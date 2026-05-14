「くらしみっけ～うつわとたのしむ、おやつタイム～」開催

山陽SC開発株式会社

岡山駅直結のショッピングセンター「岡山一番街・さんすて岡山」を運営する山陽SC開発株式会社は、2026年6月5日(金)～6月7日(日)の期間中、さんすて岡山 南館２F さんすてテラスにおきまして「くらしみっけ～うつわとたのしむ、おやつタイム～」を開催いたします。

「『くらし』の新たな楽しみを『みっけ』ていただけますように」という思いを込めたイベント「くらしみっけ」。第4弾は、「うつわとたのしむ、おやつタイム」をテーマに、備前焼作家を含む、岡山にゆかりのある作家さんによるうつわの販売や、作家さんのご紹介、館内店舗による試飲・試食を通して、お気に入りのうつわでおやつを楽しむ時間との素敵な出会いをお届けします。

概要

日 時：2026年6月5日(金)～6月7日(日) 10:00~17:00

場 所：さんすて岡山 南館2F さんすてテラス

コンテンツ

うつわの販売

備前焼などの陶器や、ガラス食器、木製食器など、岡山にゆかりのある作家さんが各日4～5名出店します。作家さんとの会話も楽しみながら、お気に入りのうつわを探してみてください。

ひとくちおやつタイム

さんすて岡山の食物販店舗によるスイーツやドリンクの試食・試飲を行います。うつわに合わせたいスイーツやドリンクとの出会いをお楽しみください。

ラッピングコーナー

（WESPOアプリ岡山一番街・さんすてメンバーズカード会員様限定）

イベント会場で購入したうつわや、館内で購入したスイーツをシールやリボンでラッピングできるコーナーです。ありがとうを伝えるギフトはもちろん、岡山のお土産として、自分へのご褒美として、うつわやスイーツをかわいくラッピングしませんか。参加にはWESPOアプリに配信される参加クーポンが必要です。

くらしみっけオリジナルステッカープレゼント

（WESPOアプリ岡山一番街・さんすてメンバーズカード会員様限定）

WESPOアプリに配信される引き換えクーポンのご提示でくらしみっけのビジュアルを使用したオリジナルステッカーをプレゼントします。

スイーツ店舗の出店

さんすて岡山南館2F ヴィ・ド・フランス前催事スペースにて、6月1日(月)～6月7日(日)の期間中、サトユリノチーズケーキが期間限定SHOPとして出店します。

うつわを販売される作家さんなどの詳細は以下のイベントURLよりご確認ください。

イベントURL：

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/events/index.php?c=event_view&pk=1773899064(https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/events/index.php?c=event_view&pk=1773899064)

※本リリースに記載の内容は発表時点の情報です。事情により、変更になる場合がございます。最新情報は公式サイトにてご確認ください。

「くらしみっけ」は今後も各回テーマを設け、テーマに沿った地域の魅力発信を通して、お客様へ瀬戸内での暮らしの楽しみをご提案するイベントシリーズとして実施を予定しております。

山陽SC開発株式会社

岡山・倉敷・福山の駅に隣接する商業施設を開発、管理、運営する会社です。

【岡山一番街・さんすて岡山】



住所 〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-2-301



岡山一番街・さんすて岡山HP https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/



岡山一番街・さんすて岡山Instagram https://www.instagram.com/sunste_okayama_ichibangai/