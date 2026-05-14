KDDIアイレット、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）を活用しランサムウェア被害からの早期復旧を支援する3つの新サービスを提供開始

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターである KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、Oracle Cloud Infrastructure（以下、OCI）を基盤とし、ランサムウェア被害からの早期復旧を支援する3つのサービスを、2026年5月14日(木)より提供することを発表します。





昨今、大手飲料メーカー・物流企業・医療機関など業種を問わずランサムウェア被害が拡大し、事業継続への影響が深刻化している中、KDDIアイレットは 2,500社超のクラウド導入実績と OCI 構築ノウハウ、複数の国際セキュリティ認証に裏打ちされた専門性を活かした3つのサービスを通じて、「攻撃を防ぐ」だけでなく「被害を最小化し、迅速に復旧する」体制づくりを一気通貫で支援します。

■サービス提供の背景

警察庁の発表（※1）によれば、2025年上半期だけで国内法人のランサムウェア被害は116件に達しました。3期連続で100件超を記録し、製造業・物流・医療・官公庁を問わず拡大が続いています。攻撃者はバックアップデータごと暗号化・削除する手口を多用するようになる一方で、多くの企業でマルチクラウド環境下におけるセキュアな接続設計や、「消せないバックアップ」の構築が追いついていないのが現状です。



こうした課題に対応するため、KDDIアイレットは OCI の高度なセキュリティ機能を組み合わせた専門サービス群を体系化し、企業のサイバーレジリエンス（攻撃されても事業を止めない・素早く復旧する能力）の強化を支援します。

※1 警察庁サイバー警察局「令和７年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」（2025年9月発表）(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7kami/R07_kami_cyber_jyosei.pdf)

■ 提供開始サービス一覧

１.リカバリーデータ構築支援サービス

ランサムウェア感染時や災害時に備え、基幹システムのミッションクリティカルなデータを確実に復旧できる環境を OCI 上に構築します。Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service と Oracle Object Storage を組み合わせ、「攻撃者でも削除できないバックアップ」と「秒単位の精度での復旧（RPO ほぼゼロ）」を実現します。

- 秒単位で任意の時点に戻せる「RPO ほぼゼロ」の復旧精度- 上書き・削除を物理的に禁止した「改ざん不可のデータ保管」を実現- 暗号化鍵をバックアップと完全分離した「論理的エアギャップ」で保護- バックアップの整合性を継続的に自動検証する「データ異常検知」機能- 既存の Oracle Database 環境を変えずに導入可能

サービスページ：リカバリーデータ構築支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/recovery-data-construction-support.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260514ocipr)

２.OCI リアルタイムデータバックアップサービス

Oracle GoldenGate を活用し、オンプレミスや他クラウドのデータベースをリアルタイムで OCI 上に同期します。定期バックアップとは異なり常に最新状態を保持するため、データ消失リスクを最小限に抑えます。

- リアルタイム同期で常に最新のバックアップを自動保持（DR 対策に対応）- 既存データベースに負荷をかけないダウンストリーム構成にも対応- 分散バックアップを OCI へ集約し、運用負荷・コストを削減- Oracle GoldenGate マネージドサービス活用で基盤運用を OCI 側に委託可能

サービスページ：OCI リアルタイムデータバックアップサービス(https://cloudpack.jp/service/oci/realtime-data-backup.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260514ocipr)

３.OCI マルチクラウド閉域接続サービス

OCI FastConnect による専用線接続を活用し、インターネットを経由しないセキュアなマルチクラウド環境を実現します。金融・医療・官公庁などセキュリティ要件が厳しい業種でも安心して複数クラウドを活用できます。

- インターネットを経由しないプライベート接続で低遅延・高帯域を実現- OCI 上のすべてのサービス（GPU/HPC・AI・コンテナ・ローコード等）にアクセス可能- 設計・構築・テストまで一気通貫でサポート- 金融（FISC 基準）、医療（3省2ガイドライン）、官公庁（ソブリン対応）に対応

サービスページ：OCI マルチクラウド閉域接続サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/multicloud-private-connect.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260514ocipr)

料金

ご要望に応じて個別にお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。

■KDDIアイレットの OCI における実績

KDDIアイレットは、2020年10月にオラクルの Oracle PartnerNetwork における Cloud Sell Track に加入し、100台を超える仮想サーバー・物理サーバーで稼働する大規模基幹システムの OCI 全面移行など、OCI 移行において豊富な実績を積んでまいりました。



2025年2月からはクラウド活用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」での OCI 取り扱いを開始し、OCI 請求代行サービス（Pay As You Go）(https://cloudpack.jp/service/oci/invoice.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260514ocipr)や OCI 導入・移行支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/migration.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260514ocipr)、OCI 監視・運用保守サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/maintenance.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260514ocipr)の提供を通じて、お客様の OCI 導入を幅広く支援しています。



また、2026年4月には、開発・データ・セキュリティ・分析までの生成 AI 活用を包括支援する4つの OCI 生成 AI 導入支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/generative-ai.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260514ocipr)の提供を開始しました。

■KDDIアイレットが取得・受領する国際認証

KDDIアイレットでは、お客様の大切な情報を取り扱う IT 企業の最重要テーマとして、各クラウドベンダーが世界各地に設置するリージョンにて既に取得している国際的なセキュリティ認証について、その必要性を強く認識し、各種認証の要求事項への準拠、および独立した第三者認証機関による各種認証の取得に注力しています。

KDDIアイレットが取得している国際認証一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/456_1_61bab86a4a74bec97c3df71bfeb3f637.jpg?v=202605141251 ]



「cloudpack」の事業においては、セキュリティへの取り組みおよび体制やポリシーをまとめた「cloudpack セキュリティホワイトペーパー」を公開しています。各クラウドベンダーや cloudpack が提示するセキュリティにおける「責任共有モデル（Shared Responsibility Model）」の明示、セキュリティ国際基準への取り組み、cloudpack 内のコンピュータセキュリティインシデント対応チーム（CSIRT）などの社内体制の整備、業務ネットワークのセキュリティ環境の構築といった、多岐にわたる施策を俯瞰していただくことのできるドキュメントとして社外へ公開し、サービスの透明性を高める取り組みをしています。



cloudpack セキュリティホワイトペーパー(https://cloudpack.jp/whitepaper/security.html)

【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援

※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。

※ Oracle、Java、MySQL 及び NetSuite は、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuite は、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。







