羽衣をまとう。りんごより軽い、１９８ｇと超軽量！レディース向け「ブリージングサッカーセットアップ」をP.S.FAより５月１９日（火）発売！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開しているPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、全店舗にて"羽衣"のような軽さを実現したレディース向けビジネスウェア「ブリージングサッカーセットアップ」を２０２６年５月１９日（火）より販売開始いたします。りんごよりも軽い※１驚異の１９８ｇ（※ジャケット９号）を実現した超軽量仕立てに、縦横ストレッチ×清涼感のあるサッカー調素材を組み合わせ、真夏のオフィスシーンでも一日中快適に過ごせる一着です。今シーズンは新色カーキを追加し、より幅広いスタイリングに対応します。

物価高で高まる“着回し需要”に単品使いできる超軽量セットアップ

物価高の影響を受け、ビジネスウェアにも「少ない枚数で効率よくコーディネートしたい」といったニーズが高まっています。本商品はシングルボタンジャケットとテーパードパンツによるスタンダードなセットアップに加え、ダブルボタンジャケットとワイドパンツのバリエーションも展開。自分に沿ったアイテムを選択でき、単品使いでも着回しやすいデザインで、スタイリングの幅を広げます。さらに、ボトムスにはウエストゴムを採用し、一日中ストレスのない履き心地を実現。マシンウォッシャブル対応のため、ご自宅で簡単にお手入れいただけるイージーケア仕様です。今シーズンは新色としてカーキを追加し、ネイビー・ダークブラウンとあわせた全３色展開。素材のバリエーションも強化し、より幅広い着こなしへ対応いたします。

商品概要

【商品名】 ブリージングサッカーセットアップ

ダークブラウンカーキ

【価格】

・ジャケット：14,900円（税別）

・パンツ：9,900円（税別）

・ダブルボタンジャケット：16,900円（税別）

・ワイドパンツ：10,900円（税別）

【カラー】 ネイビー、ダークブラウン、カーキ

【サイズ展開】 ７～１３号

【素材】 ポリエステル５１％、複合繊維（ポリエステル）４９％

【発売日】 ２０２６年５月１９日（火）

【特長】

1.ジャケットがわずか１９８g、りんごより軽い※１超軽量仕立て

2.縦横ストレッチ＆清涼感のあるサッカー調素材で快適な着心地

3.単品使いにも対応するデザイン性とマシンウォッシャブルによるイージーケア仕様

【販売店舗】 全国のP.S.FA店舗

※一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924

※１ 平均的なサイズのりんご（300g程度）と比較。自社調べ。

◆はるやま商事株式会社

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