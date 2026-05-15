映画『プラダを着た悪魔2』の世界観をデザインした、『THE DEVIL WEARS PRADA2』コレクションが、ナノ・ユニバースより登場。

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースから、

2026年5月15日（金）に『THE DEVIL WEARS PRADA2』コレクションを発売開始します。

本コレクションでは、Tシャツ4型、キャップ2型、トートバッグ2型の全8型をラインナップ。

映画『プラダを着た悪魔2』の世界観をデザインした、ファッションラバー必見のアイテムが揃います。 映画の持つファッションの高揚感と、自分らしく生きる女性たちのエネルギーを感じられる特別なコレクションを、ぜひお楽しみください。

■CONTENTS

『THE DEVIL WEARS PRADA2』

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260515-topics-the-devil-wears-prada2

■ITEM LINE UP

【Tシャツ（全4型）】

劇中の名シーンや象徴的なモチーフを大胆に落とし込んだグラフィックTシャツを展開。

「ミランダ」の名セリフ「That’s all.」をプリントしたデザインや、印象的な赤いハイヒールのグラフィック、主要キャラクターの名前をあしらったデザイン、さらに映画のタイトルロゴを配した一枚まで、作品のエッセンスを多角的に表現。シンプルながらスタイリングに映える、存在感のあるラインナップです。

ﾌﾟﾗﾀ゛を着た悪魔2/TｼｬﾂA \7,150ﾌﾟﾗﾀ゛を着た悪魔2/TｼｬﾂB \7,150ﾌﾟﾗﾀ゛を着た悪魔2/TｼｬﾂC \7,150ﾌﾟﾗﾀ゛を着た悪魔2/TｼｬﾂD \7,150

【トートバッグ（全2型）】

主要キャラクター3人をスタイリッシュな総柄で表現したデザインと、象徴的な赤いハイヒールをモチーフにしたデザインの2型を展開。

カジュアルなキャンバス素材にグラフィックのエッジを効かせ、サブバッグとしてはもちろん、コーディネートの主役としても活躍します。

ﾌﾟﾗﾀ゛を着た悪魔2/ﾄｰﾄﾊ゛ｯｸ゛A \3,300ﾌﾟﾗﾀ゛を着た悪魔2/ﾄｰﾄﾊ゛ｯｸ゛B \3,300

【キャップ（全2型）】

映画のタイトルロゴをフロントに配したデザインと、赤いハイヒールモチーフをサイドにあしらったデザインの2型を展開。

チャコールやグレージュといった落ち着いたカラーリングに、アイコニックなモチーフが映える、大人のスタイリングに取り入れやすいアイテムです。

ﾌﾟﾗﾀ゛を着た悪魔2/ｷｬｯﾌﾟA \4,400ﾌﾟﾗﾀ゛を着た悪魔2/ｷｬｯﾌﾟB \4,400

■LOOK

(C) 20th Century Studios

【ライセンスに関する問い合わせ】

株式会社foundation

住所：東京都渋谷区南平台町17-6 4 階

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社foundationとの契約により、株式会社TSIが販売するものです。

■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト

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