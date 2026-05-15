次世代型3D VTuberプロダクション「メタセカイ」が「2026年バーチャルアーティストオーディション」を開催

株式会社VSTA

メタセカイ（運営：株式会社VSTA、代表取締役：岡田光輝）は現在、次世代のバーチャルアーティストを募集する「メタセカイ202年度バーチャルアーティストオーディション」を開催しています。

■2026年オーディションについて

「メタセカイ」では、音楽に強みのある女性ライバーを募集しています。一緒に武道館でのライブを目指して、新しい表現での取り組みに挑戦していきませんか？

オーディション合格後は下記のようなサポートをさせていただきます。

・合格者様専用のオリジナル3Dモデルの制作

・オリジナル楽曲制作

・各種クリエイティブ制作のサポート

・その他、各種活動のサポート（配信・イベント企画など）

・毎月の活動費用支給

応募資格

【基本要件】

・ライバーとして継続的に活動可能な満18歳以上の女性

・動画配信プラットフォーム（YouTube等）での配信が可能な方

・週2～3回以上継続的な配信活動が可能な見込みの方

・年齢不問、日本在住で日本語を話せる方であれば国籍不問

・音楽活動経験（プロ・アマ不問）

・特定のプロダクション又はレコード会社等と拘束力のある契約を締結されていない方（例：専属契約・専属実演家契約等）

【歓迎要件】

・VTuber、歌手、ミュージシャン、楽器奏者、ダンサー、声優としての活動経験、ライブ経験がある方

・VRコンテンツやフルトラッキング等、3D関連技術の知識がある方

応募期間

2026年6月30日（火）まで

選考の流れ

１.書類選考

２.1次選考：オンラインカジュアル面談

３.2次選考：オンライン面接

４.最終選考：東京都内での対面面接（交通費全額支給）

応募方法

公式HP内、専用オーディションフォームへ必要項目を記載の上送信で応募完了となります。

公式Q&A動画・説明配信

所属タレント「音戯リンネ」による、オーディションQ&A動画や説明配信のアーカイブを公開中です。

・オーディションQ&A動画：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o9r2ILOnl5w ]

・オーディション説明配信：

メタセカイVtuberオーディション説明会！一緒に音楽やって夢を叶えよっ【メタセカイ / 音戯リンネ】(https://www.youtube.com/live/K75eqBIu1Vs?si=LaH1otvcfYGSr_PS)

その他

このほか、本オーディションの詳細については公式HP内のオーディション特設ページにてご確認ください。

オーディション特設ページ：https://meta-sekai.com/audtion

特に音楽系VTuber・VSingerを目指している方、持ち前の音楽スキルを生かしてバーチャルアーティストとして活動をしたい方はぜひご応募ください。

「メタセカイ」は武道館でのライブを目指しており、所属タレントの皆様を全力でサポートさせていただきます。

■「メタセカイ」概要

「飛び込もう。新しいステージへ」

「メタセカイ」は音楽を基軸に、3Dモデルを活用した配信・コンテンツ制作に取り組む次世代型VTuberプロダクションです。

3D技術ならではの全身を使ったより幅広い表現を強みに、タレントの魅力をより多くの方に伝えてまいります。

・オフィシャルサイト：https://meta-sekai.com/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@MetaSekai

・公式X (旧Twitter)：https://x.com/metasekai

■会社概要

株式会社VSTA

・設立：2024年9月5日

・資本金：10,100,000円（資本準備金を含む）

・代表取締役：岡田光輝

・所在地：東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2F

・事業内容：タレントマネジメント事業、ECサイト運営事業、マーケティング支援事業

・オフィシャルサイト：https://v-sta.com/