次世代型3D VTuberプロダクション「メタセカイ」が「2026年バーチャルアーティストオーディション」を開催
メタセカイ（運営：株式会社VSTA、代表取締役：岡田光輝）は現在、次世代のバーチャルアーティストを募集する「メタセカイ202年度バーチャルアーティストオーディション」を開催しています。
■2026年オーディションについて
「メタセカイ」では、音楽に強みのある女性ライバーを募集しています。一緒に武道館でのライブを目指して、新しい表現での取り組みに挑戦していきませんか？
オーディション合格後は下記のようなサポートをさせていただきます。
・合格者様専用のオリジナル3Dモデルの制作
・オリジナル楽曲制作
・各種クリエイティブ制作のサポート
・その他、各種活動のサポート（配信・イベント企画など）
・毎月の活動費用支給
応募資格
【基本要件】
・ライバーとして継続的に活動可能な満18歳以上の女性
・動画配信プラットフォーム（YouTube等）での配信が可能な方
・週2～3回以上継続的な配信活動が可能な見込みの方
・年齢不問、日本在住で日本語を話せる方であれば国籍不問
・音楽活動経験（プロ・アマ不問）
・特定のプロダクション又はレコード会社等と拘束力のある契約を締結されていない方（例：専属契約・専属実演家契約等）
【歓迎要件】
・VTuber、歌手、ミュージシャン、楽器奏者、ダンサー、声優としての活動経験、ライブ経験がある方
・VRコンテンツやフルトラッキング等、3D関連技術の知識がある方
応募期間
2026年6月30日（火）まで
選考の流れ
１.書類選考
２.1次選考：オンラインカジュアル面談
３.2次選考：オンライン面接
４.最終選考：東京都内での対面面接（交通費全額支給）
応募方法
公式HP内、専用オーディションフォームへ必要項目を記載の上送信で応募完了となります。
公式Q&A動画・説明配信
所属タレント「音戯リンネ」による、オーディションQ&A動画や説明配信のアーカイブを公開中です。
・オーディションQ&A動画：
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o9r2ILOnl5w ]
・オーディション説明配信：
メタセカイVtuberオーディション説明会！一緒に音楽やって夢を叶えよっ【メタセカイ / 音戯リンネ】(https://www.youtube.com/live/K75eqBIu1Vs?si=LaH1otvcfYGSr_PS)
その他
このほか、本オーディションの詳細については公式HP内のオーディション特設ページにてご確認ください。
オーディション特設ページ：https://meta-sekai.com/audtion
特に音楽系VTuber・VSingerを目指している方、持ち前の音楽スキルを生かしてバーチャルアーティストとして活動をしたい方はぜひご応募ください。
「メタセカイ」は武道館でのライブを目指しており、所属タレントの皆様を全力でサポートさせていただきます。
■「メタセカイ」概要
「飛び込もう。新しいステージへ」
「メタセカイ」は音楽を基軸に、3Dモデルを活用した配信・コンテンツ制作に取り組む次世代型VTuberプロダクションです。
3D技術ならではの全身を使ったより幅広い表現を強みに、タレントの魅力をより多くの方に伝えてまいります。
・オフィシャルサイト：https://meta-sekai.com/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@MetaSekai
・公式X (旧Twitter)：https://x.com/metasekai
■会社概要
株式会社VSTA
・設立：2024年9月5日
・資本金：10,100,000円（資本準備金を含む）
・代表取締役：岡田光輝
・所在地：東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2F
・事業内容：タレントマネジメント事業、ECサイト運営事業、マーケティング支援事業
・オフィシャルサイト：https://v-sta.com/