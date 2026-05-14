2026年4月 パート・アルバイトの募集時平均時給　東日本エリアの平均時給は1,283円、西日本エリアの平均時給は1,225円、神奈川県の平均時給は前年同月比15ヵ月連続プラス

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）は、求人メディア『イーアイデム』や採用ホームページ構築サービス『Jobギア採促』を利用して公表された求人情報から、2026年4月のパート・アルバイト募集時平均時給を集計いたしました。

株式会社アイデム

調査では、職種や募集時平均時給のデータを毎週抽出し、東日本エリア（東京、神奈川、埼玉、千葉など1都7県）と西日本エリア（大阪、兵庫、京都など2府5県）でそれぞれ集計しています。

集計の結果、東日本エリアの平均時給は1,283円、西日本エリアの平均時給は1,225円、神奈川県の平均時給は前年同月比15ヵ月連続プラスとなりました。

東日本エリア全体の平均時給は、前年同月比55円増の1,283円

職種大分類別の平均時給は、「専門・技術職」1,406円（前年同月比60円増）、「清掃・メンテナンス職」1,308円（同74円増）、「事務職」1,293円（同54円増）、「製造関連・ドライバー職」1,274円（同95円増）、「飲食サービス職」1,234円（同33円増）、「販売・接客サービス職」1,228円（同28円増）の順で、前年同月比で全ての職種がプラスとなった。

関東4都県全体の平均時給は、前年同月比61円増の1,310円

職種大分類別の平均時給は、「専門・技術職」1,423円（前年同月比64円増）、「清掃・メンテナンス職」1,323円（同75円増）、「事務職」1,314円（同57円増）、「製造関連・ドライバー職」1,308円（同107円増）、「飲食サービス職」1,266円（同44円増）、「販売・接客サービス職」1,250円（同30円増）の順で、前年同月比で全ての職種がプラスとなった。都県別の平均時給は、東京都1,346円（前年同月比54円増）、神奈川県1,343円（同82円増）、千葉県1,254円（同69円増）、埼玉県1,250円（同69円増）の順となり、前年同月比で全ての都県がプラスとなった。

西日本エリア全体の平均時給は、前年同月比37円増の1,225円

職種大分類別の平均時給は、「専門・技術職」1,281円（前年同月比67円減）、「販売・接客サービス職」1,203円（同67円増）、「製造関連・ドライバー職」1,203円（同29円増）、「清掃・メンテナンス職」1,200円（同63円増）、「事務職」1,194円（同50円増）、「飲食サービス職」1,192円（同49円増）の順で、前年同月比でプラスが5職種、マイナスが1職種となった。

関西3府県全体の平均時給は、前年同月比36円増の1,240円

職種大分類別の平均時給は、「専門・技術職」1,285円（前年同月比61円減）、「事務職」1,223円（同59円増）、「飲食サービス職」1,217円（同52円増）、「販売・接客サービス職」1,216円（同67円増）、「製造関連・ドライバー職」1,216円（同31円増）、「清掃・メンテナンス職」1,211円（同62円増）の順で、前年同月比でプラスが5職種、マイナスが1職種となった。府県別の平均時給は、大阪府1,259円（前年同月比27円増）、京都府1,227円（同48円増）、兵庫県1,210円（同49円増）の順となり、前年同月比で全ての府県がプラスとなった。

ホームページ https://apj.aidem.co.jp/wage/list/1/ では、職種小分類など詳細集計を公表しています。

調査概要

求人メディア『イーアイデム』と採用ホームページ構築サービス『Jobギア採促』を利用して公表された求人情報から、下記条件のパート・アルバイトの時給データを抽出し、募集時平均時給を集計した。

【集計対象データ】

●エリア

東日本エリア ：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県の合計

関東4都県 ：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の全体計と各都県別

西日本エリア ：大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県、福岡県の合計

関西3府県 ：大阪府、兵庫県、京都府の全体計と各府県別

●職種

職種大分類：職種小分類

専門・技術職：看護師、准看護師、薬剤師、施設介護（有資格）、施設介護（無資格）、訪問ヘルパー、栄養士・管理栄養士、保育士、塾講師等

販売・接客サービス職：コンビニ、スーパー、ドラッグストア、携帯販売、フロント・受付案内、クリーニング受付、ガソリンスタンド店員、アパレル販売、雑貨販売、娯楽施設スタッフ等

事務職：一般事務、医療事務・病院受付、受付事務等

飲食サービス職：カフェスタッフ、調理師・調理スタッフ、調理補助等

製造関連・ドライバー職：梱包、倉庫作業、検品、食品製造作業、食品製造を除く製造作業、配送・配達・ドライバー等

清掃・メンテナンス職：清掃・ハウスクリーニング、ルーム・ベッドメイキング、家事代行、建物管理、設備管理、施設警備等

その他：美容師、理容師、営業等

職種小分類は、職種大分類の中からデータ件数の多い職種を抜粋して掲載。また、「深夜ワーク」を除いて集計しています

●データ件数（職種大分類）

東日本エリア ：71,119件

関東4都県 ：57,797件（東京都 24,746件、神奈川県 11,418件、埼玉県 11,654件、千葉県 9,979件）

西日本エリア ：28,382件

関西3府県 ：23,570件（大阪府 13,536件、兵庫県 7,288件、京都府 2,746件）

【集計項目】

●職種大分類集計

25％ile、50％ile、75％ile：抽出された賃金データを金額の低い順に並べたときに、それぞれ下から25%目、50%目、75%目にある値

最頻値 ：データ数2件以上で、最もデータ件数が多かった時給。最頻値が2値以上ある場合には低い方の時給を表示

平均値 ：単純平均値の小数点第一位を四捨五入

●職種小分類集計

平均値 ：単純平均値の小数点第一位を四捨五入

＜株式会社アイデムについて＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。

代表 ：代表取締役社長 椛山 亮

設立 ：1971年2月

所在地 ：（本社）東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル