【出演】

アカデミー教授陣（M.モラゲス（Fl）、D.ザイデル（Fg）、須川展也（Sax）、J-Y.フルモー（Sax）、L.カーリン（Trb）、S.カロリーノ（Tub））、西野ゆか（Vn）、双紙正哉（Vn）、吉田有紀子（Va）、海野幹雄（Vc）、岡山理絵（Ob）、ハラルド・ナエス（Trp）、白水大介（Trp）、高橋将純（Hrn）、阿部竜之介（Trb）、篠崎和子（Hrp）、羽石道代（Pf）、大堀晴津子（Pf）、中村真理（Pf）

【入場料】

全席自由 一般：\3,500 高校生以下：\1,500

※出演者は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【プログラム】

M.モラゲス（フランス）：フルート、ヴィオラ、ハープによる共演

・フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ（ドビュッシー）

…モラゲス（Fl）、吉田有紀子（Va）、篠崎和子（Hrp）

L.カーリン（スウェーデン）：ソロトロンボーンと金管五重奏による共演

・3つの新しいスウェーデンの歌

…カーリン（Trb）、ハラルド・ナエス（Trp）、白水大介（Trp）、高橋将純（Hrn）、阿部竜之介（Trb）、S.カロリーノ（Tub）

須川展也（日本）：サクソフォン（無伴奏）

・アメージング・グレース（arr.啼鵬）…須川展也（Sax）

・グラヴィティ・アシスト（挾間美帆）…須川展也（Sax）

―――休憩（15分）―――

J-Y.フルモー（フランス）：サクソフォンとピアノによる共演

・コンチェルトより第1楽章（トマジ） …フルモー（Sax）、羽石道代（Pf）

D.ザイデル（オーストリア）：ファゴット、ピアノによる共演／木管アンサンブルとピアノによる共演

・ファゴットとピアノのためのソナタより第2楽章（エレート）…ザイデル（Fg）、大堀晴津子（Pf）

・バラード・カーニバレスク（レフラー）

…モラゲス（Fl）、岡山理絵（Ob）、フルモー（Sax）、ザイデル（Fg）、大堀晴津子（Pf）

S.カロリーノ（ポルトガル）：チューバ、弦楽四重奏／チューバ、ソプラノサクソフォン、弦楽四重奏、ピアノによる共演

・チェロソナタより第3楽章アンダンテ（ラフマニノフ/ウルブレスキ）

…カロリーノ（Tub）、西野ゆか（Vn）、双紙正哉（Vn）、吉田有紀子（Va）、海野幹雄（Vc）

・チンボラソ（フィッツパトリック）

…カロリーノ（Tub）、須川展也（Sax）、西野ゆか（Vn）、双紙正哉（Vn）、吉田有紀子（Va）、海野幹雄（Vc）、中村真理（Pf）

※出演者、曲目は変更になる場合もございます。予めご了承ください。

受講生選抜 プレミアムコンサート

日時：8月7日（金） 18:00開場、18:30開演

会場：クリエート浜松・ホール

アカデミー教授陣が推薦する、演奏家コースの優秀な受講生たちによるプレミアムコンサートです。未来の音楽家たちが、アカデミーの指導の成果を発揮する演奏にご期待ください。今回は従来の「選抜受講生によるプレミアムコンサート」スタイルに回帰。出演者は、コンサート前日に各クラスで実施されるオーディションで決定します。「選ばれた者」の高揚感さめやらぬ、若い才能の熱演をお聴き逃がしなく。

【出演】

演奏家コース受講生選抜6名

（フルート、ファゴット、トロンボーン、チューバ各1名、サクソフォン2名）

【入場料】

全席自由 無料 ※要整理券

※出演者は変更になる場合もございます。予めご了承ください。

第31回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル「オープニングコンサート」第31回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル「オープニングコンサート」 サクソフォン二重奏第31回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル「オープニングコンサート」 金管五重奏

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