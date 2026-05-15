湘南美容クリニック 新宿本院 高橋 承子医師、国際医学会「AMWC Asia-TDAC 2026」において研究成果を発表

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う湘南美容クリニック 新宿本院の高橋 承子（たかはし しょうこ）医師が、2026年5月1日（金）から3日間にわたり台湾・台北で開催された国際医学会「AMWC Asia-TDAC 2026」に登壇し、研究成果を発表しました。

AMWC Asia-TDAC（Aesthetic Medicine World Congress & Taiwan Dermatology Aesthetic Conference）は、世界最大級の美容医療・皮膚科学分野の国際医学会「Aesthetic Medicine World Congress（AMWC）」と、台湾皮膚科学会による「Taiwan Dermatology Aesthetic Conference（TDAC）」が合同開催する国際学術大会です。アジア各国をはじめ、世界各地から皮膚科・美容医療分野の専門家や研究者が集い、最新の治療技術や臨床知見が共有されます。

「AMWC Asia-TDAC 2026」において、高橋医師は「Strategic use of injectable collagen for periorbital rejuvenation（眼周囲若返りのためのコラーゲン注入の戦略的使用）」をテーマに発表を行いました。眼周囲は、加齢による皮膚の菲薄化やコラーゲン減少が特に顕著に現れる部位であり、近年ではコラーゲン製剤を用いた繊細なアプローチが国際的にも注目を集めています。高橋医師は、最新のコラーゲン注入技術を眼周囲の若返り治療へ戦略的に応用するための実践的知見を共有し、治療の安全性・効率性向上や、より安心感のある医療体験につながる可能性を示す内容として、各国の医師・研究者から高い関心を集めました。

近年、美容医療の分野では技術革新が進み、臨床現場にとどまらず、専門知識の共有や学術連携の重要性が高まっています。多様化するニーズに応えるには、最先端技術の導入とともに、広い視野と柔軟な発想が不可欠です。SBCメディカルグループは今後も、学術活動や研究機関との国際的な交流を通じて先進的な取り組みを推進し、美容医療の安全性・透明性・持続的価値の向上に努めてまいります。

「AMWC Asia-TDAC 2026」開催概要

開催地：Taipei International Convention Center（台湾・台北）

開催日程：2026年5月1日（金）～2026年5月3日（日）

公式サイト：https://www.amwc-asia.com/en/home.html

発表演題

Strategic use of injectable collagen for periorbital rejuvenation

高橋 承子医師について

順天堂大学医学部を卒業後、日本医科大学付属病院麻酔科で研鑽を積む。その後、美容皮膚科での勤務を経て、2021年に湘南美容クリニックへ入職。美容外科・美容皮膚科の両方を専門とし、輪郭形成や若返り治療を中心に、多くの症例を手がけている。お客さま一人ひとりの骨格や加齢変化、ライフスタイルに寄り添った提案を得意とし、丁寧なカウンセリングを通じて、内面から前向きになれる美容医療の提供を目指している。国内外の学会で研究発表を行うなど、美容医療の技術力・安全性向上にも積極的に取り組んでいる。

高橋医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/takahashi-s/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp