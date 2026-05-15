【ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts】祇園祭の歴史と、伝統文化を深く体感できる特別プログラムを開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts（京都市北区、総支配人：荒木昌志、以下「ROKU KYOTO」）は、2026年7月17日（金）と24日（金）、「山鉾巡行特別観覧プログラム」を開催いたします。

祇園祭山鉾巡行

本プログラムは、京都の歴史と伝統文化を象徴する祇園祭を鑑賞することに留まらず、京都最古の花街・上七軒の舞妓や日本最古の和傘屋辻倉の職人とともに京都の伝統文化を深く体感いただける特別な機会を提供いたします。ROKU KYOTO は、琳派の祖の一人である本阿弥光悦が芸術村を築いた地に位置するラグジュアリーホテルです。江戸時代初期から受け継がれた芸術文化と職人技の伝統を現代に伝えることを大切にしており、本プログラムはこの想いを体現するものとなります。

プログラムの特徴

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts

１.快適な空間での鑑賞：京都河原町に位置する辻回し（注１）もご覧いただける 室内の快適な空間の5階特別観覧席から、"動く美術館"と称される豪華絢爛な山鉾をゆったりと鑑賞いただけます。

２.舞妓によるおもてなし：京都最古の花街 上七軒より舞妓を迎え、お座敷遊び体験や演舞を通じて、雅な花街文化を間近にご体感いただけます。

３.職人体験：元禄3年（1690年）創業の日本最古の和傘屋 辻倉の職人指導のもと、世界に一つだけのミニチュア和傘（姫和傘）つくりをご体験いただけます。

４.バイリンガルガイド解説：祇園祭の歴史と見どころを日本語・英語で丁寧にご説明いたします。

５.特別なお土産：山鉾町の方々より、厄除けのお守りとして知られる「厄除けちまき」を授与いただけます。

(注1: 数トンにもなる山鉾を伝統的な技術や儀式に従って方向転換をする、山鉾巡業の見せ場)

プログラム概要

上七軒の舞妓によるおもてなしが伝える、京都の雅

解説付きで山鉾巡業を深く体感いただけます真夏の祭礼「祇園祭」を快適な空間でご堪能ください[表: https://prtimes.jp/data/corp/55787/table/1004_1_b751be4fd0a6efad258cf5c2374b01ac.jpg?v=202605151051 ]上七軒

現在、京都には祇園甲部、宮川町、先斗町、上七軒、祇園東の5つの花街があり、「五花街」と呼ばれています。ROKU KYOTOからほど近く、北野天満宮の門前町に広がる五花街最古の上七軒は、「北野をどり」の公演などを通じ、日本の伝統文化を今に伝えています。

華やかな着物や帯、かんざしをまとった舞妓は、踊り、唄、三味線などの芸事や、おもてなしの心を日々磨いています。お座敷遊び体験や演舞を通じて、祇園祭の祭礼と花街文化が響き合う、京都ならではの雅をご堪能いただけます。

老舗和傘店 辻倉で日本の伝統工芸の職人技を知る

舞妓和傘

元禄3年(1690年)創業、日本最古の和傘屋辻倉。竹や和紙などの素材を用い、100以上の工程を経て完成した和傘には、もともとは厄除けとして飾られていた歴史があります。もはや芸術品といっても過言ではない和傘を舞妓や芸妓が差すその姿からは、日本の伝統工芸の美しさが感じられます

職人の説明を受けながら、ご自身で選んだ素材を組み合わせて作り上げる、世界に一つだけの「姫和傘」つくり体験を通じて、日本の繊細な職人技に触れていただけます。

厄除けちまきに込められた、人々の想いをお土産に

姫和傘つくり体験

祇園祭の山鉾で授与される「厄除けちまき」は、笹の葉で作られた厄除けのお守りです。京都では、ちまきを玄関先などに飾り、災厄を除ける慣わしがあります。17日の前祭では「船鉾（ふねほこ）」、24日の後祭では「北観音山（きたかんのんやま）」と、それぞれの山鉾町の方々より、この特別なお守りをお受け取りいただけます。京都の人々の想いが込められた特別なお土産として、ぜひお持ち帰りください。

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsについて

厄除ちまき

かつて京都の芸術家たちが集い、独自の文化を育んだ歴史ある地「鷹峯」。その地に存在した“芸術村”の精神にインスピレーションを得て誕生したのが、ROKU KYOTOです。鷹峯三山の麓に位置し、敷地内には天神川が流れる、静謐で豊かな自然環境に包まれています。「Dive into Kyoto」をタグラインに掲げ、京都の奥深い歴史や文化、自然に身を委ねることで、より本質的な京都体験へと誘います。

2021年の開業からの歩みを経て、2026年9月に5周年を迎え、6月よりさまざまな企画を予定しております。詳細は順次、ご案内いたします。

所在地： 京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1

客室数： 114室

料飲施設：「TENJIN」オールデイダイニング、「TENJIN」ザ バー、「TENJIN」シェフズテーブル

スパ施設： THE ROKU SPA

総支配人： 荒木 昌志

運営会社： 東急リゾーツ＆ステイ株式会社

客室

THE ROKU SPA

サーマルプール

レストランTENJIN

アクティビティ一例

LXR ホテルズ＆リゾーツについて

LXRホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/lxr-hotels/)は、開業予定のホテルを含む約40軒のラグジュアリーホテルからなる、タイムレスな冒険心を刺激する成長中のコレクションブランドです。世界中の魅力的なデスティネーションに位置する厳選されたホテルは、独自のストーリーとその土地のエッセンスが注ぎ込まれ、お客様へラグジュアリーな体験を提供します。お客様の体験を豊かにする取り組みの一環として、「Pursuit of Adventure （冒険への追求）」という新たなブランドシグネチャープログラムを展開し、各デスティネーションの独自の文化と個性を反映した没入型の体験をお楽しみいただけます。ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンのブランドであり、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」の特典をご利用いただけます。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/lxr(https://stories.hilton.com/brands/lxr-hotels)、Instagram(https://www.instagram.com/lxrhotels/)、Facebook(https://www.facebook.com/lxrhotels/)をご覧ください。

東急リゾーツ＆ステイ株式会社について

東急リゾーツ＆ステイ（https://www.tokyu-rs.co.jp/）は、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsなどのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に運営施設を展開しています。

1960年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する100を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約800万人にのぼります。

豊富な実績とノウハウ、地域・企業・行政などとの強固なネットワークを活かし、日本各地の魅力を伝え、すべてのお客様に新しい”楽しさ”と“体験”を提供することを目指しています。