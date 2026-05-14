VRChat、『コンテンツ東京2026』の特設エリアで「VRChatをビジネスで活用するソリューション」を展示

VRChat Inc.

世界をリードする没入型ソーシャルプラットフォーム「VRChat」を運営するVRChat Inc.（本社：米 国、CEO：Graham Gaylor）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビックサイトで開催される 「コンテンツ東京2026」に、パートナー企業と共同で特設エリア「VRChat Entertainment & IP Showcase」を設置致します。この展示会は「XR・メタバース総合展」との同時開催となり、3日間で4万人の来場が見込まれています。



また、6月18日（木）には、会場内で特別講演も実施予定です。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171307/table/11_1_bcac72c5d2c0f733399d2b2fd77f89f5.jpg?v=202605150451 ]

１.特設コーナー「VRChat Entertainment & IP Showcase」

VRChat特設コーナーのイメージ図

コンテンツ東京の「イマーシブテクノロジーEXPO」内には、VRChatの特設コーナー「VRChat Entertainment & IP Showcase」を設置し、以下のパートナー企業と共同で「ビジネスでVRChatを活用するためのソリューション」を展示致します。

- 株式会社ARROVA- 株式会社大丸松坂屋百貨店- 株式会社デジタルリージョン- 株式会社Butterfly Dream Lab 他

（五十音順）

なお、本コーナーでソリューションを共同展示するパートナーを引き続き募集しています。ご興味がある企業様はぜひお問い合わせください。

２.特別講演「なぜ今、バーチャル体験はビジネスになるのか ～サンリオ・超かぐや姫から学ぶVRChat活用のリアル～」

会期中、以下の日程で特別講演を実施致します。

- 日時：2026年6月18日（木）15:00～16:00- 場所：東京ビックサイト 西展示棟内 セミナー会場- 講演名：「バーチャル体験のヒットと拡散を生む設計とは」- テーマ：なぜ今、バーチャル体験はビジネスになるのか～サンリオ・超かぐや姫から学ぶVRChat活用のリアル～- 講演内容：本セッションでは、没入型ソーシャルプラットフォームVRChat上での取り組みとして、サンリオによる「Virtual Sanrio Puroland」「Sanrio Virtual Festival 2026」や、Netflix配信作品と連動したパフォーマンスライブで同時接続2.7万人を記録した「超かぐや姫」という2つの事例を取り上げながら、バーチャル空間におけるビジネス活用のリアルを紐解きます。IPホルダー、制作会社、プラットフォームの3者の視点から、企画の立ち上げ方や体験設計、ユーザーとの接点の作り方、さらにはコミュニティの巻き込み方まで具体的に語ります。バーチャル体験をビジネスとして成功させるために押さえるべき実践的なポイントを明らかにします。- 登壇者（敬称略）：- - 株式会社サンリオ デジタル事業開発部ゼネラルマネージャー 町田 雄史- - 株式会社あしびかんぱにーエグゼクティブプロデューサー 大浜 未有希- - VRChat, Inc. Business Development Japan 北庄司 英雄

聴講は無料です。聴講ご希望の方はコンテンツ東京公式サイト(https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/seminar_register)よりお申し込みください。

以上、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

◼️VRChatについて

VRChatは、VRChat Inc.（米国）が運営する没入型ソーシャルプラットフォームです。ユーザーは、選択したアバターとして世界中の人々と交流し、ゲーム、イベント、会話を楽しむことができます。高度にカスタマイズ可能な空間と活気あるコミュニティが、世界中で何百万人ものユーザーを魅了しています。

URL : https://hello.vrchat.com/